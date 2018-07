Trump aloitti Euroopan-kiertueensa ryminällä: Sanoi Euroopan olevan täynnä vapaamatkustajia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pauhasi totuuksiaan jo aamiaispöydässä Euroopan-kiertueensa alkajaisiksi: Eurooppa on täynnä vapaamatkustajia, jotka olettavat Amerikan hoitavan Naton kautta puolustuksensa. Saksa kehtaa vielä rakentaa kaasuputkea Venäjältä, mikä vie maan Venäjän taskuun.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja muu seurue tuijottivat pääosin lautasliinoihinsa. Mitäpä tuohon sanoisi. Valitusvirsi oli tuttu ja pitää osin paikkansa. Naton 29 jäsenmaasta seitsemän on saanut hilattua puolustusmenonsa kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Yhdysvaltain mukaan Eurooppaa halkovat venäläiset kaasuputket ovat turvallisuusriski ja lisäävät energiariippuvuutta Venäjästä.

Trump vaati Nato-mailta panostuksia puolustusliittoon tölvivään tyyliin. Trumpin edeltäjä Barack Obama vaati samaa sivistynein sanakääntein, muttei saanut mitään aikaan. Samaa on Yhdysvallat vaatinut aiemminkin. Nyt Nato-maissa puhutaan jatkuvasti puolustusbudjettien kasvattamisesta, ihan kuin vasta Trumpin räyhätaktiikka tehoaisi.

Räyhätaktiikkaan kuuluu uhata vetää Yhdysvaltain turvaverkot pois, ellei rahaa ala löytyä. Trump ei ole riippuvainen Euroopasta, mutta Euroopan puolustus on Yhdysvalloista.

Pohjois- ja Keski-Euroopan maat ovat kyllä heränneet puolustustarpeisiin itsekin Venäjän Ukrainan-kriisin takia.

Perjantaina Trump matkustaa Britanniaan ja tapaa pääministeri Theresa Mayn. Mieluummin hän tapaisi ulkoministerin paikan juuri jättäneen Boris Johnsonin, mutta tapaamista ei ainakaan vielä soviteltu ohjelmaan.

Henkilökemioiden puutetta ei ole Trumpin aikakaudella liiemmin peitelty. Trump pitää äijistä. May ei ole tarpeeksi äijä. Boris Johnson on. Trumpia ja Johnsonia yhdistävä tekijä on suorasukainen puhetyyli.

Britannian ja Yhdysvaltain suhteet ovat aina olleet tiiviit. Kun Britannia on jättämässä EU:n, spesiaalisuhde Yhdysvaltoihin olisi entistä arvokkaampi. Trumpin ajassa vierailulta ei ehkä uskalleta odottaa oikein mitään.

Esiin saatetaan nostaa suuria kiistanalaisia kysymyksiä kuten Iranin ydinasesopimus, josta Yhdysvallat vetäytyi. Trump tuskin muuttaa mieltään.

Kuningattaren teekutsuilla kenties Trumpkin kokoaa itsensä jonkinlaiseen diplomaattiseen ojennukseen.

Britanniasta Trump saapuu Skotlannin golfkierrosten jälkeen Suomeen.

Oikeastaan Trump kertoi vierailun käsikirjoituksen jo eilen. Hän arvioi Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa ennen matkaa, että Eurooppa-kierroksen helpoin tavattava saattaa olla Venäjän presidentti Vladimir Putin. Samalla hän moitti Nato-maita liian pienistä panostuksista puolustusliittoon.

Trumpin kaavailuissa Putinin tapaaminen on siis helppoa loppusuoraa.

Helsingistä odotetaan samanlaisia kuvia kuin Singaporesta, jossa Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un olivat hyvää pataa. Samalla Trumpin pelätään antavan liiallisia myönnytyksiä Venäjälle.

Trump tapaa myös presidentti Sauli Niinistön.

Trumpin kartalla itsevaltainen Putin on äijä. Mitenkähän presidentti Niinistö?

Trump heti Nato-tapaamisen aluksi: "Venäjä kontrolloi täysin Saksaa" – Merkel kertoi odottavansa kiistelyä kokouksessa

Donald Trump saapui Eurooppaan – Vastassa arvaamattomasta presidentistä huolestuneet eurooppalaiset