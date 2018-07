Trump tiukkana: ”Kerro ihmisille, etteivät he tule laittomasti maahamme.”

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto kamppailee maahanmuuttajaperheiden yhdistämisen kanssa. Viranomaisten mukaan alle puolet 102 maahanmuuttajalapsesta on saatu yhdistettyä vanhempiinsa määräaikaan mennessä.

Tavoitteena oli, että kaikki alle 5-vuotiaat lapset olisivat päässeet perheidensä luokse tiistaina 10. heinäkuuta mennessä. Vanhemmat lapset on luvattu yhdistää perheisiinsä 26. heinäkuuta mennessä.

Uutistoimistojen tiedot vanhempien luokse päässeiden lasten määristä vaihtelevat, mutta kaikkia alle 5-vuotiaita ei saada vanhempien luokse määräaikaan mennessä. Osa yhdistämisistä viivästyy, koska vanhemmat ovat vielä pidätettyinä, vanhemmilla todettiin olevan vakavia rikosrekistereitä tai vanhemmat oli jo karkotettu maasta.

– Meidän velvollisuutemme on suojella lapsia. Tavoitteemme on varmistaa, ettei lapsia yhdistetä uudelleen ihmisten kanssa, jotka voisivat vahingoittaa heitä, sanoi terveys- ja henkilöstöosaston johtava virkamies Chris Meekins.

Perheet erotettiin Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla viime kuun alussa. Yli 2 300 lasta joutui eroon vanhemmistaan ja perheistään.

Trump on pyrkinyt nollatoleranssi-politiikkaan, jossa vaadittiin laittomasti rajat ylittävien maahanmuuttajien syytteeseen asettamista. Trump kuitenkin keskeytti käytännön viime kuussa voimakkaan arvostelun jälkeen.

Trump vastasi tylysti kritiikkiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vastasi tiistaina saamaansa maahanmuuttokritiikkiin. Hän ilmoitti tylysti, ettei maahanmuuttajia pitäisi tulla Yhdysvaltoihin laittomasti.

– Minulla on ratkaisu. Kerro ihmisille, etteivät he tule maahamme laittomasti. Tämä on ratkaisu, Trump sanoi. Meillä on lakeja, meillä on rajat, älä tule maahamme laittomasti. Se ei ole hyvä asia, hän lisäsi.

Valkoinen talo kommentoi asiaa päivä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain liittovaltion tuomari hylkäsi laittomasti maahan tulleiden maahanmuuttajalasten pidättämisen.

Maanantaina Yhdysvaltain käräjäoikeuden tuomari Dolly Gee hylkäsi Los Angelesissa Yhdysvaltain oikeusministeriön pyynnön antaa pitkäaikaisia pidätyksiä Yhdysvaltoihin laittomasti saapuneille lapsille. Ministeriö oli pyrkinyt muuttamaan vuoden 1997 ratkaisua, jonka mukaan tällaisia lapsia saa pitää kiinni otettuna enintään 20 päivän ajan.

Lue lisää:

Siirtolaisperheiden yhdistäminen USA:ssa sujunut hitaasti – alle 5-vuotiaiden lasten tilanne huolettaa eniten

USA:n hallinto tekee dna-testit aiemmin vanhemmistaan erotetuille siirtolaislapsille

Lähteet: Reuters, AP, AFP