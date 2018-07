Itsemurhaisku tappoi yli 10 Pakistanissa – isku tehtiin vaalitilaisuuteen

Pakistanissa on tehty vakava itsemurhaisku. Vaalitilaisuuteen tehty itsemurhapommitus on tappanut iskijän lisäksi ainakin 12 muuta ihmistä Luoteis-Pakistanissa. Poliisin mukaan lisäksi jopa yli 30 on haavoittunut.

Iskun kohteena oli Peshawarin kaupungissa järjestetty vaalitilaisuus. Sen järjestäjänä oli vasemmistolaisen sekulaaripuolue ANP. Puolue on ollut aiemmin islamistitaistelijoiden kohteena vastustettuaan äänekkäästi Talebania ja muita ääriliikkeitä.

Pelastustyöntekijät tarkastavat iskun kohteena ollutta vaalitilaisuuden pitopaikkaa Peshawarissa. Arshad Arbab / EPA

– Alustavien tutkimustemme mukaan kyse on itsemurhaiskusta, jonka kohteena oli poliitikko Haroon Bilour, poliisin edustaja kertoo uutistoimisto AFP:lle.

Bilour on yksi ANP:n ehdokkaista vaaleissa. Pakistanin yleisvaalit pidetään 25. heinäkuuta.

Pommitukset tapahtuivat tunteja sen jälkeen, kun Pakistanin armeijan tiedottaja oli varoittanut turvallisuusuhkista ennen kuun lopulla pidettäviä kansallisia vaaleja.

Armeija ilmoitti tiistaina, että se sijoittaisi yli 371 000 valvojaa varmistamaan rauhalliset, oikeudenmukaiset ja vapaat vaalit maassa.

Turvallisuusviranomaiset työssään iskun jälkeen. Arshad Arbab / EPA

Haroon Bilour koki saman kohtalon kuin politiikassa niin ikään toiminut isänsä Bashir Bilour. Hänen isänsä sai surmansa itsemurhaiskussa 2012. Tuolloin tehdyssä hyökkäyksessä lähes 50 muuta loukkaantui.

Lähteet: Reuters, AFP, STT