Trump arvosteli jyrkin sanoin Saksaa heti Nato-tapaamisen aluksi – "Venäjä kontrolloi täysin Saksaa"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloitti Nato-tapaamisensa Brysselissä jyrkkäsanaisella Saksan arvostelulla. Trump sanoi Saksan olevan riippuvainen Venäjän energiantuonnista.

Trump ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kävivät julkisen sananvaihdon kameroiden alla tapaamisensa aluksi.

Trump syytti jälleen muita Nato-maita liian pienestä osallistumista puolustusmenoihin. Trump syytti erityisesti Saksan olevan Venäjän taskussa, koska Saksa ostaa maakaasua Venäjältä.

– Meidän pitäisi puolustaa Saksaa, kun se saa energiansa Venäjältä. Selittäkää se! Trump vaati.

– Miljardeja ja miljardeja maksetaan maalle, jolta meidän pitäisi puolustaa teitä, Trump toisteli.

– On hyvin surullista, että Saksa tekee massiivisen öljy- ja kaasusopimuksen Venäjän kanssa. Saksa maksaa miljardeja ja miljardeja dollareita vuodessa Venäjälle. Joten me suojelemme Saksaa, Ranskaa, suojelemme kaikkia näitä maita, ja useat näistä maista tekevät putkisopimuksia Venäjän kanssa ja maksavat miljardeja dollareita Venäjän kassaan. Meidän pitäisi suojella teitä Venäjältä, mutta he maksavat miljardeja dollareita Venäjälle, Trump sanoi.

– Onko se sopivaa? Saksa on täysin Venäjän kontrollissa, koska se saa 60–70 prosenttia kaasustaan Venäjältä uutta kaasuputkea pitkin.

Uudella putkella Trump viittaa ilmeisesti suunnitteilla olevaan toiseen Itämeren maakaasuputkilinjaukseen Nord Stream 2:een. Yhdysvallat haluaisi Euroopan ostavan enemmän nesteytettyä maakaasua Yhdysvalloista.

Stoltenberg sanoi Nato-maiden alkaneen lisätä puolustusmenojaan. Trump halusi kuulla Stoltenbergilta, että tämä oli hänen ansiotaan, ja Stoltenberg kiitteli Trumpin johtajuutta.

Juttua täydennetään.

Aiheesta aiemmin:

Donald Trump saapui Eurooppaan – Vastassa arvaamattomasta presidentistä huolestuneet eurooppalaiset 11.7.2018