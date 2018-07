Thaimaassa yritetään pelastaa loput viisi Tham Luangin luolastosta

Thaimassa pelastushenkilöstö ja ammattisukeltajat varautuvat pelastamaan loput maanalaisissa luolissa olevat viisi ihmistä tiistaina. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) maan alla olisi vielä neljä poikaa ja heidän nuori jalkapallovalmentajansa. Jäljellä olevat ovat viettäneet jo 17 yötä Tham Luangin luolastossa.

Pelastustoimen päällikkö sanoi maanantaina, että toinen pelastuspäivä oli mennyt sujuvammin kuin ensimmäinen. Hänen mukaan pelastustyöhön meni kaksi tuntia vähemmän, kun toimintatavat paranivat.

Jokainen pelastetuista pojista on viety ja viedään ensiaputarkastuksen jälkeen Chiang Raiin sairaalaan. Siirroissa on käytetty sekä helikoptereita että ambulansseja.

Thaimaan pääministeri Prayut Chan-o-cha tervehtii luolaan jääneiden poikien perheenjäseniä. Thai Government / EPA

Thaimaan pääministeri Prayut Chan-o-cha kävi sairaalassa maanantai-iltana katsomassa jo pelastettuja poikia sen jälkeen, kun oli puhunut poikien perheiden kanssa.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on luvannut pojille paikat jalkapallon MM-kisoihin Moskovaan sunnuntaiksi, mutta vielä jää nähtäväksi, ovatko he riittävän hyvässä kunnossa ottamaan tarjouksen vastaan.

Hankala pelastusoperaatio

Pelastusoperaatio on ollut ja on edelleen suuri ja vaativa. Pelastusoperaatioon osallistuu 90 sukeltajaa, heistä 40 on Thaimaasta ja 50 muista maista. Jokaista poikaa auttaa kaksi sukeltajaa, joista toinen kuljettaa pelastettavan pojan happipulloja.

Uutiskanava CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) luolaston vaarallisin osa on ensimmäinen kilometri, jonka aikana joudutaan menemään kapeaa käytävää tulvaveden läpi.

Pelastusoperaatiossa pojat ja heitä avustavat sukeltajat joutuvat etenemään monella eri tavalla luolaston haasteiden mukaan. He kävelevät, kahlaavat, kiipeilevät ja sukeltavat paikalleen asennettujen köysien ohjaamina pimeissä luolastoissa.

Haasteita kuvaa hyvin se, että yksi thaimaalainen merivoimien kokenut sukeltaja menehtyi avustustöissä perjantaina. Hän menetti tajunnan hapen puutteen vuoksi, eikä häntä onnistuttu enää elvyttämään.

Pelastushenkilöstöä ja ambulanssi lähellä Tham Luangin luolaston suuta. Chiang Rai PR Office / EPA

Nuoret jalkapalloilijat saapuivat luolastoihin valmentajansa kanssa 23. kesäkuuta. He jäivät loukkuun, kun rankkasateet tulvivat sisään luolastoon. Heidän löytämisensä kesti yhdeksän päivää. Sen jälkeen on selvitetty parhainta ja nopeinta tapaa pelastaa pojat ja heidän valmentajansa.

Lue myös:

Sukelluskouluttaja tänään alkaneesta operaatiosta: "Olennaista on, että pojat suhtautuvat operaatioon riittävän kevyesti ja rennosti"

Luolaan jumiutuneen jalkapallojoukkueen pelastus Thaimaassa alkanut – "Parempaa hetkeä ei tule"

Thaimaalaisessa luolassa loukussa olevien poikien koulutoveri uskoo poikien olevan hyvässä kunnossa – "Annan heille ison halauksen"

Thaimaan pelastusoperaatio on saanut sosiaalisen median liikkeelle – katso parhaat piirrokset

Thaimaalaiset kuulivat kuninkaan kutsun – Sadat vapaaehtoiset pyörittävät pientä kaupunkia Tham Luangin luolalla

Yli 100 reikää porataan vuorenkylkeen Thaimaan luolapoikien auttamiseksi

Rauhoittavia kirjeitä luolan uumenista – loukussa olevien thaipoikien valmentaja esitti anteeksipyynnön lasten vanhemmille