Putin ilman paitaa ja Trump tukka pystyssä – suurvaltajohtajien kuvat tuovat esiin veijarimaisuutta tai alleviivattua ääliömäisyyttä

Vlamidir Putinin maskuliinisuudessa on jotain veijarimaista, ja Donald Trumpista otetut kuvat voivat jakaa lukijoita vahvemmin kahteen leiriin, sanoo taiteen tohtori ja valokuvataiteilija Harri Pälviranta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia ja Venäjän presidentti Vladimir Putinia kuvataan aina, kun he astuvat julkisuuteen. Virallisissa kuvissa Donald Trump poseeraa varallisuuden keskellä, kun taas median ottamissa kuvissa Trump golfaa tai hän ilmeilee hassusti.

AOP

Vladimir Putin taas esiintyy kivikasvoisena, vahvana mieshahmona, mutta myös erikoisemmissa tilanteissa, kuten kalastamassa ilman paitaa tai nostelemassa painoja.

– Jos vertaa Trumpia ja Putinia, heidän maskuliinisuudessaan on selvä ero. Mutta sitten kun lähtee vähän tarkemmin pohtimaan, maskuliinisuus ei sittenkään tunnu niin eri suuntiin menevältä, taiteen tohtori ja valokuvataiteilija Harri Pälviranta pohti Radio Suomen Päivän haastattelussa.

Pälvirannan mukaan Trump edustaa hyvin perinteistä ja konservatiivista maskuliinisuuden käsitystä: Trump haluaa tulla kuvatuksi kauniin vaimonsa seurassa ja vaurauden ympäröimänä. Sen sijaan kehokulttuurin kannalta Trump ei ole erityisen maskuliininen.

– Vaikka golfkierros voi kestää neljä tuntia, ja se on sikäli raskas suoritus, en kuitenkaan pidä sitä samalla tavalla urheilulajina kuin mitä Putin toteuttaa: vääntämässä judokan kanssa tai ratsastamassa ja kalastamassa ilman paitaa.

Putinin maskuliinisuutta Pälviranta luonnehtii veijarimaiseksi.

Putin esitteli kuvaajalle pyydystämäänsä ahventa lomallaan eteläisessä Siperiassa elokuun alkupäivinä. Aleksei Nikolski / EPA

– Siinä on ehkä jotain sellaista lempeyttä ja humoristisuuttakin, ainakin näin länsimaisesta näkökulmasta katsottuna.

– Maailman vaikutusvaltaisimman valtion johtaja päättää altistaa itsensä kuville, joissa hän tietää tulevansa arvostelluksi myös ruumiinsa kautta. Putin pyrkii viestimään tietynlaista ruumiskuvaa tietoisesti, mitä Trump taas ei tee, Pälviranta sanoo.

Vladimir Putin Alexander Astafyev / EPA

Pälviranta arvioi, että Putin haluaa kuvillaan viestiä myös sellaisia asioita, jotka saattavat aueta vain kotiyleisölle eli venäläisille, joten ei-venäläisen on vaikea saada niistä kiinni.

Kuvavalinnat voivat vahvistaa kahtiajakoa

Pälviranta toteaa, että poliittisessa kuvajournalismissa on ollut pitkään toimintamalli, jossa poliitikkoja yritetään kuvata humoristisesti tai outo ilme kasvoillaan.

– Silmiinpistävää on Trumpin kohdalla tapahtunut ilmiö, jossa hänestä on muihin valtionjohtajiin verrattuna ehkä yllättävän paljon kuvia, joissa hänellä on jokin asia pielessä: tukka pystyssä, kravatti lentää tai jokin väli-ilme, jossa hän näyttää jotenkin äkäiseltä tai sikanaamaiselta.

Yhdysvaltain presidentti puhumassa tiedotusvälineille Valkoisen talon pihalla 25. lokakuuta. Jim Lo Scalzo / EPA-EFE

Tällaisten kuvien ottaminen on Pälvirannan mielestä hyvin tietoinen prosessi ja sormi osoittaa mediatalojen suuntaan.

– Se että yksittäiset kuvaajat päättävät ottaa tällaisia kuvia ja että niitä laitetaan lehtiin, sehän on sellainen ketju, jossa moni tekee päätöksiä: me haluamme tämän ihmisen näyttävän joltain. Se on niin tietoinen prosessi, että jotain sillä halutaan viestiä.

Trumpista on muihin valtionjohtajiin verrattuna ehkä yllättävän paljon kuvia, joissa hänellä on jokin asia pielessä: tukka pystyssä tai kravatti lentää. Harri Pälviranta

– Jos nyt sanoo suoraviivaisesti, ääliömäisyyttä halutaan alleviivata kuvavalinnoissa, Pälviranta jatkaa.

Pälvirannan mielestä vakavasti otettavaa kuvaviestintää olisi tehtävä arvostavasti ja harkiten, koska muuten voi käydä niin, että kuvavalintojen avulla jaetaan Trumpin kannattajia ja vastustajia entistä vahvemmin kahteen leiriin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Jim Lo Scaltzo / EPA

– Tuskin kuvavalinnoilla Trumpia kaadetaan ja tuskin edes hirveästi vaikutetaan heihin, joilla on negatiivinen mielikuva Trumpista. Ja Trumpin kannattajat saavat vain lisää vettä myllyynsä, että eivät nämä muut edes halua tuottaa kunnollista kuvaa meidän presidentistämme.

Lue lisää:

USA:n ja Venäjän presidenttien viime tapaamisessa Helsingissä mediapeli oli laskelmoitua – "Amerikkalaiset hoitivat Jeltsinille tuolin", jotta hän ei näyttäisi Clintonia pitemmältä