"Onneksi luoja armahti ja tuli huonoja talvia" – uittomiehille riittää tänä kesänä töitä Saimaalla

Uittopoikien hinaaja M/A Olli kulkee tasaista kahden kilometrin tuntinopeutta Saimaalla. Hinauksessa on satoja metrejä pitkä puulautta, jossa on hieman yli 15 000 kuutiometriä tukkipuuta. Vastaavan puumäärän kuljettaminen maanteitä vaatisi nelisen sataa kuorma-autoa.

– Pieliseltä Nurmeksesta on lasti otettu hinaukseen, tultu jokea pitkin alas Joensuuhun ja nyt mennään Saimaan syväväylää Ristiinaan vaneritehtaalle, kertoo aluksen päällikkö Reino Nurmi.

Hinaaja M/A Olli vetää pitkää tukkilauttaa Saimaalla. Jari Tanskanen/Yle

Saimaan kapeikoissa lauttaa ohjailemaan tarvitaan kahta apuhinaajaa. Sulkavan Vekaransalmea ohitettaessa lossi tekee tilaa uittolautalle, ja keskeyttää liikenteen hetkeksi. Ohitus kestää vain reilun vartin, sillä lautta on poikkeuksellisen lyhyt. Suurimmat hinattavat erät ovat yli 30 000 kuutiometriä, ja silloin lautta voi olla lähes kilometrin pituinen.

Tänä vuonna Saimaalla uitetaan puuta 400 000 kuutiometriä, se on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten. Syynä uiton lisääntymiseen on viime talvi, jolloin kelit olivat huonot talvihakkuuseen. Eteläisen Saimaan tehtailla oli vaikeuksia saada riittävästi puuta ja terminaalivarastot tyhjenivät lähes viimeistä tukkia myöten.

– Viime talvi opetti metsäteollisuutta puuhuollossa. Nyt tähdätään siihen, että on suuremmat puun vesivarastot kuin viime vuonna, myöntää UPM Metsän logistiikkapäällikkö Esa Korhonen.

UPM:n Kaukaan tehtaan edustalla Saimaalla on puutavaralle varattu, puomein eroteltu alue. Kesällä hinattu puu säilyy vesivarastossa hyvälaatuisena tammi- ja helmikuulle asti, jolloin teollisuus turvautuu eniten varmuusvarastoihin.

Jari Tanskanen/Yle

– Ei tarvitse olla kovin suuri ennustaja sanomaan, että huonoja talvia on tiedossa jatkossakin, ja uittopuuta tarvitaan yhä enemmän, jatkaa M/A Ollin päällikkö Reino Nurmi.

Puita tuodaan uittamalla aiempaa enemmän myös siksi, ettei VR:llä ole tarpeeksi raakapuukuljetuksiin tarkoitettuja vaunuja.

Uitto elpyy - uusia uittomiehiä palkattu

Uittomäärät notkahtivat Saimaalla pari vuotta sitten, jolloin Metsä Groupin Joutsenon tehdas luopui kokonaan uitosta. Uittopuuta käyttää nykyisin enää UPM.

– Kuitupuuta viedään Lappeenrannan sellutehtaan vesivarastoon ja tukit menevät Ristiinaan vaneritehtaalle, sanoo logistiikkapäällikkö Esa Korhonen.

UPM on ulkoistanut uiton heinolalaiselle Uittopojat Oy:lle. Samalla kuljetuskustannukset ovat laskeneet, ja uitto on aiempaa edullisempi kuljetusmuoto varsinkin pitkillä matkoilla. Uittopoikien kaksi hinaajaa vetävät puunippuja Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta eteläiselle Saimaalle.

– Nuoria miehiä on nyt voitu palkata alalle opettelemaan alan töitä ja lisää on tulossa. On myös heidän perheidensä kannalta hyvä asia, että uitto elpyy, sanoo M/A Ollin päällikkö Reino Nurmi.

Nurmi laskee, että nykyisellä kalustolla uittomäärät voitaisiin helposti kaksinkertaistaa, mutta näihin määriin ei ole lähivuosina paluuta. Enimmillään Saimaalla on kuljetettu uitossa puuta yli miljoona kuutiometriä kesässä.