Turnajaisissa punnitaan ratsastustaito ja kestävyys – haarniska on kuin sauna, joka liikkuu 80 km/h

TurkuLaukkaavan hevosen kaviot rummuttavat nurmikkoa ja loimen helmat lepattavat. Peitsi pamahtaa vastustajan kilpeen, ja peitsen kärki räsähtää sirpaleiksi.

Turun linnan puistossa näyttää siltä kuin olisi hypätty satojen vuosien taakse. Käynnissä on turnajaislajien EM-kilpailut.

Turun linnan turnajaisissa ratkaistaan Euroopan mestaruudet kahdessa lajissa: joustingissa ja skill at armsissa. Paula Koskinen / Yle

Joustingissa kaksi ratsukkoa laukkaa toisiaan kohti ja yrittää osua peitsellä vastustajan kilpeen. Pisteitä jaetaan sen mukaan, millainen osuma on. Paula Koskinen / Yle

Peitsi on neljä metriä pitkä ja sen murtovoima voi olla kovimmissa vauhdeissa jopa lähes 2000 kiloa. Kovimmillaan hevoset laukkaavat 80 kilometrin tuntivauhtia. Paula Koskinen / Yle

Mäntypuisen peitsen kärki rikkoutuu osuman voimasta. Mitä enemmän kärki hajoaa, sitä paremmat pisteet kilpailija saa. Paula Koskinen / Yle

Historialliset varusteet on tehty suojaamaan

Turnajaisiin kuuluu kiinteästi ajanmukainen pukeutuminen. Säännöissä on määrätty, että varusteiden pitää olla autenttiset ja samalta historialliselta ajalta. Kypärä ei esimerkiksi saa olla eri ajalta kuin muu haarniska.

Varusteet on tarkoitettu suojaksi, kertoo vuoden 2016 Euroopan mestari Jaakko Nuotio.

Lämpötila haarniskan sisällä nousee helposti yli 70 asteeseen.

– Se on kuin saunassa, suomalaisessa saunassa, sanoo ruotsalainen kilpailija Gunnar Cederberg.

Haarniskan pukemisessa tarvitaan apua. Anu Nuotio pukee haarniskaa miehensä Jaakko Nuotion ylle. Paula Koskinen / Yle

Ruotsalaisen Gunnar Cederbergin haarniskassa on käytetty paljon nahkaa. Paula Koskinen / Yle

Moni kilpailija on valinnut itselleen tietyt värit ja symbolit, jotka toistuvat esimerkiksi kilvissä ja vaatteissa. Paula Koskinen / Yle

Hevosia suojataan muun muassa pitkähelmaisilla loimilla. Paula Koskinen / Yle

Osumia hevosiin tulee harvoin, mutta suojaaminen on silti tarpeellista. Paula Koskinen / Yle

Pieni laji, joka kiinnostaa yleisöä

Turnajaislajeissa kilpailee koko maailmassa noin sata ihmistä. Harrastajia on vähän enemmän. Lajit vaativat hyvää ratsastustaitoa ja tekniikkaa aseiden käyttöön. Peitsi on painava, ja haarniskassa on hankalaa liikkua.

– Mutta kun harjoittelee tarpeeksi, ei se ole niin vaikeaa, sanoo ruotsalainen Gunnar Cederberg.

Keskiaikatapahtumat ja keskiaikaharrastus ovat suosittuja vuodesta toiseen, mutta turnajaislajien harrastajat kokevat olevansa tästä ryhmästä erillään. Lajissa ovat tärkeitä nimenomaan ratsastus ja varusteet – keskiaikainen ulkomuoto kulkee niiden rinnalla.

Rohan tallien Jaakko Nuotio on jo pitkään puhunut siitä, että lajista haluttaisiin tasavertainen ratsastuksen laji esimerkiksi koulu- ja esteratsastuksen rinnalle.

Isobritannialainen kulttuuriorganisaatio English Heritage käynnisti puolestaan pari vuotta sitten kampanjan, jossa puuhattiin turnajaisista olympialajia. Siihen on vielä matkaa, myöntää Jaakko Nuotio, mutta mahdollisuuksia voisi olla.

– Perinteisissä ratsastuskilpailuissa ei käy enää juuri yleisöä, mutta pienimmätkin turnajaistapahtumat vetävät 10 000–15 000 katsojaa. Tämä on siitä mielenkiintoinen laji, että tässä palataan ihmisen ja hevosen alkulähteille. Siihen, mihin käyttöön hevonen on aikoinaan otettu, taistelemiseen.

Kilpailut ovat kutsukilpailuja, sillä järjestäjien on pystyttävä varmistumaan siitä, että kaikki ratsastajat ovat tarpeeksi korkealla tasolla, eikä vaaratilanteita pääse syntymään. Paula Koskinen / Yle

Onko laji enemmän kilpailemista vai show'ta? Sekä että, sanoo ruotsalainen Gunnar Cederberg.

– Ulkomailla se on kilpailua, kotona Ruotsissa show'ta.