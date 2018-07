Huippukokki Henri Alénin unelmapäivät: kaupunki täynnä kansainvälisiä toimittajia – "Tämä on todellinen jättipotti!"

– Heräsin juuri tähän, että tänne on tulossa paljon toimittajia, ja toimittajien saaminen Suomeen, varsinkin ruuan osalta, ei ole ihan helppo homma, huippukokki, ravintoloitsija ja keittiöpäällikkö Henri Alén huudahtaa.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamiseen on enää viisi yötä. Helsinkiläiset ravintolat tuntuvat soittokierroksen perusteella nukkuvan. Henri Alén tajusi omien sanojensa mukaan vasta tänä aamuna, että vaikkei innostunut presidenttien tapaamisesta täällä olekaan, niin heidän vanavedessään Helsinkiin saapuu yli 1 400 toimittajaa ja kuvaajaa. Toimittajien houkutteleminen Suomeen vierailulle ja syömään ei ole aivan hetken projekti. Lisäksi se maksaa.

– Hyviä toimittajia, varsinkin Amerikasta, on harvoin varaa lennättää tänne, Alén kertoo.

Ja nyt yhtäkkiä, kaupunki tulee vilisemään heitä, kansainvälisten televisioyhtiöiden tunnettuja toimittajia.

– Tämä on todellinen jättipotti! Ne, jotka osaavat nyt erottautua ja tehdä asiat kunnolla, se voi poikia vaikka mitä, Alén uskoo.

"Palvelkaa ja hymyilkää"

Suurmiesten sanomisilla ruuasta on vaikutuksensa, ainakin kansalliseen itsetuntoon. Vai joko olemme unohtaneet mitä Italian entinen pääministeri, liikemies Silvio Berlusconi letkautti suomalaisesta ruuasta vuonna 2005, kun Suomi hävisi kisan EU:n elintarvikevirastosta Italialle. Tuolloin Berlusconi moitti suomalaista ruokaa ja totesi, että voi sen kertoa, sillä on joutunut syömään sitä. Arvaamattomaksi luonnehdittu Trump on tunnettu myös suorasta puheestaan, joten toivo kannattaa panna toimittajiin.

Alén uskoo, että nyt eri toimijoilla, kuten ravintoloilla, on mahdollisuus osallistua yhdessä tekemään Suomea tunnetummaksi.

– Suomi-ruokaa lautaselle, palvelkaa, hymyilkää, toimitaan ihan niin kuin normaalistikin, Alén sanoo.

Vaikka pohjoismainen keittiö on huudossa maailmalla, suomalainen keittiö on silti Alénin mielestä paljon jäljessä brändäyksessään, kun vertaa vaikka mallimaahan Tanskaan. Yhdysvalloissa on tilaa Suomi-kuvan parantamiseen, mutta niin myös Aasiassa.

– Puhtaat maut, puhdas luonto ja puhdas vesi kiinnostavat, Alén kertoo.

– HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) pitäisi heti tehdä hanavesikampanja ja tarjota vieraille pelkkää hanavettä, Alén intoutuu.

Kauppatorin ympäristössä on useita ravintoloita, jotka ovat toimittajien saavutettavissa. Tiina Jutila / Yle

Osa ravintoloista myöhempään auki

Soittokierros helsinkiläisiin ravintoloihin paljastaa, että ravintoloissa ei ole herätty kansainvälisten toimittajien tuloon. Myöskään Alén ei ole kuullut piireistään mitään pöhinää. Toimittajat tulevat tänne parhaassa tapauksessa useaksi päiväksi ja tekevät oletettavasti havaintoja ja juttuja myös muista aiheista kuin pelkästään presidenttien tapaamisesta.

S-ryhmän ja HOK Elannon ravintoloista kerrotaan Yle Uutisille, että huipputapaamisen mukanaan tuomaan toimittajiin ja turisteihin ei ole varauduttu mitenkään erityisesti. Toki henkilökuntaa on runsaasti töissä, kuten aina, kun kaupungissa on suuria tapahtumia.

BW-ravintoloista kerrotaan, että heillä varaudutaan siihen, että voi tulla kyselyitä yksityistilaisuuksista. Muuten mitään erityistä ei ole, palvelut toimivat normaalisti.

Royal Ravintolat pitävät sunnuntaina ja maanantaina auki ravintoloita enemmän kuin normaalisti. Osa ravintoloista varautuu myös olemaan normaalia myöhäisempään auki. Royal Ravintoloilla on useita ravintoloita Kauppatorin lähettyvillä, ja tämä nähdään merkittävänä markkinointitilaisuutena. Yhtiö pitää tärkeänä, että nettisivuilla on ajankohtaiset aukioloajat ja ohjeet saapua ravintolaan.

On kuitenkin olemassa joitakin ravintoloita, joista löytyy edes pientä yritystä panostaa tapahtumaan. Joissain ravintoloissa on myynnissä kuopiolaisen pienpanimon tapahtumahenkinen "Let´s settle this like adults" -olut. Sen etiketissä ovat teeman mukaisesti Putin ja Trump.

Joonas Nieminen / Yle

Tunnit käyvät. Jos nyt ei ole vielä varautunut erityisemmin tuleviin päiviin, kuinka tilannetta voi yrittää korjata?

– Tilannetajua tarvitaan, jos on ihmisiä, ja on luvat pitää pidempään auki, niin pitäkää, joustakaa ja palvelkaa loppuun asti, toivoo Alén.

– Tämä pitää nähdä yhteishankkeena markkinoida Suomea maailmalle. Oikeastaan on ihan sama millä alalla olet, taksikuski, kokki tai kaupunmyyjä, niin autetaan ja ollaan ystävällisiä.

Priimaa synnyttävä hetkessä

Helsinki vahvistettiin huippukokouksen paikaksi pari viikkoa sitten. Kaupunki, viranomaiset, media ja muut toimijat joutuvat valmistautumaan tapahtumaan todella nopealla aikataululla. Keittiömestari Henri Alén toteaa, että hänen olisi pitänyt herätä tähän asiaan jo ainakin viikko sitten. Toisaalta, hän ei ole joukossaan yksin. Mutta onnistuuko Alén itse toimimaan nopeasti?

Alén päätti kollegansa kanssa tänä aamuna, että pitääkin poikkeuksellisesti yhden ravintolansa auki. Hän onnistui kuitenkin muutamassa tunnissa hommata työntekijät ja suunnittelee Suomi-menuta toimittajille. Kesälomakaudesta huolimatta.

– Meidän ruokakulttuurimme ei ole vieläkään supertunnettu maailmalla, mutta me olemme yksi laadukkaista Pohjoismaista. Nyt on se hetki, että voimme parissa päivässä näyttää ettemme ole yhtään huonompia, Alén sanoo.

– Tämä on Suomen yhteishyvä juttu, joten hoidetaan tämä homma nyt hyvin!