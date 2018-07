Kiinalaisen rauhannobelistin leski pääsi kotiarestista – lähti Kiinasta Finnairin lennolla Helsinkiin

Liu Xia on matkalla Suomen kautta Saksaan. Saksa on vaatinut hänen vapauttamistaan.

Kiinalaisen rauhannobelistin ja ihmisoikeusaktivistin Liu Xiaobon leski Liu Xia on vapautunut kotiarestista ja päässyt lähtemään Kiinasta, kertoi perheen ystävä.

Liu Xia, 57, on ollut kotiarestissa vuodesta 2010, jolloin hänen miehensä sai Nobelin rauhanpalkinnon. Virallisia syytteitä ei koskaan nostettu.

Liu on parhaillaan Finnairin lennolla matkalla Helsinkiin. Hänen lopullinen määränpäänsä on kuitenkin tiettävästi Saksa. Liu on aiemmin pyytänyt päästä Saksaan, missä hänellä on ystäviä.

Uutistoimisto AP:n mukaan Liu Xia olisi lääkinnällisen hoidon tarpeessa. Kiinan ulkoministeriön edustajan mukaan Liu on lähtenyt Kiinaan omasta tahdostaan saamaan hoitoa. .

Alex Hofford / EPA

Rauhannobelisti Liu Xiaobo kuoli viime vuonna 61-vuotiaana maksasyöpään kärsiessään kumouksellisesta toiminnasta langetettua 11 vuoden vankilatuomiota. Kiinaa arvosteltiin siitä, että Liu ei saanut matkustaa ulkomaille saamaan hoitoa.

Liu oli ensimmäinen vankeudessa kuollut rauhannobelisti sitten natsi-Saksan ajan.

Saksan aktiivinen rooli

Saksa on myös taivutellut Kiinaa päästämään Liun maasta. Saksan liittokansleri Angela Merkel on diplomaattien mukaan ottanut asian aiemmin esille suoraan Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Lisäksi Liu lähti matkaan päivää sen jälkeen kun Merkel oli tavannut Kiinan pääministerin Li Keqiangin.

Myös EU, Yhdysvallat ja YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ovat vaatinut Liu Xian vapauttamista. Lisäksi joukko merkittäviä kirjailijoita vaati hänen pääsyään lääkehoitoon. Allekirjoittajien joukossa oli muiden muassa Paul Auster ja Khaled Hosseini.

Aiheesta lisää:

BBC: Dissident Liu Xiaobo's widow 'allowed to leave China' (siirryt toiseen palveluun)

New York Times: Liu Xia, Detained Widow of Nobel Peace Laureate, Leaves China (siirryt toiseen palveluun)

Aiheesta aiemmin:

Nobel-palkittu ihmisoikeusaktivisti Liu Xiaobo on tuhkattu – Vaimon vapautuksesta yhä epäselvyyttä

Liu Xiaobon kuolema kuohuttaa – Kiina arvostelee Yhdysvalloilta saamaansa kritiikkiä

Nobel-komitean johtaja: Kiinan hallitus vastuullinen Liu Xiaobon kuolemaan

Liu Xiaobo oli Kiinan demokratialiikkeen voimahahmo, mutta hänen työnsä jäi kesken

Lähteet: AP, AFP, Reuters, Yle, STT