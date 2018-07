Raportti: Neljännes maailmassa kalastetusta kalasta päätyy jätteeksi – samalla ylikalastus kasvaa edelleen

Liiallinen kalastus on ollut kalateollisuuden ongelma vuosikymmeniä. Vuonna 1974 vain kymmenen prosenttia kalavesistä kärsi ylikalastuksesta. Neljä vuosikymmentä myöhemmin, vuonna 2015 ylikalastettuja vesistöjä oli jo kolmannes.

Pahimmin ylikalastettuja meriä ovat Välimeri ja Mustameri. Kummankin kalavarantoihin kohdistui yli 60 prosentin ylikalastus vuonna 2015. Tiedot perustuvat maanantaina julkaistuun raporttiin, jonka on julkaissut Yhdistyneiden kansakuntien Elintarvike- ja maatalousjärjestö, FAO.

Yle / Aapo Parviainen

Maailman kalan tuotannosta 88 prosenttia meni ihmisten ravinnoksi. Vielä 60-luvulla vastaava osuus oli alle 70 prosenttia.

Henkeä kohti kalan kulutus onkin kasvanut huomattavasti. Vuonna 1961 kalaa syötiin vain yhdeksän kiloa henkeä kohti vuodessa, mutta vuonna 2015 suuhun haarukoitiin vuosittain jo hieman yli 20 kiloa kalaa.

Neljännes saaliista menee hukkaan

Raportin mukaan kalan kulutus onkin kasvanut 60-luvulta alkaen kaksi kertaa nopeammin kuin väestö. Kalan merkitys on siten hyvin merkittävä aliravitsemuksen ja suoranaisen nälänhädän torjunnassa.

Kalansaaliista joutuu kuitenkin jätteeksi reilu neljännes ennen kuin päätyy kuluttajan ruokapöytään. Hukkaan joutuvan kalan määrää on saatu hieman vähentymään, mutta edelleenkin kalastuksen kylmäketjun hallinnassa on monin paikoin kehitettävää. Lisäksi troolareista heitetään kalaa takaisin mereen, jos se on väärää lajia tai esimerkiksi alamittaista.

Tuotannon kasvu kalankasvatuksen varassa

Joka toinen vuosi ilmestyvä FAO:n raportti kertoo, että maailman kalatuotanto saavutti vuonna 2016 uuden ennätyksen, 171 miljoonaa tonnia. Luvussa on mukana sekä varsinainen kalastus luonnonvesistä että kalankasvatus.

Yle / Aapo Parviainen

Itse asiassa tuotannon kasvu on perustunut reilut 20 vuotta kalankasvatuksen lisääntymiseen. Kala-altaissa kasvatetaan lähes puolet koko nykyisestä saaliista. Luonnonvesistä kalastaminen on hieman vähentynyt varsinkin viime vuosina.

Raportissa ennustetaan, että maailman kalantuotanto ylittää 200 miljoonan tonnin rajan vuonna 2030. Kalankasvatuksen osuus kaikesta tuotannosta olisi tuolloin jo selvästi yli puolet.