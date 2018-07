Jehovan todistajat EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisusta: Otamme vakavasti ja perehdymme siihen

EU-tuomioistuimen mukaan Jehovan todistajat on rekisterinpitäjä, kun se käsittelee ovelta ovelle -saarnaamistyön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja.

Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen on haluton kommentoimaan EU-tuomioistuimen eilen antamaa ennakkoratkaisua koskien liikkeen harjoittamaa ovelta ovelle -saarnaamistyötä.

Leinonen kertoo Ylelle, että yhdyskunta suhtautuu tuomioistuimen ratkaisuun vakavasti, mutta haluaa perehtyä siihen kunnolla ennen laajempaa kannanottoa.

– Tällä hetkellä olemme odottavalla kannalla. Tutkimme, mitä päätöksen suhteen pitäisi tehdä. Meillä ei ole tästä asiasta sen kummempaa sanottavaa, Leinonen kommentoi.

Leinonen kuitenkin kuvailee tuomioistuimen päätöstä pintapuolisesti katsoen "monimutkaiseksi".

– Kun päätöstä lukee, siellä on monta seikkaa käsitelty puolesta ja vastaan. Näiden kaikkien seikkojen perusteella on ihan mahdotonta ja tarpeetonta ruveta pohdiskelemaan tätä asiaa.

KHO:n päätöstä odotetaan vielä

EU-tuomioistuin katsoi ratkaisussaan, että Jehovan todistajien kaltainen uskonnollinen yhdyskunta on rekisterinpitäjä, kun se käsittelee ovelta ovelle -saarnaamistyön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Jehovan todistajien tulisi rekisterinpitäjänä noudattaa henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä.

Varsinaisen ratkaisun asiassa tekee korkein hallinto-oikeus, joka teki asiasta ennakkoratkaisupyynnön EU-tuomioistuimeen 2017.

Jehovan todistajien oikeutta henkilörekisterin pitämiseen on puitu pitkään. Vuonna 2013 oikeusministeriön alainen tietosuojalautakunta katsoi, että Jehovan todistajien tietojen keruu rikkoo lakia. Helsingin hallinto-oikeus katsoi kuitenkin vuonna 2014, että Jehovan todistajien henkilörekisteri ei ole laiton.

Jehovan todistajat on kiistänyt, että heidän keräämänsä tiedot muodostaisivat henkilörekisteriä ja että yhdyskunta olisi rekisterinpitäjä. Yhdyskunta on todennut, että kyse on yksittäisten vapaaehtoisten henkilökohtaisista muistiinpanoista, ei katto-organisaation rekisteristä.

Yhdyskunta on jatkanut ovelta ovelle -saarnaamistyötä entiseen tapaan.

