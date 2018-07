Videot silittelystä, naksuttelusta tai maiskuttelusta voivat laukaista aivo-orgasmin – ASMR on ilmiö, jota on tutkittu vasta vähän

Tästä on kyse ASMR:ksi (Autonomous Sensory Meridian Response) kutsutaan äänen tai liikkeiden tuottamaa mielihyvää.

ASMR-videot ovat suosittuja ympäri maailmaa. Parhaimmillaan videoilla on yli miljoona katselukertaa.

ASMR:n tuottamaa mielihyvää ja kihelmöintiä on kutsuttu aivo-orgasmiksi.

Käsiliikkeillä ja katsojan kehumisella yritetään rentouttaa katsoja ja tuoda läheisyyden tuntua.

Videolla henkilö naputtelee ja silittelee sormillaan kirjan kantta. Käsien liikkeet ja rauhoittava ääni saavat kylmät väreet käsivarsiin. Pää täyttyy mielihyvästä, ja kihelmöinti tuntuu jopa jalkapohjissa.

Kyseessä on ASMR-video, josta on tullut maailman laajuisesti tunnettu ilmiö. ASMR:ksi kutsutaan äänten tai liikkeiden tuottamaa mielihyvää. Ääniä voivat olla esimerkiksi mukavien asioiden kuiskailu, materiaalien hiplailu ja mikin silittely.

Suomessa ilmiö on näkynyt noin vuoden ajan. Muun muassa tubettaja Sita Salminen on tunnettu ASMR-videoistaan ja parhaimmillaan hänen videoillaan (siirryt toiseen palveluun) on yli 600 000 katselukertaa. Suomalaisia ASMR-artisteja on vain kymmenkunta, mutta maailmalla videoita on tehty 2010-luvun alusta lähtien. Yhdysvalloissa ASMR-artisteilla on lähes kaksi miljoonaa seuraajaa.

Usein videon tekijä katsoo intensiivisesti kameraan ja puhuu suoraan katsojalle esimerkiksi sanoen "olet todella kaunis" ja "nyt sinulla ei ole mitään hätää". Elisa Kinnunen / Yle

Itse maiskuttelun tai kuiskuttelun takia videoita ei kuitenkaan katsota, vaan äänten tuoman tunteen vuoksi. Ihminen rentoutuu videon äärellä ja voi lähes tuntea ihmisen kosketuksen.

Osa ASMR-videoista on täysin äänettömiä ja ne sisältävät vain erilaisia rauhallisia liikkeitä. Käsien liikehdinnän on koettu kiinnittävän huomion silmiin ja saamaan aikaan läheisyyden tunteen.

Läheisyyden kaipuuta ja pakoa hektisestä elämästä

Ilmiötä on tutkittu vähän. Havaintopsykologian tutkija ja psykologia tohtori Jukka Häkkinen on kirjoittanut aiheesta Ylelle.

Häkkisen mukaan ASMR:n ja kihelmöinnin välistä yhteyttä ei ole selvitetty. Kihelmöinti kuitenkin liittyy mielihyvän tunteeseen, jota jotkut videoista saavat. Häkkinen on kutsunut kihelmöintiä ja onnellisuuden tunnetta jopa aivo-orgasmiksi.

Kuiskailu ja läheisyys ovat ihmisyyden ja nautinnon syvintä aluetta ja myös ASMR:n ydintä. Risto Lappeteläinen

Häkkinen korostaa, että suoraa johtopäätöstä ASMR:n suosion ja yhteiskunnallisen tai kulttuuristen tekijöiden välille ei voi vetää.

– Ihmiset ovat aina hakeneet keinoja saada mielihyvän ja rentoutumisen kokemuksia. ASMR on osa tätä jatkumoa, selittää Häkkinen.

ASMR-videot saattavat olla useiden tuntien pituisia. Elisa Kinnunen / Yle

ASMR-videoiden kenttä on laajentunut vuosien aikana. Mukaan ovat tulleet roolileikit, kuten lääkäri- ja meikkausleikit. Katsojan kasvoja hierotaan (siirryt toiseen palveluun), meikataan ja korvia puhdistetaan kuvitteellisesti. ASMR-artistit käyttävät roolileikin apuna erilaisia mikrofoneja, jotka muistuttavat ihmisen päätä tai joissa on vain korvat.

Videot on tehty hyvin aidon tuntuisiksi ja niillä päästään katsojan iholle. Hyvösen mielestä roolileikeissä vaikeinta on hahmottaa ihminen kasvonpiirteet, kuten poskipäät, mikä tekisi kokemuksesta mahdollisimman aidon.

Katsoja saattaa tulkita roolileikit, kuiskailun tai silittelyn todella henkilökohtaisina ja intiimeinä asioina. Psykologi Risto Lappeteläinen on sitä mieltä, että ASMR:n voi joissain mielessä liittää tunteisiin ja läheisyyteen.

– Tunnenäkökulmasta mielikuva toisesta ihmisestä lisää kokemusmaailman intensiteettiä ja kihelmöinti liittyy mielestäni mielihyvään, jota aistimus toisesta tuottaa. Kuiskailu ja läheisyys ovat ihmisyyden ja nautinnon syvintä aluetta ja myös ASMR:n ydintä, Lappeteläinen summaa.

Kun hoitaja esitti syövänsä kakkua, ääni oli mielestäni todella miellyttävä. Aloin tuputtaa hänelle jatkuvasti kakkuja. Laura Hyvönen

Yksi syy videoiden katsomiseen voi olla läheisyyden kaipuu. Katsoja voi kokea saavansa huomiota videon tekijältä ja siten helpottaa yksinäisyyttään. Parhaimmassa tapauksessa katsoja rentoutuu syvästi tai jopa nukahtaa.

Lappeteläisen mukaan reaktio eli aivo-orgasmi voi tuntua kylmiltä väreiltä, mutta oleellista on taustalla olevan tunteen ja kehollisen kokemisen yhteys.

– Kehollisesta kokemuksesta pitäisi aina yrittää mennä taustalla olevaan tunteeseen jota uskoakseni juuri ASMR-videoilla tavoitellaan.

Katsojilla on yksilöllisiä mieltymyksiä

Kajaanilainen tubettaja Laura Hyvönen on seurannut ASMR-videoita viisi vuotta. Hän on myös itse tehnyt niitä muutamia. Videoillaan Hyvönen meikkaa katsojan kasvoja ja syö leipää. Ensimmäisen ASMR-kokemuksen hän muistaa saaneensa jo päiväkodissa.

– Vein lastentarhanopettajalleni hiekkakakkuja syötäväksi. Kun hoitaja esitti syövänsä kakkua, ääni oli mielestäni todella miellyttävä. Aloin tuputtaa hänelle jatkuvasti kakkuja, Laura Hyvönen naureskelee muistolle.

Hyvönen löysi ASMR-videot sattumalta etsiessään ratkaisua uniongelmiinsa. Hän alkoi kuunnella videoita ennen nukkumaan menoa ja se auttoi ongelmaan.

Videoiden suosio perustuukin juuri siihen, että katsojat katsovat videoita esimerkiksi kiireisen tai stressaavan työpäivän jälkeen tai ennen nukkumaanmenoa Laura Hyvönen on myös huomannut, että esimerkiksi kameralle hymyileminen on rentouttanut katsojia.

Laura Hyvönen on saanut paljon hyvää palautetta videoistaan. Häneltä pyydetään päivittäin uusia videoita. Elisa Kinnunen / Yle

Viisi vuotta sitten moni suomalainen ei tiennyt ASMR-videoista mitään. Hyvönen puhui videoistaan ystävilleen, mutta hekään eivät olleet kuulleet niistä.

– En vielä silloin uskaltanut itse tehdä sellaisia videoita, kun en tiennyt miten suomalaiset reagoisivat. Tuntuuhan se hieman hassulta tehdä tai kuunnella sellaisia ääniä, Hyvönen pohtii.

Kaikki eivät tunne kihelmöintiä tai kylmiä väreitä katsoessaan ASMR-videoita. Psykologi Risto Lappeteläinen kertoo, että toisilla ihmisillä keho tulee mukaan tunteiden kokemiseen voimakkaammin, toisilla asia jää enemmän tunteen tasolle.

– Kehollinen herkkyys on rikkaus, jonka suhdetta tunteisiin olisi hyödyllistä tarkastella enemmänkin. Ehkä videoiden kautta se onnistuu, Lappeteläinen kehottaa.