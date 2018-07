Omenasadosta tulossa suuri ja hyvälaatuinen – loppukesäksi toiveena "tavallinen kesäsää"

Helsingin Malminkartanossa sijaitsee piilotettu helmi. Helsingin yliopiston tutkimuskäyttöön aikanaan perustama ja nykyisin kaupungin omistama hedelmätarha on avoinna kaikille kulkijoille, mutta harva sinne on tiensä löytänyt. Hedelmäpuita, lähinnä kymmeniä eri lajikkeita omenaa, on satoja.

Melkein lajikkeesta riippumatta vanhojen puiden oksat notkuvat.

– Tänä kesänä olosuhteet ovat vaihdelleet. Omenapuut kukkivat keväällä ihan reippaasti, mutta huolet heräsivät kuivan kesäkuun takia. Sato näyttää kuitenkin hyvältä, kertoo Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran työnjohtaja Samuli Lehti.

Työnjohtaja Samuli Lehti tutkailee omenasatoa. Tero Ylioja / Yle

Lämpimän ja aurinkoisen kevään takia omenapuiden kukinta ja pölytys onnistuivat mainiosti. Sato-odotukset ovatkin korkealla.

– Omenasadosta on tulossa laadukas ja hyvä, toteaa hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton puheenjohtaja Miikka Ilomäki.

Samaa odottaa espoolaisen Råbäckgårdin omenatarhuri Rikard Korkman. Tosin pienellä viljelijän varauksella.

– Sanon aina, että tällä hetkellä näyttää siltä, koska eihän sitä voi koskaan tietää, Korkman naurahtaa.

Neljää eri lajiketta viljelevän Korkmanin mukaan lajikkeiden välillä on aina eroja, mutta keskimäärin sato näyttää hyvältä.

Malminkartanon omenatarhassa pölytyksestä huolehtivat mehiläiset. Tero Ylioja / Yle

Pelkkä runsas kukinta ei vielä takaa omenasatoa. Toisinaan sato jää runsaasta kukinnasta huolimatta laihaksi huonojen lentosäiden vuoksi. Niin Malminkartanossa kuin Råbäckgårdissakin pölytyksestä huolehtivat mehiläiset, jotka vaativat lämmintä säätä lentääkseen.

Tuholaisista suurin uhka on pihlajanmarjakoi. Kotipuutarhurillekin tuttu riesa tuhoaa omenan täysin, ja pahiten se riivaa omenapuita, kun pihlajanmarjasato jää pieneksi. Ainakaan vielä koit eivät ole suuremmin siirtyneet omenoiden kimppuun.

Loppukesäksi toiveena "tavallinen sää"

Paras omenasää olisi loppukesälle "tavallinen kesäsää". Suomessa menestyvät lajikkeet voivat hyvin, kun aurinkoa ja vettä tulee sopivassa suhteessa.

– Kyllähän ääri-ilmiöt aina haittaavat omenan kasvua, toteaa Miika Ilomäki.

Malminkartanon hedelmätarhan puut notkuvat omenoista Tero Ylioja / Yle

Aurinko kypsyttää omenat ja antaa niille väriä ja makua. Vettä omenat saavat esimerkiksi Råbäckgårdissa tihkukastelusta, mutta pelkästään sen varaan puita ei mielellään jätettäisi.

– Kyllähän sitä saisi vettä taivaaltakin tulla. Kun viimein satoi sen 20–25 milliä, niin kyllähän kaikki kasvustot villiintyivät, pohtii Rikard Korkman.

Malminkartanon puuvanhukset saavat vetensä taivaalta, mutta kuivuus ei niitäkään tunnu haittaavan.

Espoossa kukinta käynnistyi noin kaksi viikkoa aiemmin kuin viime vuonna. Myös alkukesän kova lämpösumma enteilee aikaista satoa. Etenkin syys- ja talvilajikkeet poimittaneenkin tänä vuonna tavallista aiemmin.