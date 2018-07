Kaikki pelastettu! Näin thaimaalaisen juniorijoukkueen vaiheet etenivät

This is the incredible moment rescue workers find boys trapped in cave in Thailand.



Credit: Thai Navy Seals#ThamLuang #CaveRescue #ChiangRai #คนแปลกหน้าที่อยากเจอที่สุด #ทีมหมู่ป่า #13ชีวิตต้องรอด #ถ้ำหลวง #13ชีวิตติดถ้ำ #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ถ้ำหลวงขุนนน้ำนางนอน #Thailand pic.twitter.com/PUm0NyaPaT