Muovittoman pahvimukin keksinyt yritys pelaa nyt upporikasta ja rutiköyhää: Pisti kaiken peliin, investoi lisää – eikä murehdi tulevia

Tästä on kyse Talouselämä-lehden selvityksen mukaan Kotkamills teki viime vuonna 29 miljoonan euron nettotappion

Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen kertoo, että uuden kartonkikoneen käynnistys on vienyt aikaa

Hämäläinen uskoo, että tästä vuodesta tulee kohtuullinen ja ensi vuodesta hyvä

Pakkauskartongin ja laminaattipaperin valmistaja Kotkamills on ottanut viime vuosina taloudellisia riskejä.

Talouselämä-lehti (siirryt toiseen palveluun) selvitti kesäkuussa, miten Suomen 500 suurimmalla yrityksellä menee. Lehden selvityksen mukaan Kotkamills teki viime vuonna yritysjoukon toiseksi suurimman nettotappion (29 miljoonaa euroa) heti Stockmannin jälkeen.

Toimitusjohtaja ei hätkähdä selvityksen esittelemästä tappioluvusta.

– Pysäytimme yhden paperikoneen ja paikka seisoi tyhjillään yli puoli vuotta. Sitten käynnistimme uuden kartonkikoneen, joka on yli 200 metriä pitkä ja jossa on seitsemän päällystysyksikköä. Tämä käynnistys ottaa aikaa.

Toimitusjohtajan mukaan tappioluku kertoo myös siitä, että Kotkan kaltaiseen hankkeeseen ryhtyminen vaatii hyvän rahoittajan ja rohkeutta.

– Rahoittajat luottavat meihin.

Yhtiön suurin omistaja on kotimainen pääomasijoitusyhtiö MB Rahastot. Kotkamillsin toimiva johto omistaa yhtiöstä 10 prosenttia.

Kotkamills myi viime vuonna Imprex-tytäryhtiönsä 27 miljoonalla eurolla eteläkorealaiselle Donwha Enterprise Co:lle. Kaupasta saatu myyntivoitto nosti yhtiön liiketuloksen viime vuodelta 5,7 miljoonaa euroa plussan puolelle.

– Uskomme, että tästä vuodesta tulee jo ihan kohtuullinen ja ensi vuodesta hyvä.

Alkuvuoden liiketulos on 0,3 miljoonaa euroa.

"Riskinottovaihe on ohi"

Metsäteollisuus tekee nyt kovaa tulosta sellun hinnan ansiosta. Hinta on korkeammalla kuin koskaan tällä vuosituhannella.

Kotkamills Oy:n tehtaalla tuotantotahti on tällä hetkellä myös tiivis.

– Molemmat koneet käyvät täysillä, samoin saha. Paperia ja kartonkia lähtee maailmalle noin 1400-1500 tonnia joka päivä.

Yhtiö on yksi maailman suurimmista laminaattipaperin valmistajista. Tällä hetkellä mietinnässä on uuden laminaattipaperikoneen rakentaminen Kotkan tehtaalle.

– Tekniset selvitykset ja piirustukset ovat pientä viilausta vaille valmiit. Kyse on enintään 100 miljoonan euron investoinnista. Toivottavasti summa on kuitenkin maksimia pienempi.

Uuden investoinnin rahoitus ja toteutusaikataulu teettävät vielä työtä. Yhtiö on luvannut kertoa päätöksensä ennen vuodenvaihdetta.

Kotkamills tuottaa noin 1400 tonnia paperia ja kartonkia päivässä. Pyry Sarkiola/Yle

Kotkamills on kertonut myös suunnittelevansa uuden biokaasulaitoksen rakentamista.

Miten kuvailisit yhtiön riskinottoa tällä hetkellä?

– Riskinottovaihe on varmasti jo ohi. Vuosi 2016 oli riskivuosi, kun paperikone pysähtyi, konelinja seisoi tyhjänä ja uutta konetta lähdettiin starttaamaan. Mutta tuon vuoden lokakuussa meillä oli laatu jo kohdallaan ja tajusin, että tämä lähtee lentoon, sanoo Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen.

Uusi kartonkikone kaksi maksoi noin 165 miljoonaa euroa.

Asiantuntija kehottaa kärsivällisyyteen

Pakkausbisnestä parikymmentä vuotta seurannut asiantuntija Outi Juntti sanoo, että Kotkamillsin toimintaa pitää seurata kärsivällisesti, vaikka tulosluvut eivät vielä suurta kasvua näytäkään.

– Kartonkialalla on kasvua esimerkiksi kuppi- ja pikaruokapakkauksissa. Alalla on monia isoja ja pitkään toimineita pelureita, ja siksi Kotkan prosessille pitää antaa aikaa kehittyä. Aineksia on, mutta vielä on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä.

Muun muassa Pöyryllä työskennellyt Juntti pitää panostamista laminaattipaperin tuotantoon järkevänä ideana.

– Tämä on ollut Kotkan tukijalka ja hyvä bisnes. Laminaattipaperin tekijöitä on maailmalla vähän ja teollisuusasiakkaat eivät herkästi vaihda paperintoimittajaa. Jos rakennusteollisuus vetää, niin myös tämä ala vetää.

Kuppikartonki etsii asiakkaita

Kotkamills työllistää satamakaupungin tehtaassa noin 530 ihmistä. Imatralla vuokratulla laminointikoneella työskentelee toistaiseksi noin 25 työntekijää. Yhtiön palkkalistoilla Saksassa ja Espanjassa on noin kymmenen myyntityöntekijää.

Kotkamills luottaa, että kartonkituotteiden kysyntä kasvaa. Pyry Sarkiola/Yle

Yhtiön kehittämän muovittoman pakkauskartongin myyntityöstä toimitusjohtaja ei paljoa hiisku. Vastaavanlaista kuppikartonkia ei tehdä maailmassa missään muualla. Esimerkiksi maailmanlaajuiset kahvila- ja pikaruokaketjut ovat ainakin kiinnostuneita.

– Tuote on vaikea ja haastava tehdä. Meillä on 3-4 vuoden etumatka muihin valmistajiin. Etumatka syntyy monesta tekijästä, joita en julkisesti lähde sen tarkemmin ruotimaan, arvioi toimitusjohtaja Markku Hämäläinen.