Lampaat löytyivät verisinä laitumelta Pirkkalassa – Yhdeltä silmä puhki, kahdella syviä haavoja: "Laitumelta ei löytynyt selitystä eläinten vammoille"

Kesänvietossa maisemanhoitohommissa kunnan keskustan tuntumassa olleiden lampaiden kohtalo ihmetyttää Pirkkalassa.

Sunnuntain aikana Virkaniemessä sijaitsevalta laitumelta löytyi kolme veristä lammasta. Yhdeltä oli silmä puhki ja kahdella muulla oli haavoja niskassaan. Silmänsä menettänyt lammas jouduttiin lopettamaan.

Muut lampaat palautettiin kotiin Lempäälässä sijaitsevalle Tikanmäen tilalle sen jälkeen, kun ne olivat saaneet eläinlääkäriltä tarvittavan hoidon. Tikanmäen tilan isäntä, lampuri Jyrki Vitikka sanoo, että vahingoittumisen syy on täysin hämärän peitossa.

– Tarkastimme koko laitumen tapauksen jälkeen, mutta sieltä ei löytynyt selitystä eläinten vammoille.

On kuitenkin mahdollista, että eläimet ovat pelästyneet jotakin, lähteneet paniikissa juoksemaan ja siinä tuoksinassa loukkaantuneet.

Virkaniemen laitumella oli kaikkiaan yhdeksän pässiä. Vahingoittuneet lampaat olivat isännän mukaan porukan kesyimpiä.

– Erityisesti lopettamaan jouduttu sokea lammas ei pelännyt ihmistä ollenkaan. Se oli tuttipullokaritsa, Vitikka kertoo.

Pässit ovat parturoineet lupiinia

Pirkkalan kunta on tehnyt asiasta eläinsuojelu- ja rikosilmoitukset. Kunta kertoi asiasta Facebook-tilillään (siirryt toiseen palveluun) maanantai-iltana. Päivityksessä kunta pyytää ilmoittamaan mahdolliset silminnäkijähavainnot sähköpostilla tai puhelimitse.

– Kuntalaisilta on saatu asiasta vinkkejä, ne on kirjattu ylös ja toimitetaan poliisille. Tässä vaiheessa ei ole tietoa tapahtumien kulusta, toivotaan, että kukaan ei ole käynyt tahallaan eläimiä telomassa, sanoo kunnan puutarhuri Miia Terämä.

Virkaniemi sijaitsee Pyhäjärven rannassa, aivan Pirkkalan keskustan tuntumassa. Asiasta kertoneen Aamulehden mukaan laitumella oli kameravalvonta ja kuvia tutkitaan (siirryt toiseen palveluun).

Lampuri toivoo hartaasti, että tapaus selviää. Jos kyse on epäonnisesta sattumasta ja siitä, että eläimet ovat jostain syystä joutuneet paniikkiin, palautus Virkaniemen laitumille on todennäköistä. Jos käy ilmi, että kyseessä on ilkivalta, lampaiden palautukseen on korkea kynnys.

– Tämä on toinen kesä, kun lampaat ovat Virkaniemessä. Ne ovat siellä torjumassa vieraslajeja, kuten lupiinia. Tulokset ovat olleet hyviä, mutta eläinten hyvinvointi on kuitenkin meille ykkösasia, Vitikka sanoo.