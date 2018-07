Tanssi voi olla myös mielen liikettä – Ilse Raittala, 98, nauttii tanssikummin vierailusta vanhainkodissa

TurkuMäntyrinteen vanhainkodin vanhuksia kerääntyy osaston yhteistilaan. Paikalle tulee pirteääkin pirteämpi Anna Lemberg. Hän on Läntisen tanssin aluekeskuksen tanssikummi.

Tanssiva Anna Lemberg on tullut tutuksi talossa kesän aikana. Nyt on neljännen osaston vuoro saada tanssikummi vieraaksi.

Mutta mitä ihmettä tanssija tekee lankakerällä?

Kosketuksia, liikettä ja kohtaamisia

Tangoa tulee sitten myöhemmin, mutta ensin Anna Lemberg synnyttää luovaa liikettä tanssitaiteen keinoin. Hän purkaa lankakerän niin, että se kiertää jokaisen vanhuksen käsien kautta.

Keskelle jää verkkomainen ansa, jossa tanssija pyristelee haukena. Vanhusten ilona on kiusata saalista nykimällä langasta.

Notkeiden liikkeiden jälkeen Lemberg alkaa kerätä lankakerää vanhusten käsistä. Kohtaaminen päättyy yhteiseen tanssiin.

– Tämä on läsnäoloa, kuuntelua, hetkessä kohtaamista ja liikkumista fyysisesti ja henkisesti, tanssikummi Anna Lemberg luonnehtii.

Vanhainkodin yksikön esimies Kaisa Myllykoski-Hiltunen on ilokseen havainnut, että tanssituokiot kasvattavat hyvänolontunnetta. Koskettelu lämmittää varsinkin vuodepotilaiden mieltä.

Omat tanssikokemukset nousevat pintaan

Mäntyrinteen asukkaat Aino Salminen ja Ilse Raittala osallistuivat tanssituokioon.

– Minulla on intohimo siihen. Olen aina tykännyt tanssimisesta, Salminen tunnustaa.

– Minulle sanottiin nuorena, että olen parkettien partaveitsi. Nyt olen kohta satavuotias, Raittala jatkaa.

Turun vanhuspalvelujen toiminnanohjaaja Heli Vihersaari-Salmi sanoo, että taide voi tarjota vanhukselle ihan uuden näkökulman elämään.

– Moni kertoo, että ei ole ollut aikaa taiteelle ja kulttuurille, mutta on hienoa kokeilla sitä tässä iässä, Vihersaari-Salmi sanoo.

Mäntyrinteen vanhainkodissa taide on tuttu työkalu päivittäisessä hoivatyössä. Vanhainkoti on valtakunnallisen Taidekori-hankkeen Turun pilottikohde. Vanhainkodin henkilökuntaa on koulutettu löytämään taiteen kautta uutta väriä vanhusten arkeen.