Anoreksia oli Susanna Sipolan paras ja pahin ystävä – "Tiesin, että sairaus ei ainakaan jättäisi minua"

Susanna Sipolalle tärkeintä tällä hetkellä on hänen oma terveys, Minni-koira, perhe ja ystävät. Hän on kiitollinen siitä, että pääsee toteuttamaan unelmaansa opiskelemalla mieluista alaa. Opiskelu on hänelle tärkeää sillä, koulunkäynti oli katkolla kun Sipola sairasti anoreksiaa. Timo Nykyri / Yle