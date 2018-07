Venäläiset Putin-fanit kannattavat Helsingin huippukokousta – ”Silmästä silmään kohtaaminen on aina parempi kuin valtameren yli huutelu”

Natalja Solomatina, 59, ekonomisti

En usko, että presidentit päättävät Helsingissä mistään tärkeästä. Pääasia on se, että presidentit tapaavat ja keskustelevat. Ehkäpä he alkavat ymmärtää toisiaan nykyistä paremmin.

Silmästä silmään kohtaaminen on aina parempi, kuin valtameren yli huutelu.

Suomi on hyvä paikka tapaamiselle, koska sieltä emme ole käsittääkseni saaneet tuta mitään inhottavaa. Britannia sen sijaan – no, olkoon Jumala heidän kanssaan.

Kannatan Putinia, koska hän teki lopultakin Venäjästä Venäjän. Hänen ainoa heikkoutensa on ehkä se, että hänellä ei ole oikein kumppaneita. Joukossa olisi voimaa.

Aleksandr Bolotovin mukaan myös kiinalaiset pitävät Putinista. Grigori Vorobjov / Yle

Aleksandr Bolotov, 30, työskentelee Kiinassa venäjän kielen opettajana

Toivon, että elämämme parantuu presidenttien huipputapaamisen myötä. Pakotteet tuntuvat tavallisten venäläisten arjessa esimerkiksi ruplan kurssin heikkenemisenä.

Toimeentuloni on valuuttakurssista riippuvainen, joten toivon, että tilanne paranisi.

Tuen Vladimir Vladimirovitšia (Putinia). Hän on tehnyt paljon hyvää. Jos vertaamme Venäjän tilannetta aikaan, jolloin itse olin lapsi, olemme liikkuneet hyvin suuren askeleen eteenpäin.

Elämme kiinnostavia aikoja.

Marija Anfinogenova julistautuu venäläiseksi patriootiksi. Grigori Vorobjov / Yle

Maria Anfinogenova, 26, luksuskiinteistöjen välittäjä

Se, että Yhdysvallat suostuu tapaamiseen, on ainoastaan hienoa kehitystä. Olen itse käynyt Suomessa monta kertaa, ja pidän maastanne todella paljon, upea luonto.

Suomi on rauhallinen maa, ja sikäli kuin minä tiedän, Suomella ei ole ollut vahvoja poliittisia kantoja. Näin ollen se on hyvä neutraali maaperä tapaamiselle.

Tietysti tuen Putinia, olenhan venäläinen patriootti. Lännellä on omat näkemyksensä asioista, meillä on omamme.

En usko, että kukaan haluaa avointa konfliktia Venäjän kanssa. Ja kaikesta muusta me kyllä selviämme.

Igor Plaštšinski sanoo Putinin ymmärtävän Venäjän kehityksen suuntaa. Grigori Vorobjov / Yle

Igor Plaštšinski, 56, paloturvallisuusinsinööri

Uskon, että Helsingissä Trump ja Putin sopivat asioista kuten Ukrainasta ja pakotteista, jotka Venäjään kohdistuvat.

Tuen Putinia ilman muuta, hän on tehnyt paljon hyvää maallemme. Yksi hänen heikkouksistaan on se, että hän ei aina saata loppuun asti tekemiään päätöksiä. Hänen vahvuutensa on, että hän on valinnut oikean suunnan. Hän ymmärtää Venäjän kehitystä.

Venäjä on mahtava valta, joka haluaa olla ystävä kaikkien kanssa.

Kirill Lomakin kertoo ulkomaalaisten viihtyneen hyvin jalkapallon MM-kisoissa. Grigori Vorobjov / Yle

Kirill Lomakin, 27, vastaa Venäjän jalkapallon MM-kisojen lipunmyynnistä

Hienoa, että presidentit tapaavat. Heinä olisin itsekin yrittänyt avata keskusteluyhteyden.

Pidän länsimaista, ja nyt kaikki ovat saapuneet jalkapallon MM-kisoihin. He kertovat olevansa tyytyväisiä järjestelyihin.

Tukeni Putinille riippuu aiheesta. Sanoisin, että ulkopolitiikassa kannatan hänen näkemyksiään, mutta sisäpolitiikka jättää toivomisen varaa.

Suomi on hieno maa, haluaisin todella vierailla siellä teillä.

