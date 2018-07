Hajusteet ja kemikaalit kiusaavat kampaajia – osa saa helpotusta tuoksuttomista tuotteista tai kasviperäisistä aineista

TampereParturi-kampaaja Anniina Mustajärvi levittää siveltimellä sinertävää vaalennusainetta asiakkaan suortuviin. Pistävä ammoniakin tuoksu puuttuu ilmasta kokonaan, koska käytössä on ammoniakiton aine. Tässä liikkeessä käytetään ainoastaan hajusteettomia tuotteita.

– Olen jonkin verran herkistynyt hajusteille. Tulee huono olo, jos joudun olemaan niiden kanssa kokopäiväisesti tekemisissä. Hajusteettomat tuotteet ovat mahdollistaneet sen, että pystyn tekemään tätä työtä.

Kun Mustajärvi aiemmin teki töitä tavallisilla, hajustetuilla tuotteilla, hänellä oli jatkuvasti poskiontelontulehduksia ja hengitystieoireita.

– Ne helpottivat selvästi, kun siirryin hajusteettomiin tuotteisiin.

Myös asiakas Annikki Torikka kärsii voimakkaista tuoksuista.

– Olen sisäilma-allergikko, ja tämä tuoksuttomuus on minulle ehdottoman tärkeää. En pystyisi enää menemään kampaamoon, jossa käytetään hajusteita. Tulee paha olo, ja tuntuu, että ilma loppuu, Torikka kertoo.

Anniina Mustajärven asiakas Annikki Torikka voi huonosti voimakkaista tuoksuista. Terri Niemi / Yle

Mustajärven liike kuuluu niin kutsuttuihin hyvän ilman kampaamoihin. Suomalaisen kosmetiikkavalmistajan konseptissa on mukana vajaat 200 kampaamoa, jotka sitoutuvat käyttämään ainoastaan hajusteettomia tuotteita.

Ihottumaa, nuhaa ja astmaa

Tuoksuu tai ei, kampaamoissa on käytössä monia kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa ärsytysoireita ja allergiaa. Työterveyslaitoksen tietojen mukaan 70 prosenttia parturi-kampaajista kärsii jossain vaiheessa uraansa käsi-ihottumasta.

– Erityisesti allerginen kosketusihottuma on aika tavallinen. Hiusväreissä on parafenyleenidiamiinia eli PPD:tä, joka on tavallinen allergisen kosketusihottuman aiheuttaja, Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Tiina Santonen sanoo.

Lisäksi märkien hiusten käsittely aiheuttaa monille ärsytysihottumaa.

Jotkut kemikaalit puolestaan voivat aiheuttaa hengitystieallergiaa.

– Vaalennusaineissa on persulfaatteja, jotka ovat tavallisia allergisen astman tai nuhan aiheuttajia. Lisäksi on erilaisia säilöntäaineita ja hajusteita, jotka voivat aiheuttaa ihoallergioita, Santonen sanoo.

Jotkut herkistyvät jo opiskeluaikoina ja toiset eivät koskaan. Marja Liimatainen

Viime vuosina on puhuttu paljon isotiatsolinoneista. Ne ovat säilöntäaineita, joita käytetään laajasti esimerkiksi shampoissa. Nekin ovat hyvin tavallinen ihoallergioiden aiheuttaja nykyään.

Suomen Hiusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Marja Liimatainen tuntee kemikaalien aiheuttamat ongelmat.

– Tosiasia on, että kun ollaan kemikaalien kanssa tekemisissä, herkistymistä tapahtuu. Jotkut herkistyvät jo opiskeluaikoina ja toiset eivät koskaan.

Nykyään kampaajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota omaan työturvallisuuteensa.

– Monet ovat kiinnostuneita siitä, miten kemikaalikuormaa voi vähentää, Liimatainen sanoo.

Hyvän ilman kampaamoissa vältetään kaikkia hajusteita. Kampaajat eivät käytä töissä hajuvesiä tai muita tuoksuja. Myös asiakkailta toivotaan tuoksuttomuutta. Terri Niemi / Yle

Kasvimaailmasta löytyi apu uran jatkamiseen

Tampereen kupeessa Pirkkalassa on kampaamo, jossa leijuvat kasvien ja eteeristen öljyjen tuoksut. Hajumaailma on mausteinen ja vie ajatukset Intiaan. Kampaaja levittää asiakkaan pitkiin hiuksiin tummanvihreää, paksua kasviväriä.

Anniina Lehun yritys on sertifioitu ekokampaamo, jossa käytetään kasviperäistä tuotteita. Ainoastaan hiusten savivaalennuksessa tarvitaan vetyperoksidia. Muuten synteettisiä kemikaaleja ei käytetä.

Kun Anniina Lehu työskenteli tavallisilla kampaamotuotteilla, hän joutui käyttämään koko ajan suojakäsineitä. Nyt Lehu on ollut ekokampaaja kuusi vuotta. Terri Niemi / Yle

Lehu kertoo aina eläneensä ekologisesti. Ekokampaajaksi hän kouluttautui vasta, kun työskentely tavallisilla synteettisillä tuotteilla kävi mahdottomaksi.

– Allergisoiduin niin pahasti, että en voinut enää tehdä normikampaajan töitä. Minulla oli krooninen päänsärky koko ajan. Käteni aukesivat niin, etten voinut päästää edes vettä käsilleni.

– Olisin joutunut lopettamaan työn tekemisen, jos en olisi löytänyt ekokampaajan uraa.

Lehun mukaan päänsärky ja muut oireet katosivat, kun hän alkoi ekokampaajaksi. Hänellä on ammattitovereita ympäri maata. Suomen Koulutetut Ekokampaajat ry:llä on reilut 80 jäsenkampaamoa.

Oona-Mäki Rajala saa hiuksiinsa kasvivärin ekokampaamossa. Terri Niemi / Yle

Tuotteiden vaihto saattaa auttaa - tai sitten ei

Alan yrittäjiä edustavassa Suomen Hiusyrittäjät ry:ssä on pantu merkille, että parturi-kampaajat hakevat uusista tuotteista lisäaikaa työuralle. Ajan saatossa jo alkanut herkistyminen voi kuitenkin pahentua.

– Siirtymällä hajusteettomiin tai luonnonmukaisempiin tuotteisiin voi ehkä jatkaa työn tekemistä. Jossain vaiheessa ammatin vaihtaminen voi tulla joka tapauksessa eteen, Suomen Hiusyrittäjien toiminnanjohtaja Marja Liimatainen arvioi.

Työterveyslaitoksen tietojen mukaan esimerkiksi persulfaateista aiheutunut astma on pakottanut kampaajia vaihtamaan ammattia. Johtavan asiantuntijan Tiina Santosen mukaan tuoksuttomuus tai kasviperäisyys eivät takaa turvallisuutta.

– Tuoksu ei kerro, onko tuotteessa herkistäviä aineita vai ei. Myös tuoksuttomissa tuotteissa tarvitaan säilöntäaineita, jotka voi olla herkistäviä.

Kasvituotteen käyttäminen ei myöskään takaa, etteikö siinä voisi olla herkistäviä komponentteja.

– Aika usein ajatellaan, että luonnontuote olisi turvallisempi kuin synteettiset kemikaalit, mutta on paljon luonnosta peräisin olevia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa allergiaa.