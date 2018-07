Pikkuteiden kahvilat löysivät hyvän kohderyhmän tuomaan euroja maaseudulle: "Tämän päivän motoristi on varakas"

Lopen Pilpalassa satunnainen ohikulkija hieraisee yllättyneenä silmiään: onko tuossa junavaunu? Sinivalkoinen, vanha lättähattu palvelee nyt kahvilana. Cafe Lättis avautui viime syksynä ja tänä kesänä moottoripyöräilijät ovat toden teolla löytäneet Hämeen mutkiin.

Kesäkahvilayrittäjä Jaakko Hämäläinen hankki lättähatun kiuruveteläiseltä metsästysseuralta. Kahvilaksi kunnostettu vaunu on saanut kupeelleen terassialuetta ja ison parkkipaikan, joka on aurinkoisina päivinä usein täynnä moottoripyöriä. Moottorin äänet raikuvat rantamaisemassa ja munkit tekevät kauppansa. Juuri näin Hämäläinen liikeideansa suunnittelikin.

– Täällä on hyvät ajoreitit ja tämän päivän motoristi on kuitenkin varakas, kypärän alta kuoriutuu vähän vanhempi mies tai nainen. Motoristien maine on jo riisuttu, ettei olla ihan rosvojoukon maineessa kuitenkaan.

Kesäkahvilayrittäjä Jaakko Hämäläinen järjestää elokuussa Lopella elokuvaillan, jossa katsotaan Easy Rider ulkona, moottoripyörän päällä istuen. Ville Välimäki / Yle

Hämäläisen oma tausta moottoripyöräilijänä auttaa asiakaskunnan tarpeiden tuntemisessa. Aitous on avainasemassa, yrittäjä painottaa.

– Motoristi vähän haistaa motoristin. Pitää olla motoristihenkinen, sitä ei pysty teeskentelemään. Pitää olla kiinnostunut samoista asioista, jos haluaa pyörittää motoristin ympärillä toimintaansa.

Asiakkaana motoristi on Hämäläisen mielestä hyvä, helppo ja reilu. Motoristeille suunnatun oheispalvelutarjonnan kehittämiseen miehellä on paljon ideoita. Esimerkiksi kaupunkikeskustoihin pitäisi saada lisää moottoripyöräparkkipaikkoja.

– Meillä Suomessa voisi olla paljon asioita eri paikoissa, esimerkiksi latauspisteitä kännyköille ja visiirinpesupaikkoja pysähdyspaikoissa. Sinne motoristin pään sisään pitää päästä, ja ehkä sellainen joka harrastaa asiaa itse, sen paremmin hoksaa. Silloin motoristi tulee palvelujen lähelle, kun parkkipaikkakin löytyy.

Motoristimatkailu kehittyy

Moottoripyöräily on harrastus, tai elämäntapa, joka liittyy laajemmassa kuvassa myös sellaisiin ilmiöihin kuin nuoruuden pitkittyminen, varallisuuden nousu ja kierto- ja ruokamatkailu, jopa hidas matkailu.

Viime vuosina juuri kiertomatkailutrendi on kasvanut, sanoo Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan yliopettaja Vesa A. Heikkinen. Yrityksillä on myös paineita erottautua ja olla omaleimaisia, kun ketjupaikat standardiannoksineen vetävät ison siivun markkinoista.

– Taustalla on tarve erottautua tienvarsien liikennekeitaista ja hakea persoonallisempia, pienempiä kohteita, joissa on räätälöidympi tuotteisto. Ruokamatkailun ja ravintolabongaamisen markkinaan on halu lähteä. Etsitään uusia, liikkuvia asiakasryhmiä arkeen ja sunnuntaihin, hiljaisempiin päiviin eloa ja tienestiä. Halutaan monipuolistaa tarjontaa.

Motoristien vakiotapaamisia ympäri Suomen Helsingissä Haltialan tilalla on keskiviikkoisin kokoontumisajot. Paikalla on parhaimmillaan satoja motoristeja sekä esimerkiksi maahantuojia esittelemässä uutuuksia. Tampereella motoristeja voi bongata Pyynikin munkkikahvilalla ja Mustalahden satamassa tiistai-iltaisin. Suosittu kokoontumispaikka on myös Vehoniemen Automuseo Kangasalla perjantaisin. Turussa Aurajokiranta vetää motoristeja keskiviikkoisin. Samalla voi katsastaa motoristilegenda Jarno Saarisen patsaan. Kuopiossa Puutossalmen lossirannassa motoristit kokoontuvat tiistaisin laajalta alueelta. Tänä kesänä motoristikahvilaillat ovat alkaneet myös Outokummun Vanhalla kaivoksella torstai-iltaisin. Oulussa motoristit ovat kokoontuneet Linnansaaressa kesäkeskiviikkoisin jo useina vuosikymmeninä.

Heikkisen mukaan motoristi on hyvä, leppoisa asiakas. Keskiostos voi olla hieman tavallista parempi, kun tien päällä jano ja nälkä yllättävät.

– Isommat ryhmät houkuttelevat toinen toisiaan, sana kiirii suusta suuhun. He ovat hyväntuulisia, reippaita, energisiä, hiukan samantyylisiä, ja tuovat elävyyttä pienempiinkin kyliin. Paikalle ajetaan kauempaakin ihan varta vasten.

Siinä missä bussimatkailijat pysähtyvät isoihin paikkoihin, joissa on kapasiteettia palvella ryhmää nopeasti, motoristit löytävät pienemmät kohteet maaseudulta ja pikkupaikkakunnilta.

Motoristieurot pitävät kyläyhdistyksen virkeänä

Janakkalassa Mallinkaisten vanhan kyläkoulun, nykyisen kylätalon, nurmikenttä alkaa täyttyä kaksipyöräisistä torstaina alkuillasta. Sateisena päivänä paikalla saattaa olla vain viisi pyörää, aurinkoisena suviehtoona yli kaksisataa.

Kyläyhdistyksen puuhanaisten kojulle muodostuu jo vähän jonoa. Houkutteleva lähiletun tuoksu leijailee kuumien pannujen ääreltä. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tarja Forsström tietää, mikä pitää motoristin tiellä.

– Lettutaikina tehdään tilamaidosta ja lähikananmunista. Peruspulla, korvapuusti täytyy löytyä, sämpylää, makkaraa, kahvit ja muut juomat, niillä pääsee jo pitkälle.

Mallinkaisten kylätalolla pöytiin istuu keski-ikäistä ja hiukan vanhempaa asiakaskuntaa. Nina Keski-Korpela / Yle

Yhdistys paistoi makkaraa aiemmin motoristien suosimassa Suvirannassa. Kun paikka sulkeutui, otettiin tilanne haltuun Mallinkaisilla. Motoristi-illat alkoivat heinäkuun puolivälissä viime vuonna. Tänä vuonna yhdistys järjestää 13 motoristitorstaita kesä-elokuussa.

Motoristi-illat ovat iso osa kyläyhdistyksen varainhankintaa. Motoristien eurot pitävät kylätalon kunnossa ja lämpimänä.

– Tämä piristää ja pitää meitä virkeinä, ja on tämä hauskaa, raskasta mutta hauskaa! Kyllä meillä hymy lähtee sydämestä. Motoristit lähtevät kiltisti kahdeksan aikaan kotia kohden, osa tulee jo puoli viideltä tänne fiilistelemään ja sehän meille käy! nauraa Forsström.

"Mikäs siinä on kesäiltana kurvailla"

Riitta Mäkinen Janakkalan Turengista on tullut paikalle Mallinkaisiin kolmipyöräisellä trikellä miehensä kanssa.

– Joka torstai pyritään käymään. Tänne vetää muut motoristit ja hyvä palvelu, ja kannatetaan, kun nämä talkoilla pyörittävät tätä.

Erilaiset moottoripyörät mahtuvat sulassa sovussa kylätalon nurmikentälle. Nina Keski-Korpela / Yle

Jaakko Räsänen Hausjärven Oitista on tullut Mallinkaisiin sähäkällä kyykkypyörällä. Hän on myös havainnut motoristi-iltojen kasvun eri puolilla Suomea.

– Joka viikonpäivälle on oma kokoontumisajo jossain. Kyllä ihmiset ajaa sen niin sanotun ilmaisen makkaran perässä useita satoja kilsoja. On se hienoa, on kiva aina mennä jonnekin missä voi kokoontua ja nähdä uusia ihmisiä. Sehän on tämän homman suola, Räsänen nauraa.

Mallinkainen saa Räsäseltä varauksetonta kehua.

– Täällä on aina hyvä meininki, paljon tuttuja, hyvät eväät, mukava ilma, mikäs tässä, rento meininki. Tuossa on tosi upea ympäristö, kiva tie, nätti maalaismiljöö, mikäs siinä on kesäiltana kurvailla.

Motoristit tuovat euroja syrjäkylille

Motoristin eurot kelpaavat monille muillekin. Suomen Motoristit ry:n eli SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen tunnistaa ilmiön motoristeille suunnattujen palvelujen kasvusta – ja pitää sitä positiivisena.

– Vielä kolme, neljä vuotta sitten palveluja ei läheskään näin paljon ollut. Ja kun niitä on, niin kyllä motoristit kulkevat! Yrittäjätkin ovat heränneet siihen, että motoristit paljon liikkuvat.

Motoristien keski-ikä on 48 vuoden paikkeilla. Tässä vaiheessa elämää ei yleensä eletä enää pikkulapsiarjen ruuhkavuosia, vaan ollaan valmiita itseensä satsaamiseen ja nauttimaan sen tuomista mahdollisuuksista. Kahveihin ja makkaroihin kuluu pitkä penni, kertoo SMOTOn vuonna 2015 tekemä tutkimus. Motoristi käyttää oheispalveluihin 1 300 euroa ajokauden aikana.

– Lisäksi rahaa kuluu matkailuun, varusteisiin, varaosiin ja huoltopalveluihin, eli ihan merkittäviä määriä vuositasolla, Kuosmanen toteaa.

Munkki on tärkeä, sen perässä mennään, mutta muuten ei vaadita mitään ihmeellisiä: ruokaa, juomaa ja hyvää seuraa, se riittää. Marja Kuosmanen

Motoristeihin vetoaa kohteessa helppo parkkeerattavuus, mukava mutkatie ja leppoisa, välitön palvelu. Monille syrjäkylille motoristi on yrittäjälle elinehto, Kuosmanen arvioi.

– Aakkosketjulla tehdään pakollinen tankkaaminen, mutta muuten haetaan sitä kokemusta, mikä kohteessa tulee. Jos se on jonkin järven rannalla tai silmää miellyttävän paikan lähellä, niin sillä on suuri merkitys.

– Munkki on tärkeä, sen perässä mennään, mutta muuten ei vaadita mitään ihmeellisiä: ruokaa, juomaa ja hyvää seuraa, se riittää. Me ajetaan maanantaista sunnuntaihin sinne, missä tavataan muita motoristeja.

Hämeen Härkätie houkuttelee

Letkun Puoti Tammelassa, mutkaisen Härkätien varrella aloitti tänä kesänä motoristien palvelemisen tiistai-iltaisin heinä-elokuussa. Kauppias Marko Hätönen kertoo, että aloite tuli motoristeilta.

– Meitä lähestyttiin Turun suunnasta, koska Härkätie on tunnetusti motoristien suosima haastava ja kiehtova reitti.

Hämeen Härkätie Letkulla Tammelassa kaartelee maalaismaisemassa. Markku Karvonen / Yle

Puodin etäisyys sekä Turkuun, Tampereelle että Helsinkiin on noin tunti suuntaansa, minkä pystyy ajamaan vielä arki-iltanakin. Asiakkaina motoristit ovat mitä parhaimpia, sanoo Hätönen.

– He ovat aina pysähtyneet tässä kahville päivän mittaan. Ovat kyselleet, miksei tämä ole iltaisin auki. He tykkäävät pienistä paikoista, vähän eksoottisista, ja haluavat nähdä ja kokea uutta. Siinä mielessä oikein hyvä kohderyhmä meille asiakkaaksi.

Keskieurooppalaisissa motoristeissa matkailupotentiaalia

Yliopettaja Vesa A. Heikkinen näkee mahdollisuuksia myös ulkomaisessa motoristiturismissa, kunhan pysähtymispaikat pysyvät auki myös elokuussa.

– Sana kiirii ulkomaisille motoristeille, jotka lähtevät ajamaan Baltian läpi kohti Jäämerta. Sieltä tulevat keskieurooppalaiset karkuun helteitä ja valloittavat Skandinaviaa.

Heikkisen mielestä näyttää siltä, että Skandinaviassa on hyvät mahdollisuudet tulla hyvinkin suosituksi motoristien destinaatioksi. Hän näkee tilanteen osin ilmastonmuutoksen seurauksena, mutta myös hyvien teiden, matkakohteiden ja pysähtymispaikkojen ansiona.

– Motoristeille voisi suunnata myös reittioppaita, joissa kerrotaan hauskimmista, kiinnostavimmista, erilaisimmista ja hulluimmistakin paikoista, Heikkinen toivoo.

Elämäntyyli kietoutuu matkailuun ja kuluttamiseen

Kohteet voivat erikoistua: usein esimerkiksi sisustuksesta, ilmapiiristä ja hengestä näkee, että täällä suositaan nimenomaan motoristeja.

– Tietysti moottoriurheilu on aina ollut Suomessa vahvaa, mutta tässä on kyse moottorimatkailusta. Se kytketään yleensä lifestyleen, millainen muu elämäntyyli liittyy tällaiseen vapauttavaan lajiin. Siinä on hohdokkuutta ja tyylikkyyttä, vähän rokahtavaa kyllä, arvioi Heikkinen.

Matkailutrendeissä puhutaan myös nopeasta ja hitaasta matkailusta. Matkustaako nopeasti lentokoneella lyhyeksi ajaksi maasta toiseen, vai hitaasti edeten, pitempään viipyen?

– Missä määrin moottoripyöräily on fast ja missä määrin slow? Nopeus ei ehkä olekaan se juttu vaan tehdään ehkä hitaammin sitä matkaa, jotenkin rennommin. Siihen yhdistettynä on tähän aikaan liittyvää rentoutta, mukavuutta ja helppoutta, Heikkinen sanoo.

Nykyään kuusikymmentä on uusi viisikymmentä. Toimintakykyisten ja aktiivisten keski-iän ylittäneiden määrä kasvaa ja myös naisten määrä motoristeina on kasvussa. Moottoripyörään liittyvien palvelujen kirjoa voi kehittää ennakkoluulottomasti: Heikkinen näkee moottoripyörällä ajamisessa myös syvempiä, henkisiä ulottuvuuksia.

– Ehkä meillä on jonkinlainen suomisovellus "zen ja moottoripyörä" -ajattelulle, tai kai joku kohta kehittää moottoripyöräjoogankin!