Trumpin vankkumattomat tukijat löytyvät Yhdysvaltain Raamattuvyön soljesta – "Kannatan häntä, vaikka en hyväksy hänen puheitaan"

LYNCHBURG Sähkökitaristi, kosketinsoittaja ja läpinäkyvän kopin sisällä rytmiä hakkaava rumpali säestävät kädet koholla esiintyvää lauluryhmää.

Violetit ja vihreät valonsäteet leikkaavat esiintyjälavaa. Tunnelma on kuin rock-konsertissa, vain savukone puuttuu.

Tapahtumapaikka on kuitenkin kirkko ja meneillään on jumalanpalvelus. Tällaisia jumalanpalveluksia on Blue Ridge Community -kirkossa sunnuntaisin kolme peräkkäin.

Viikon aikana järjestettävissä tilaisuuksissa käy seurakunnan pastorin Woody Torrencen mukaan yhteensä noin 2 500 ihmistä. Opillisesti vapaisiin protestanttisiin suuntauksiin lukeutuva BRC on yksi alueen suurimmista kirkoista.

Lynchburgin noin 250 0000 asukkaan talousalueella sijaitsevien kirkkojen kokonaismäärää ei kukaan tunnu tietävän. Kirkkoja on mahdollisesti satoja, sillä suurin osa niistä on pikkuriikkisiä, keskimäärin sadan hengen yhteisöjä.

– Olemme raamattuvyön soljessa, Torrence sanoo.

Hän tarkoittaa Yhdysvaltain kristittyä vyöhykettä, Bible Beltia, joka käännetään suomeksi joko raamattuvyöhykkeeksi tai raamattuvyöksi. Se ulottuu maan keskiosien ympäri Arizonasta eteläisessä Virginiassa sijaitsevaan Lynchburgiin saakka.

Neljä viidestä Trumpin tukena

Raamattuvyöllä on presidentti Donald Trumpin vankkumattomin kannattajakunta, evankelikaaliset.

Tuoreimmissa mittauksissa Trumpin kokonaiskannatus Yhdysvalloissa on pyörinyt 40–45 prosentin välillä, mutta valkoihoisten evankelikaalisten keskuudessa se on edelleen 70–80 prosenttia.

Valkoisia evankelikaalisia on Yhdysvalloissa laskutavasta riippuen vähintään useita kymmeniä miljoonia. He ovat innokkaita äänestäjiä ja yksi maan yhtenäisimmistä äänestäjäryhmistä.

Blue Ridge Community -kirkko houkuttelee toimintaansa mukaan varsinkin lapsiperheitä Nina Svahn / Yle

1980-luvulta lähtien se on tarkoittanut valkoihoisten evankelikaalisten osalta vain muutamaa poikkeusta lukuunottamatta republikaaniehdokkaan tukemista.

Mustat kristityt puolestaan äänestävät lähes yksinomaan demokraatteja.

Saarnaan saa taas sotkea politiikkaa

Trump on palkinnut evankelikaalisia saamastaan tuesta. Hän on esimerkiksi kumonnut presidentin asetuksella Barack Obaman hallinnon asettaman kiellon yhdistää saarna ja politiikka toisiinsa.

Obaman hallinto piti tarkkaa lukua perustuslain mukaisen valtion ja uskonnon erottamisesta toisistaan. Kirkko, jossa saarnoihin sotkettiin politiikkaa, saattoi menettää lain takaaman verovapautensa.

Yhdysvalloissa lahjoitukset erityisaseman saaneille kirkoille voi vähentää veroissa. Seurakuntalaisten lahjoitukset ovat kirkoille elintärkeitä tulonlähteitä. Ne ovat tehneet useista suuremmista kirkoista vauraita.

”Politiikkaa suurempi tehtävä”

Blue Ridge Community -kirkon pastori kieltäytyy käyttämästä oikeuttaan saarnata politiikkaa.

– Meidän tehtävämme on politikointia suurempi. Toivomme kirkkoomme ihmisiä, jotka kokevat olevansa etäällä Jumalasta. Heidän ja Jumalan väliin ei pidä rakentaa esteitä, jollainen politiikka voi olla, Woody Torrence selittää.

Itse hän arvelee olevansa enimmäkseen konservatiivi, mutta ei halua leimautua sellaiseksi.

Pastori Woody Torrence ei halua sotkea saarnoissaan uskontoa ja politiikkaa toisiinsa. Nina Svahn / Yle

– En halua osallistua poliittiseen väittelyyn. Poliittisessa konservatismissa on paljon asioita, joihin en halua itseäni yhdistettävän.

Pastori harkitsee puhuessaan sanojaan tarkkaan. Esimerkkinä keskiverto evankelikaalisuudesta poikkeavista linjauksista hän mainitsee kirkkonsa suhtautumisen homoseksuaaleihin.

– He ovat yhtä tervetulleita kirkkoomme kuin kaikki muutkin.

Yhteisöllisyys tärkeintä

Vaikka Blue Ridge Community -kirkko välttää leimautumasta konservatiiviseksi, suurin osa sen jäsenistä on sellaisia. He ovat Christine Cristin tavoin niin republikaanien kuin Trumpin kannattajia.

Crist pitää pastorin linjauksia oikeina.

– On pelkästään hyvä asia, ettei täällä kirkossa puhuta politiikkaa, hän sanoo.

Samaa mieltä on Eric Fehr, joka erottuu tässä joukossa demokraattimielisenä. Hän on kansallisuudeltaan kanadalainen.

Fehr käy kirkossa säännöllisesti vaimonsa Barbaran ja lastensa kanssa.

– Olemme saaneet paljon ystäviä täällä. Tämä on hyvin perheystävällinen yhteisö, kuin perhe itsekin, Fehr sanoo.

Kanadalaiset Eric ja Barbara Fehr ovat löytäneet kirkosta etsimäänsä yhteisöllisyyttä. Nina Svahn / Yle

”Trump pistää tuulemaan”

Kaikki Trumpin kannattajiksi tunnustautuvat sanovat tukevansa presidenttiä arvosyistä. Järeä maanpuolustus ja tiukempi rajavalvonta ovat niitä.

Trump on luvannut nimittää Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen useita konservatiivisia tuomareita (siirryt toiseen palveluun), mikä on evankelikaalisilla tärkeää esimerkiksi kestokiistassa abortista. Lisäksi Trump on luvannut purkaa sääntelyä ja laskea veroja, mikä on monille vapaaseen yrittäjyyteen uskoville kristityille tärkeää.

Niin myös Christine Cristille, joka on nykyisin eläkeläinen.

– Taloudella menee hyvin. Työpaikkoja on tullut Trumpin aikana alisää, hän sanoo.

Henkilökohtaisesti hän pitää myös Trumpin persoonallisuudesta.

– Trump pistää tuulemaan. Yksi-kaksi-kolme ja se on siinä. Toiminnan mies, Crist kuvailee maansa presidenttiä.

Trumpia kannattava Christine Crist pitää hyvänä asiana, ettei kirkossa puhuta politiikkaa. Nina Svahn / Yle

Ikävä tapa puhua asiaa

Terapeuttina työskentelevä Cindy Chamberlin on päinvastaista mieltä. Häntä Trumpin töksäyttelevä tyyli ja ruma kielenkäyttö risoo koko ajan enemmän.

– Kannatan häntä, vaikka en hyväksy hänen puheitaan. Tuen hänen yrityksiään tehdä maastamme sellainen, joka pärjää omin avuin ja suojelee omaa kansaansa. En kuitenkaan pidä tavasta, jolla Trump esittää asiansa. Minulle se, miten muita ihmisiä kohtelee, on myös tärkeä arvo, Chamberlin sanoo.

Hänen rakennusalalla työskentelevä miehensä sanoo kannattavansa etenkin Trumpin pyrkimyksiä keventää hallintoa ja karsia byrokratiaa.

– Valtiollamme on aivan liian suuri ja kallis hallinto, Peter Chamberlin sanoo.