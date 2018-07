Tätä maisemaa amerikkalaiset katselevat maanantaina –Yhdysvaltain katsotuin aamuohjelma lähetetään ravintolalaivasta Kauppatorilta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huipputapaaminen Helsingissä tuo suuria kansainvälisiä mediayhtiöitä Helsinkiin. Yhdysvaltalainen uutiskanava ABC News on valinnut kuvauspaikaksi Kauppatorin laidalla kelluvan ravintola- ja perinnelaiva Nikolai II:n.

Nikolai II on parkissa Vironaltaassa, Etelärannan puolella, joten näkymät Kauppatorille, presidentinlinnaan ja merelle ovat hyvät.

Nikolai II -aluksen kannelta on näkymät Kauppatorille ja Katajanokalle. Rebecca Ketola / Blox car

ABC Newsin aamuohjelma Good Morning America on Yhdysvaltain katsotuin aamuohjelma. Sillä on noin 4,5 miljoonaa katsojaa. Startup-yritys Shareit Bloxcarin tiedotteen mukaan sen hallinnoimaa alusta käyttävät yli 30 uutistoimittajaa ja kuvaajaa, joiden joukossa on Yhdysvaltain tunnetuimpia mediapersoonia. Tiedotteen mukaan Trumpin ja Putinin tapaamista seuraavat medialähetykset toimitetaan suorana alukselta.

– Aluksella on myös luonteva ja kiehtova yhteys presidenttien tapaamiseen, sillä se on vuonna 1903 rakennettu Tsaari Nikolai II:n hyväksymänä, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Paul Nyberg tiedotteessa.

Ylen tietojen mukaan televisioyhtiöt CNN ja Fox aikovat tehdä lähetyksensä Kauppatorin Allas Sea Pool -kylpylän terasseilta.

Altaan toimitusjohtaja Bodil Ståhl ei voi kuitenkaan vahvistaa mediatalojen nimiä, sillä häntä sitoo vaitiolovelvollisuus. Ståhl kertoo kuitenkin, että heille on varmistunut kahden suuren kansainvälisen tv-yhtiön tuleminen. Neuvotteluja käydään vielä yhden suuren tv-yhtiön kanssa.

Ståhlin mukaan Allas Sea Poolissa työskentelee myös joukko pienempiä toimijoita eri mediataloista. Kaiken kaikkiaan Allas Sea Poolille saapuu vähintään 150 henkilöä eri mediataloista.

