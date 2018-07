Harry ja Meghan Irlannissa – ensimmäinen yhteinen edustuksellinen ulkomaanmatka avioparina

Prinssi Harry näkee, että Britannian hovilla on ollut tärkeä rooli Britannian ja Irlannin suhteissa.

Britannian hovin tuorein aviopari Sussexin herttua, prinssi Harry ja Sussexin herttuatar Meghan ovat kaksipäiväisellä vierailulla Irlannissa. Vierailu naapurimaahan on pariskunnan ensimmäinen edustuksellinen ulkomaan matka avioparina. Pariskunta avioitui toukokuussa.

Herttuatarpari tapasi ensimmäiseksi pääministeri Leo Varadkarin.

Sussexin herttua, prinssi Harry ja Sussexin herttuatar Meghan sekä Irlannin pääministeri Leo Varadkar Dublinissa. Aidan Crawley / EPA

Myöhemmin Harry tervehti vieraita Britannian suurlähettilään asunnon kesäisessä puutarhassa puhumalla vähän myös irlantia.

– Kun seison täällä kanssanne tänä kauniina iltana, on helppo nähdä, miksi Irlannilla on niin erityinen paikka perheeni sydämissä, prinssi Harry sanoi.

Prinssi Harry ja Meghan Britannian suurlähetystön puutarhassa Dublinissa. Brian Lawless / EPA

Harry viittasi puheesaan myös siihen, että Britannian ja Irlannin suhde on ainutlaatuinen. Se on ollut pitkä ja monimutkainen, siihen on liittynyt haasteita ja traagisiakin ajanjaksoja. Samppanjalasi kädessä hän lopetti puheensa perinteiseen irlantilaiseen tapaan "Slainte".

Harry sanoi, että hän ja Meghan toivottavasti pohtivat joitain niitä vaikeita kohtia naapurimaan historiassa, kun he vierailevat muun muassa Irlannin 1840-luvun suuren nälänhädän muistomerkillä.

Herttuapari tapaa matkallaan myös Irlannin presidentin Michael D. Higginsin. Lisäksi he vierailevat myös muun muassa museossa, teknologiakeskuksessa ja Irlannin vanhimmassa yliopistossa Trinity Collegessa.

Brittihovilla tärkeä rooli maiden suhteissa

Britannian kuninkaallisella perheellä on ollut tärkeä rooli erityisesti suhteiden kehittämisessä viime vuosina. Harryn isoäiti kuningatar Elisabeth II on pyrkinyt liennyttämään maiden välejä omalta osaltaan.

Kuningatar Elisabeth teki valtiollisen vierailun vuonna 2011. Prinssi Harry sanoi puheessaan, että isoäiti on puhunut fantastisesta vastaanotosta, jonka hän tuolloin sai.

Irlanti irtaantui Britanniasta vapaavaltioksi vuonna 1921, mutta saavutti täyden itsenäisyyden Britanniasta vasta vuonna 1931.

Britannian kuninkaallista perhettä RAF100-paraatin juhlien aikana Buckinghamin palatsin parvekkeella seuraamassa ylilentoa. STR / EPA

Aiemmin tiistaina Harry ja Meghan osallistuivat vielä Lontoossa muun kuninkaallisen perheen kanssa juhlatilaisuuteen Westminster Abbeyssä sekä RAF100-paraatin ja ylilennon seurantaan Buckinhamin palatsin parvekkeella.

Cambridgen herttuatar Catherine, Cambridgen herttua, prinssi William, Sussexin herttuatar Maghan sekä Sussexin herttua, prinssi Harry saapumassa Westminster Abbeyyn Lontoossa. Cpl Nicholas Egan Raf / EPA

Lähteet: Reuters