Thaimaan pelastusoperaatiosta julki uusia tietoja – Unen rajamailla olleita poikia kuljetettiin paareilla

Olivatko Thaimaan luolastosta pelastetut pojat koko luolamatkan ajan voimakkaiden rauhoittavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena?

Poikien tilasta ja kuljetustavasta operaation ajan on liikkunut ristiriitaisia tietoja. Keskiviikkona tiedotustilaisuudessa Mae Saissa kerrottiin, että pojat olivat unen rajamailla, kun heitä kuljetettiin luolaston käytäviä pitkin.

Matkasta ulos luolastosta noin 40 prosenttia oli sukellusta veden alla.

Viimeisenä luolastosta poistunut sukeltaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että poikia kuljetettiin paareilla. Kuvamateriaalin perusteella pojat oli sidottu käärittyä makuualustaa muistuttavaan kuljetusalustaan.

– Jotkut heistä olivat nukuksissa, osa heilutti sormiaan kuin tokkurassa, mutta he hengittivät, sukeltaja Chaiyananta Peeranarong sanoi.

Thaimaan pääministeri Prayut Chan-O-Cha kertoi tiistaina toimittajille, että pelastettaville oli annettu rauhoittavaa lääkettä.

Luolaston käytävillä oli lääkäreitä tarkkailemassa poikien vointia ja pulssia operaation ajan.

Yle seurasi operaatiota koskevaa tiedotustilaisuutta paikan päällä Mae Saissa, jossa kävi ilmi, että pelastus dokumentoitiin huolellisesti.

– Tilaisuudessa näytettiin aika dramaattista kuvaa sukeltajista pukemassa välineitä päälleen, heidän liukastelua ahtaassa ja mutaisessa luolassa ja upottautumista maitokahvin väriseen mutaiseen veteen. Kuvissa näytettiin myös pelastettavien kantamista paareilla pois luolasta, kertoo Thaimaassa oleva toimittaja Eero Mäntymaa.

"Emme ole sankareita"

Pojat valmentajineen toipuvat parhaillaan Chiang Rain sairaalassa.

Tiedotustilaisuudessa näytettiin sairaalasta tuoretta videokuvaa, jossa pelastetut pojat vilkuttivat iloisesti kuvaajalle.

Kolmella lapsella on keuhkoinfektio, joka ei ole kuitenkaan kenenkään kohdalla vakava.

– Kaikkien kunto on niin hyvä, että he ovat voineet jo syödä kiinteää ruokaa. Pelastettuja pidetään sairaalassa vielä seitsemän päivää, minkä jälkeen tilannetta katsotaan uudelleen. Olosuhteisiin nähden he ovat hyvässä kunnossa, Mäntymaa kertoo.

Thaimaan luolapelastusoperaation yksityiskohdista kerrottiin tiedotustilaisuudessa Mae Saissa 11. heinäkuuta. Eero Mäntymaa / Yle

Luolasta pelastettujen poikien koulutovereita on kokoontunut sairaalan luo kannustamaan kovia kokeneita kavereitaan.

Thaimaan laivaston erikoisjoukkojen sukeltajat kommentoivat tilaisuudessa toimintaansa operaatiossa.

– Emme ole sankareita, pelastusoperaatiossa mukana ollut sukeltajien johtaja totesi tilaisuudessa.

Luolasta tulee "oppimiskeskus"

Tham Luangin luola aiotaan seuraavaksi siivota sinne jääneistä pelastustyön jäljistä.

Myöhemmin luolaan on tarkoitus perustaa keskus, jossa kerrotaan oppimistarkoituksessa paikalla tapahtuneesta luolapelastusoperaatiosta.

Ylen toimittaja Mäntymaa kertoo, että luolan siivous on jo aloitettu.

– Alue on mullin mallin massiivisen pelastusoperaation jäljiltä. Siellä on pumppuja, pelastusvälineitä ja paikalla on porattu. Luola pistetään ensiksi kuntoon entiseen luonnontilaansa.

Lisää aiheesta:

Rohkeutta, pelkoa ja taitoa – keitä ovat thainuoret luolasta pelastaneet sukeltajat?

Kaikki pelastettu! Näin thaimaalaisen juniorijoukkueen vaiheet etenivät

Lähteet: Reuters, AFP