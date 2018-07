Luonnonvarakeskus: Pohjoiseen tulossa huonompi metsämarjasato kuin etelään

Mustikka- ja puolukkasadosta odotetaan tänä vuonna keskinkertaista, ja hillasadosta puolestaan melko heikkoa, kerrotaan Luonnonvarakeskuksesta. Mustikkasadon määrä laskee Pohjois-Suomea kohti, jonne ennuste lupaa melko heikkoa satoa. Kuun edetessä kypsymisaste paranee pohjoisessakin.

Puolukalla on sama tilanne kuin mustikalla. Etelässä on esiintynyt paikoin jopa runsasta kukintaa, kun taas pohjoisessa kukinta on ollut melko heikkoa.

– Puolukka on vasta siinä vaiheessa, että se on kukkinut. Ensimmäisiä raakileita alkaa olemaan Etelä-Suomessa pikkuhiljaa hyvillä paikoilla. Satoennuste perustuu siihen, kuinka paljon kukkia on havaittu, kertoo Luken tutkija Outi Manninen.

Hillan kukinta on tänä vuonna onnistunut Suomessa erittäin hyvin, mutta ilmeisesti kesäkuinen hallarintama tai kuivuus ojitetuilla alueilla on vaatinut veronsa.

– Tällä hetkellä raakileiden perusteella meillä on melko heikko tilanne. En oikein usko, että ainakaan hillan osalta paranee, Manninen sanoo.

Mannisen mukaan metsämarjasadon jakolinja pohjoisen ja eteläisen Suomen välillä on selkeä.

– Pohjoisempaan on tulossa huonompaa marjasatoa kuin etelään.