Ulkoministeri Boris Johnson lähti, romuttuiko brexit-suunnitelma? Kolme kysymystä Britannian tilanteesta

Pääministeri Mayn brexit-suunnitelma on yhä voimassa, vaikka kaksi avainministeriä on eronnut hallituksesta.

BrysselMyöhään sunnuntai-iltana lähti brexit-ministeri David Davis. Tänään iltapäivällä Britannian hallituksesta erosi ulkoministeri Boris Johnson.

Molemmat halusivat mahdollisimman selkeää pesäeroa EU:sta. Ministerien erot herättävät joukon avoimia kysymyksiä.

1. Toteutuuko Britannian ero keväällä?

Britannian on määrä erota EU:sta 30. maaliskuuta 2019. Sitä ennen Britannian ja EU:n pitää sopia vielä erosopimuksen lakitekstistä. Ero tosin toteutuu, vaikka sopimusta ei olisikaan.

Hallituksesta eronneet Davis ja Johnson olivat pääministeri Theresa Mayn kanssa samaa mieltä siitä, että eron pitää toteutua tuolloin. Erimielisyyttä oli siitä, millainen EU:n ja Britannian suhteen pitäisi olla eron jälkeen.

Davisin mielestä Britannian parlamentilta viedään liikaa valtaa, jos Britannia sitoutuu noudattamaan EU-sääntelyä eron jälkeenkin pitääkseen kiinni tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta.

Johnson arvosteli Mayn suunnitelmaa "semi-brexitiksi". Hän on ollut jatkuvasti sitä mieltä, että brexitin pitää tarkoittaa todellista eroa EU:sta.

Britannian hallitus on ministerierojen jälkeenkin sitä mieltä, että ero pitää toteuttaa, minkä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk tunnusti lehdistötilaisuudessa iltapäivällä.

– Poliitikkoja tulee ja menee, mutta heidän ihmisille aiheuttamansa ongelmat pysyvät. Valitettavasti brexitin idea ei ole poistunut Davisin mukana, Tusk sanoi.

2. Mitä Boris Johnson tekee seuraavaksi?

Ulkoministeri Johnsonin ero voi tarkoittaa sitä, että hän aikoo haastaa Mayn konservatiivipuolueen puheenjohtajana. Jos konservatiivipuolueesta löytyy tarpeeksi monta tiukan linjan brexitiä kannattavaa Johnsonin tukijaa, Britannian pääministeri voi mennä vaihtoon.

Pääministeri Johnsonin sopii odottaa ajavan hyvin erilaista linjaa brexitiin kuin pääministeri Mayn. Mutta hänenkin pitää saada parlamentin enemmistön tuki taakseen, ja kovan linjan brexitille sellaista tuskin löytyy.

Konservatiivihallituksella on kapea enemmistö parlamentin alahuoneessa, jossa se nojaa pohjoisirlantilaisen DUP-puolueen tukeen.

3. Miten ministerierot vaikuttavat brexitin muotoon?

Erimielisyys Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta johti Davisin ja Johnsonin eroon, ja viimeistä sanaa tässä väittelyssä ei ole vielä sanottu. Mayn hallitus aikoo edelleen lähettää pian Brysseliin paperin, jossa se kertoo yksityiskohtaisesti siitä, millaista suhdetta se tavoittelee.

Suunnitelmasta sovittiin pääministerin maaseutuasunnolla Chequersissa perjantaina. Siihen kuuluu tavaroiden vapaa liikkuvuus Britanniasta EU:n alueelle ja takaisin. Tarjolla on myös ratkaisuehdotus siihen, miten Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajatarkastukset vältetään.

Mayn hallituksen esitys lähtee siitä, että Britannia hoitaa tullimaksujen perimisen ulkorajoillaan myös sellaisilta tavaroilta, jotka ovat matkalla kolmansista maista Britannian läpi EU:n alueelle.

Britannia tilittäisi EU:lle kuuluvat tullimaksut unionille. Näin tavaroita ei tarvitsisi pysäyttää Irlannin rajalla. Chequersin esitys ei siis kelvannut Davisille ja Johnsonille, mutta he erosivat ja ehdotus on yhä voimassa. Pääministeri May ei peruutellut ehdotuksesta lainkaan vastaillessaan kansanedustajien kysymyksiin heti Johnsonin eron jälkeen parlamentin alahuoneessa.

Iso kysymys kuuluu, voiko hän pitää Chequersin esityksestä kiinni jos ministerieroja tulee vielä lisää.

