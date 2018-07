Japani jatkaa kamppailua vuosikymmenten pahimmassa tulvakatastrofissa – suomalaisperhe Okayamassa: "Kolmeen päivään ei paljoa kotoa lähdetty"

Japanin länsiosissa jatkuvat pelastustyöt tulvissa, jotka ovat maan pahimmat 36 vuoteen.

Tähän mennessä ainakin 156 ihmistä on kuollut. Suurin osa uhreista on menehtynyt Länsi-Japanissa kaatosateen aiheuttamissa tulvissa ja maanvyöryissä. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on yhä kateissa.

Vaikka sateet ovat hellittäneet, on esimerkiksi Hiroshiman alueella annettu vielä tiistaina uusia tulvavaroituksia.

Pahimmillaan tulvan vuoksi annettiin evakuointimääräyksiä ainakin kahdelle miljoonalle ihmiselle. Nyt sähköt on saatu palautettua suurimpaan osaan taloista, mutta yli 200 000 ihmiseltä on edelleen vesi poikki.

Torstaina pelastajat ovat etsineet tulva-alueilla veden saartamia ihmisiä kiertämällä ovelta ovelle.

– Pelkään, että osa yksin asuvista iäkkäistä ihmisistä ei ole päässyt pakenemaan kodeistaan, sanoi Okayaman prefektuurissa toimiva pelastustyöntekijä Hideto Yamanaka uutistoimisto AFP:lle.

Suomen Japanin-suurlähetystön tiedossa ei ole, että rankkasateet olisivat aiheuttaneet suomalaisille vaaraa, vaikka rankkasateiden koettelemalla alueella Länsi-Japanissa on suomalaisia.

Mies kävelee Kurashikin kadulla tulvan jälkeen. Kaupunki oli yksi tulvissa pahiten kärsineistä alueista. Jiji Press / Epa

Viime viikolla alkanutta päivien kaatosadetta on seurannut paahtava helle. Lämpötila on paikoin kohonnut noin 35 asteeseen.

Japanin pääministeri Shinzo Abe on peruuttanut ulkomaanmatkansa tulvakatastrofin takia. Aben odotetaan vierailevan tuhoalueilla myöhemmin tällä viikolla.

Japanin hallitus on luvannut yli kolme miljardia euroa avustustoimiin ja uudelleenrakentamiseen.

Suomalainen Perendin perhe sai evakuointimääräyksen

Suomalainen Johanna Perendi asuu miehensä Jürin ja 2-vuotiaan poikansa kanssa Okayaman kaupungissa läntisessä Japanissa. Perendit ovat lähetystyöntekijöitä ja työskentelevät paikallisessa seurakunnassa.

Okayaman prefektuurissa on kuollut sateiden seurauksena yli 30 ihmistä, mutta itse kaupunkiin katastrofi ei iskenyt niin pahasti kuin moniin muihin paikkoihin.

Sade sai joet tulvimaan vuolaana, mutta Perendien talolle saakka vesi ei yltänyt.

– Rankkasadetta kesti torstaiaamusta lauantaihin. Sinä aikana ei paljoa kotoa lähdetty. Varoituksiakin oli tullut, ettei pitäisi lähteä minnekään, Johanna Perendi kertoo.

Rankkasateet katkaisivat useita junayhteyksiä läntisessä Japanisa. Raidetyöntekijät korjaavat tulvan vaurioittamaa rataa Hiroshimassa. Kimimasa Mayama / Epa

Koulut Okayamassa oli Perendin mukaan maanantaina suljettu, mutta tiistaina jälleen auki. Tällä hetkellä tilanne näkyy Okayamassa lähinnä kauppojen hyllyillä ja liikenteen takkuiluna. Ihmiset kulkevat autoilla, sillä kaikki junayhteydet eivät ole toiminnassa.

– Kaupoissa ruokaa on vähemmän, sillä tavarantoimitus ei ole onnistunut katastrofin takia. Veikkaan, että sadetta tuli täällä ainakin 200 milliä. Joillain muilla alueilla tuli kuitenkin yli 1 000 milliä, Perendi kertoo.

Viime perjantain ja lauantain vastaisena yönä Okayaman kaupungin asukkaat saivat evakuointimääräyksen tekstiviestitse. Moni kuitenkin jätti noudattamatta määräystä ja niin tekivät myös Perendit.

– Mietimme pitääkö lähteä evakuointikeskukseen, joita on lähikouluilla. Katselimme ympärille, ettei oikein kukaan ollut liikkeellä mihinkään. Arvioimme, että vaikka läheinen joki alkaisi tulvia, talon toinen kerros on riittävän ylhäällä, Perendi sanoo.

Tulvan aiheuttamia tuhoja Hiroshiman kaupungissa. Jiji Press / Epa

"Ennennäkemätön rankkasade"

Johanna Perendi on asunut Japanissa seitsemän vuotta ja perheensä kanssa runsaan vuoden. Hän kuvailee viime viikolla alkaneita rankkasateita ennennäkemättömiksi.

– Sade oli varsinkin Okayamassa todella poikkeuksellinen. Ihmiset, jotka ovat koko ikänsä asuneet Okayamassa ovat sanoneet, ettei ole koskaan ollut vastaavaa.

Pelastustöihin on Japanissa hälytetty yli 70 000 ihmistä.

Perendi kertoo olevansa tyytyväinen siihen, miten viranomaiset ovat reagoineet tapahtumiin.

– Onneksi Japanissa yhteiskunta toimii moneen muuhun maahan verrattuna hyvin. Täällä on usein taifuuneja ja maanjäristyksiä ja sademäärätkin ovat ihan muuta kuin Suomessa. Onnettomuuksiin on varauduttu ja pelastuskoneisto lähtee nopeasti pyörimään, mikä on hyvä asia.

Kurashikin kaupunkia veden peitossa sunnuntaina otetussa ilmakuvassa. Jiji Press / Epa

Lähteet: Reuters, AP, AFP, STT