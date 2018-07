Miikka Karjaluoto on viettänyt 44 kesää samassa paikassa ja tullut joka kerta levänneenä pois – Tutkijat selvittivät, millainen loma virkistää

Miikka Karjaluoto on viettänyt koko elämänsä ajan kesälomia Pyhäjoen Yppärissä.

Tutkimusryhmä on tutkinut, miten työntekijä palautuu töistä arki-iltana, viikonloppuna ja lomamatkalla. Näissä on eroja.

Kokkolan kohdalla matkaa on taitettu 320 kilometriä. Viimeistään silloin hymy tulee pirkkalalaisen Miikka Karjaluodon, 44, huulille. Alkaa tuntua lomalta.

– Yleensä joko minä tai vaimoni Molla teemme vielä autossa viimeisiä töitä ennen lomaa, mutta Kokkolassa hymy on jo korvilla. Ja Yppärissä paistaa mennessämme aina aurinko.

Yppäri on kylä Pyhäjoen kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä Miikka Karjaluoto on käynyt jokaisena 44 kesänään. Mukana ovat nykyään vaimon lisäksi myös lapset Okko, 11, ja Immi, 12.

– Lapsuuden kesäni täällä olivat ikuisia ja päättymättömiä. Myöhemmin kävin aina mökillä jossain vaiheessa, vaikka oli kesätyötä ja muuta. Nyt katson, kun poikani tekee mökillä samoja juttuja kuin minä lapsena, vaikka en ole niitä erikseen näyttänyt, Miikka Karjaluoto kertoo.

Loma kotona vai matkalla?

Kannattaako lomalla jäädä kotiin lepäämään vai palautuuko töistä paremmin, jos lähtee heti reissuun?

Matkailumainokset perustuvat siihen, että ihminen rentoutuu matkalla ja pää tyhjenee stressistä. Turismi rakentuu mielikuviin huolettomasta kesäpäivästä rannalla.

Okko Karjaluoto keksii hyvin tekemistä mökillä. Karjaluodon perhealbumi

Matkailun rentouttavaa vaikutusta ei ole kuitenkaan tieteellisesti kunnolla tutkittu, huomasivat Tampereen yliopiston tutkijat Jessica de Bloom, Ulla Kinnunen ja Kalevi Korpela. Yhdessä kansainvälisen tutkimusryhmän kanssa tehty artikkeli on julkaistu kansainvälisessä julkaisussa (siirryt toiseen palveluun) kaksi vuotta sitten, mutta se on saanut Suomessa vähän huomiota.

Tutkimusryhmä seurasi 24:ää hollantilaista työntekijää viiden viikon ajan. Työntekijöitä seurattiin työpäivän jälkeen illalla, viikonloppuna ja kotimaan lomamatkan aikana. Kotimaan lomamatka oli pidennetty viikonloppu hollantilaisessa lomapuistossa, jossa voi urheilla ja rentoutua.

Tampereen yliopiston professori Ulla Kinnunen sanoo, että tavoissa rentoutua oli selkeitä eroja. Tutkijat seurasivat muun muassa työntekijän unen ja liikkumisen määrää sekä tunteita ja väsymisen määrää.

– Tuossa tutkimuksessa kotimaan loma oli huomattavasti palauttavampi kuin illat työpäivän jälkeen ja jonkin verran palauttavampi kuin loma kotona, Kinnunen sanoo.

Ilman aikatauluja

Karjaluodot viettävät Yppärissä kolmesta viiteen viikkoa kesällä. Samassa miljöössä lomailevat myös Miikka Karjaluodon vanhemmat ja veljen nelihenkinen perhe. Tuorein mökkeilijä on veljen puolivuotias vauva.

Suku viettää kesää yhdessä. Kuvassa vasemmalta Molla Karjaluoto, Okko Karjaluoto, Eero Karjaluoto, Pauliina Karjaluoto, VIli Karjaluoto, Tuulis Karjaluoto, Immi Karjaluoto ja vaunuissa Eeli Karjaluoto. Karjaluodon perhealbumi

Karjaluoto kiittää vanhempiaan siitä, että nämä ovat laajentaneet mökkiä ja hankkineet sinne veden sekä sähkön. Nyt jokainen perhe voi viettää lomaa rauhassa omassa sopessa, mutta silti nauttia yhdessäolosta.

– Kysyimme lapsilta, mikä mökillä on mukavinta. Oli vähän yllättävää, että myös he vastasivat, että yhdessäolo. Koska täällä on aina porukkaa, taakka tulee jaettua kunkin suosikkitekemisen mukaan. Pappa kalastaa, joku tykkää laittaa ruokaa ja joku taas käydä kaupassa.

Yhteisöllisyyden lisäksi tärkeintä on kiireettömyys. Lomalla voi nukkua myöhään, eikä ole aikatauluja. Aluejohtajana työskentelevä Karjaluoto vilkaisee välillä työsähköposteja, mutta ei koe sen kuormittavan.

– Jollekin tällainen mökkeily voi kuulostaa tylsältä, mutta on eri tapoja viettää lomaa. Täällä on lunki meininki ja kiireetöntä. Minulle mökki merkitsee on-off-kytkentää lomalle. Viimeistään kun lämmitän saunan ja ryhdyn soittamaan kitaraa, rentoudun. En voi keksiä itselleni parempaa tapaa palautua töistä.

Myös lapset odottavat mökkilomaa. Mökillä käy tuttuja ja välillä tehdään retkiä vaikka kiipeilypuistoon. Tylsätkään hetket eivät haittaa, koska ne voivat auttaa keksimään uutta tekemistä.

Vähemmän murehtimista, enemmän lepoa

Tutkimuksen mukaan etenkin työasioiden vatvominen väheni viikonloppumatkalla verrattuna kotiviikonloppuun. Näin se edistää palautumista työstä.

Matkan aikana työntekijät nukkuivat enemmän, liikkuivat enemmän ja olivat sosiaalisempia sekä hoitivat vähemmän pakottavia velvollisuuksia kuin töiden jälkeen vapaa-aikana. Ihmiset miettivät myös enemmän omaa hyvinvointiaan ja murehtivat vähemmän ongelmiaan matkalla kuin kotona työviikolla.

Serkukset Okko, Vili ja Immi Karjaluoto istuvat kivellä, jonka heidän isänsä ristivät lapsina norsukallioksi. Karjaluodon perhealbumi

Sen sijaan erot loman viettämisessä kotona ja lomakeskuksessa olivat pieniä. Silti loma muualla antaa tutkijoiden mukaan hyvää etäisyyttä jokapäiväisiin huoliin.

– Sanoisin, että lomasta kannattaisi olla ainakin osa pois kotoa. Uusi ympäristö auttaa irrottautumaan työstä, mikä puolestaan auttaa hyvin palautumaan työstä. Tällainen jakso voisi olla joko loman alussa, jos silloin on voimia lomailuun, tai sitten kun voimat ovat palautuneet sille tasolle, että pystyy nauttimaan lomailusta muualla. Matkailu vaati usein jokin verran energiaa ja voimia, Kinnunen sanoo.

Matkan ei tarvitse suuntautua kauas. Tutkijoiden mukaan matkaaminen esimerkiksi junalla tai pyörällä voi tuoda tunteen matkaamisesta kauemmas kuin oikeasti on. Kotonakin voi tutkimuksen mukaan hyvin rentoutua esimerkiksi pitämällä työtietokoneen poissa silmistä ja nauttimalla tutusta ympäristöstä.

Ulkomaan matka erilaista rentoutumista

Miikka Karjaluoto uskoo, ettei rentoutuisi kotona niin hyvin kuin mökillä.

– Kotona on aina arjen askareita, joita täytyy tehdä. Onhan mökilläkin paljon tekemistä. Ne eivät kuitenkaan tunnu työltä, vaan vapaaehtoiselta puuhastelulta, hän kuvaa.

Karjaluodon perhe käy ulkomailla yleensä syyslomalla tai hiihtolomalla. Se on erilaista rentoutumista.

– Ulkomaille lähtö on enemmän kokemuksen hakemista ja suorittamista. Siihen liittyy enemmän odotusarvoja kuin mökkeilyyn. Saatan tulla väsyneempänä pois kuin lähdin, Karjaluoto sanoo.