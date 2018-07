Lähihoitaja Anna Kärkkäinen jaksaa hymyillä paljon parjatulla alalla – "Kun vanhukset huudahtavat, että tulikos tyttö töihin, olen ihan, että no tulin!"

Hoitokodissa työskentelevä Anna Kärkkäinen toivoo itselleen sosiaalista ja toimeliasta vanhuutta. Hänen mukaansa hoitajien on tärkeää pitää huolta itsestään, jotta he jaksavat raskasta työtä.

Kärkkäinen on ollut mukana tekemässä uudenlaista, luovempaa vanhustenhoitotyötä.

Hoitajien jaksaminen vanhustyössä on ollut tapetilla viime aikoina.

Kärkkäisen mukaan työpaikan lisäksi, hoitoalan työntekijöillä on vastuu omasta hyvinvoinnistaan.

Anna Kärkkäinen istuu Kajaanin kylmäkaraisukeskuksen takkahuoneessa sylissään värikäs kukkakimppu ja kehystetty diplomi. Hänet on juuri kukitettu Kajaanin aukiolla vuoden positiivisimmaksi kainuulaiseksi, mikä on helppo ymmärtää. Kärkkäisestä huokuu reippaus ja rauhallisuus ja hänen onkin sanottu levittävän ympärilleen positiivista energiaa.

Positiivisuutta Kärkkäinen levittää myös työssään lähihoitajana. Hän on ollut mukana tekemässä uudenlaista, luovempaa vanhustenhoitotyötä. Hänen työpaikalleen, vanhustenhoitokoti Onnelakotiin, on muun muassa tehty aistihuone hänen aloitteestaan. Idea aistihuoneesta tuli aikaisemmin kehitysvammapuolella toteutetusta vastaavanlaista huoneesta, jossa heijastettiin seinille erilaisia efektejä. Kärkkäinen toteutti Onnelan aistihuoneeseen metsän, jolloin vanhukset voivat kokea luonnon myös sisätiloissa.

Kärkkäinen kertoo, että aistihuoneen tarkoituksena on aktivoida vanhuksia, jotka helposti lukkiutuvat omaan huoneeseensa. Huone antaa heille muitakin syitä poistua huoneestaan kuin ruokailu ja kahvihetki.

– Nyt huone on alkanut palvella. Olen esimerkiksi tavannut yhden meidän asiakkaan lukemassa siellä kirjaa, Kärkkäinen iloitsee.

Anna Kärkkäisen mielestä vanhustyö tarvitsee luovuutta. Elisa Kinnunen / Yle

Kärkkäinen pohtii, että vanhustenhoidolla on osittain turhaan huono maine.

– Nuoret eivät halua suuntautua vanhustyöhön, sillä se on sellainen pelottava peikko, mutta ei se välttämättä ole niin kamalaa kuin, mitä julkisuudessa annetaan ymmärtää.

Kun kysytään, mitä Kärkkäisen mielestä kiireellisissä paikoissa pitäisi muuttaa, hän ei mieti vastaustaan kauaa.

– Kyllä se on pitkälle hoitajan omasta asenteesta kiinni. On harmillista, että tehdään aina tutulla tavalla, eikä olla valmiita muuttamaan niitä omia asenteita.

Kärkkäinen haluaisi itselleen toimeliaan ja sosiaalisen vanhuuden. Tulevaisuuden hoitokodiltaan hän toivoisi paljon toimintamahdollisuuksia ja ihmisiä ympärille. Lisäksi hänellä on vielä yksi toive.

– Olen aina halunnut akvaarion! Niin ja toki jonkun, joka sitä osaisi hoitaa, hän nauraa.

Luovempi ilmapiiri lisää työhyvinvointia

Onnelakodissa vanhuksille järjestetään paljon toimintaa ja hoidon suhteen käytetään luovuutta. Kärkkäinen uskoo työpaikkansa luovan ilmapiirintuovan työntekoon lisää mielekkyyttä.

– Pelkkään perushoitoon leipääntyisin aika äkkiä, hän tuumaa.

Kärkkäinen onaina tykännyt tehdä asioita luovasti. Kaikista parhaita hänen mielestään ovat kuitenkin asiakaskohtaamiset.

– Kun vanhukset huudahtavat, että tulikos tyttö töihin, olen ihan, että no tulin! Ja siitähän se työpäivä lähtee käyntiin, Kärkkäinen nauraa.

Tänä vuonna Kärkkäinen vietti juhannuksen hoitokodin pihalla asukkaiden kanssa.

– Tuumasin ääneen, että eikö olekin mukava, kun on juhannus. Siihen eräs asukkaista vastasi että on, kun hänelläkin on seuraa, sillä hän oli niin monta juhannusta ollut aivan yksin. Juuri tämän takia palveluasumista tarvitaan, ettei kenenkään tarvitsisi olla yksin, Kärkkäinen kertoo.

Vanhustenhoito ei ole pelottava peikko

Vanhustenhoitoalalla puhutaan paljon hoitajien jaksamisesta (siirryt toiseen palveluun) (Iltalehti). Asiantuntija Sari Erkkilä lähihoitajien liitto Superista sanoo, että vanhustenhoidon ala on tällä hetkellä haastava, kun väestö elää vanhemmaksi ja vanhukset ovat huonompikuntoisia. Erkkilä kuitenkin toteaa, ettei se saisi olla ongelma, sillä laadukas hoito kuuluu kaikille.

Erkkilä korostaa lähihoitajan työssä jaksamisessa työnantajan vastuuta. Kun työntekijä kertoo esimiehilleen huoliaan esimerkiksi väsymyksestä tai siitä, ettei hoitoa voi toteuttaa tarpeeksi laadukkaasti, työnantajan täyttyy ottaa palaute vakavasti. Myös työturvallisuuslaki määrää, että työnantajan on puututtava työntekijän liialliseen kuormittumiseen.

– Tietysti jokainen työntekijä kantaa itse vastuun omasta jaksamisestaan myös sillä tavalla, ettei piilottele ongelmia, Erkkilä sanoo.

Kärkkäisen mielestä hoitajien on tärkeää tuntea itsensä ja omat yksilölliset tarpeensa.

– Saataisiin hoitotyölle parempi pohja, kun hoitaja pitäisi huolta itsestään.

Anna Kärkkäinen käy usein kylmäkaraisukeskuksessa nollaamassa ajatuksensa. Elisa Kinnunen / Yle

Hän toteuttaa periaatettaan esimerkiksi nukkumalla mahdollisimman paljon. Lisäksi haastattelupaikaksi valikoitunut kylmäkaraisukeskus on henkireikä, johon hän tulee karkottamaan stressiä. Kylmäkaraisukeskuksessa voi uida joessa, pulahtaa kylmävesialtaassa ja saunoa.

– Jos on ollut kiireinen päivä tai muuten vaan väsyttää, niin täällä käyn nollaamassa ajatukset. Kun löytää omat rentoutumis- ja palautumiskeinonsa, se auttaa myös töissä huomattavasti.

Kärkkäinen oli mukana järjestämässä myös valokuvausprojektia, jossa Kainuun ammattiopiston opiskelijat kuvasivat Onnelan asukkaita. Kuvissa asukkaat pääsivät toteuttamaan unelmiaan kuvien avulla, kuten unelma-ammattiinsa tai matkaamaan ulkomaille.

Voisi kuvitella, että Kärkkäinen on suorastaan luotu töihin vanhainkotiin, mutta hän ei alun perin suunnitellut suuntautuvansa vanhustenhoitoalalle. Kärkkäinen olisi halunnut töihin ambulanssiin ja päätyi siten lähihoitajakouluun.

– Päivääkään en ole tehnyt ambulanssissa töitä, enkä enää haluaisikaan, mutta silloin nuorena se tuntui siltä, että halusi kaikennäköistä jännitystä, vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Työuransa alkuun Kärkkäinen työskenteli päiväkodissa, mutta oli kesät työttömänä, minkä vuoksi päätyi työskentelemään vanhusten kotipalvelussa kesäisin.

– Jossain vaiheessa sitten sanoin yhdelle työkaverille että oikeastaan haluaisin jäädä tänne, ja sinne jäin.