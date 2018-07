BBC: Vähän tunnettu seksitauti voi kehittyä superbakteeriksi, johon mikään hoito ei tehoa

Mycoplasma genitalium (MG) on limakalvoilta tarttuva, yleensä oireeton bakteeri.

Suomessa puhutaan paljon klamydiasta ja tippurista, mutta ei juuri koskaan Mycoplasma genitalium -taudista.

Mycoplasma genitalium (MG) on muiden sukupuolitautien tavoin limakalvoilta tarttuva bakteeri. Se on usein oireeton, mutta voi aiheuttaa miehillä virtsaputken tulehdusta ja naisilla virtsateiden tai kohdunkaulan tulehduksen.

Naisilla hoitamaton bakteeri voi johtaa hedelmättömyyteen.

MG-tartuntaa hoidetaan antibiooteilla.

BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Britanniassa on kuitenkin tavattu myös antibiooteille resistenttejä MG-bakteereja. Tämä on huolestuttavaa, sillä niin kutsutut superbakteerit ovat erittäin vaikeita hoitaa.

Yleislääkäri Miila Halonen Väestöliitosta kertoo, että suomalaisten Mycoplasma genitalium -tartunnoista ei ole tilastoja.

– Sitä testataan ja diagnosoidaan Suomessa vain vähän. Mycoplasma genitaliumille ei ole ilmoituskäytäntöä tartuntarekisteriin, Halonen kertoo.

MG on muita seksitauteja uudempi tauti, sillä sen ensimmäiset tartunnat on havaittu vasta 1980-luvulla. Suomessa MG:sta on keskusteltu laajemmin lääkäripiireissä vasta viimeisen viiden vuoden aikana.

Suomessa tavattu moniresistenttiä tippuria

Halonen kertoo, että Suomessa on sen sijaan tavattu moniresistenttiä tippuribakteeria.

– Suomalaiset saavat tippurin todennäköisimmin ulkomailla, esimerkiksi Kaukoidän reissulla, Halonen kertoo.

MG:ltä ja muilta seksitaudeilta voi suojautua käyttämällä kondomia.

Mycoplasma genitalium -tartunnan voi todeta nukleiinihappotestillä. Yleensä sitä aletaan epäillä epäselvässä virtsaputken tai kohdunkaulan tulehduksessa, joka ei ole klamydia tai tippuri.

Superbakteeri on bakteeri, joka on kehittänyt vastustuskyvyn tavallisille antibiooteille. Tällaisen bakteerin aiheuttaman infektion hoitaminen on vaikeaa.

Superbakteerit kehittyvät vastustuskykyisemmiksi vaiheittain. Kaikkein vastustuskykyisimpiä bakteereja ei saada nujerrettua millään tunnetuilla antibiooteilla.

Yle on kertonut aiemmin lisää superbakteereista tässä artikkelissa.

Lisää aiheesta:

"Tunnen olevani liian saastunut normaaliin seksiin", kirjoittaa seksitautiaan häpeävä Marjukka – katso kartalta kotiseutusi tartuntatilanne

Sukupuolitautien tartunnat lisääntyvät – tulossa tippuritartuntojen ennätysvuosi

Superbakteeri aiheuttaa "hälyttävän uhan" Euroopassa