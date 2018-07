Tilasitko sovelluksilla taksin useasta eri yhtiöstä? Nopein saa kyydin, muut tekevät hukkareissun

Taksiuudistus on lisännyt erilaisten tilaussovellusten käyttöä. Näppärillä sovelluksilla saatetaan aiheuttaa kuitenkin myös hukkakyytejä.

Kello on yksi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Tavoitteena on saada taksi Helsingin Viikistä Vantaalle. Neljästä eri taksinvälityspalvelusta kuitenkin ilmoitetaan, että ruuhkan takia uusia tilauksia ei voida ottaa vastaan.

Kun kello tikittää yötä kohden ja uni painaa silmäluomia, ajatus odottamisesta riistää hermoja. Mielen perukoilla kasvaa houkutus tilata taksi parilla näpäyksellä useammasta eri sovelluksesta.

– Tätä valitettavasti tapahtuu, mutta suhteellisen vähän. Eri applikaatioilla siis tilataan auto monesta paikasta ja sitten noustaan sen kyytiin, joka ensimmäisenä saapuu paikalle, sanoo Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen.

Muille samaan kohteeseen tilatuille autoille tämä tietää kuitenkin täysin hukkakeikkaa. Taksiyrityksillä ei ole yhteistä järjestelmää, josta ne näkisivät, onko samaan kohteeseen matkalla jo jonkun toisen yrityksen auto.

Yhden ihmisen kyyditsemiseen voi siis tuhlaantua usean eri kuljettajan aikaa ja se viivästyttää samalla myös muiden tilaajien kyytejä.

Vastustan kiusausta ja laitan tilaukseni vain yhden yrityksen jonoon.

"Siinä menee yllättävän paljon aikaa hukkaan"

Soittokierros ja pikainen käynti tolpalla kertovat, että usean samanaikaisen tilauksen ilmiö on huomattu taksipiireissä. Syynä tähän voi olla esimerkiksi epätietous auton saapumisesta.

– Varsinkin isoissa kaupungeissa ihmiset ovat tottuneet siihen, että auto tulee nopeasti. Jos sitä ei ala heti kuulumaan, kaivetaan aika nopeasti esiin toinen sovellus ja kokeillaan sitä, sanoo vantaalainen taksiyrittäjä Caro Rantala.

Rantalan mukaan ihminen jaksaa odottaa autoa paremmin, jos asiakas näkee reaaliaikaisesti, onko auto oikeasti tulossa. Kaikki sovellukset eivät tätä kuitenkaan vielä näytä.

Pahimmillaan lukuisat hukkakyydit voisivat alueellisesti hidastaa taksien saatavuutta.

– Siinä menee yllättävän paljon aikaa hukkaan, kun kohteessa ensin odotellaan ja sitten soitellaan, missä se kyydin tilannut asiakas on. Näitä tulee kuitenkin yllättävän harvoin, joten en usko, että sillä ainakaan vielä on vaikutusta kyytien saatavuuteen, arvelee Rantala.

Useilla taksiyhtiöillä on jo oma sovellus, mutta odotettavaa on, että niiden palvelut vielä parantuvat ja sovelluksia tulee lisää. Berislav Jurišić / Yle

Taksiyritykset eivät ole vielä huolissaan ilmiöstä

Myöskään pääkaupunkiseudun isoimmissa taksinvälitysyhtiöissä ei olla ilmiöstä huolissaan. Tilannetta seurataan, mutta se ei ole aiheuttanut toimenpiteitä.

– Tietenkin se on ikävää toimintaa. Tätä on kuitenkin tapahtunut puhelimella ennen sovelluksiakin, joten en näe, että kyseessä olisi mitenkään uusi ilmiö, sanoo Kovasen ja Fixutaxin toimitusjohtaja Topi Simola.

Samaa sanotaan myös niin vantaalaisesta Lähitaksista, espoolaisesta Kajonista kuin Taksi Helsingistäkin.

– Kyllä niitä jonkin verran tulee etenkin viikonloppuöinä, mutta ei mitenkään ongelmaksi asti. Seuraamme toki tilannetta, sanoo toimitusjohtaja Jari Kantonen Taksi Helsingistä.

Taksilaki uudistui reilu viikko sitten

Taksilaki uudistui reilu viikko sitten heinäkuun alussa. Sen vaikutuksia käytännön työhön on alan toimijoiden mukaan liian aikaista vielä arvioida. Uusi hinnoittelu on kuitenkin herättänyt jo jonkun verran hämmennystä.

– Tähän asti muutos on oikeastaan näkynyt vain siinä, että asiakkaat ovat osanneet tiedustella hintoja etukäteen noustessaan taksiin, sanoo toimitusjohtaja Katri Mustonen Helsingin Taksipalvelut Oy:stä.

Näkyvin muutos pääkaupunkiseudulla on yritysten mukaan ollut Helsinki-Vantaalla, jossa on nykyään neljä taksikaistaa yhden sijaan.

– Suurin osa asiakkaista on näyttänyt valitsevan edelleen vain lähimmän vapaan taksin. On toki ollut niitäkin, jotka ovat tarkastaneet hinnat valotauluista ja tehneet päätöksen sen perusteella, sanoo kentällä taksia ajanut Rantala.

Taksiyritysten mukaan lakimuutoksen varsinaisia vaikutuksia pystytään arvioimaan kunnolla vasta loppusyksystä.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla toimii nykyään neljä eri taksikaistaa. Kolmella ensimmäisellä valotaulut kertovat kyydin hinnan, neljännellä asiakkaan on neuvoteltava taksa itse Berislav Jurišić / Yle

Kaunis kesäilta aiheutti ruuhkapiikin Helsingissä

Heinäkuu on taksiliikenteen hiljaisin kuukausi. Silti neljä taksinvälityskeskusta ilmoitti lauantaiyönä Helsingissä olevansa ruuhkautunut. Miksi?

– Kysymys on hetkittäisestä ruuhkasta. Viikonloppuöinä tulee joskus satunnaisia piikkejä, jolloin autot valitettavasti loppuvat kesken, sanoo Simola.

Pääkaupunkiseutua vaivaa edelleen kuljettajapula. Autoja olisi, mutta ajajat puuttuvat. Myös viikko sitten voimaan astunut uusi taksilaki saattaa vaikuttaa taksien saatavuuteen.

– Autojen taksamittarijärjestelmien ohjelmistot on pitänyt päivittää ja tässä on ollut ongelmia. Sen vuoksi osa autoista on seissyt pajoilla ja ollut kokonaan poissa käytöstä, sanoo Pentikäinen Lähitaksista.

Heinäkuussa myös iso osa taksinkuljettajista on lomalla, mikä voi osaltaan vaikuttaa liikenteessä olevien taksien määrään. Kajonin mukaan myös lukuisat ennakkotilaukset pieniin ja isoihin tapahtumiin pitivät autot kiireisinä.

