Erdoğan tiukentaa otettaan entisestään – armeija saattaa siirtyä hallituksen alaisuuteen, vävy talousministeriksi

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan näyttää keskittävän entistä enemmän valtaa itselleen. Hän ilmoitti, että Turkki saattaa siirtää armeijan suoraan puolustusministeriön alaisuuteen.

Erdoğan kertoi asiasta CNN Türkille keskiviikkona lähtiessään sotilasliitto Naton kokoukseen. Turkki on Naton jäsenmaa.

Aiemmin tällä viikolla kerrottiin myös (siirryt toiseen palveluun), että toimittajien valvominen siirretään Turkissa pääministerin kanslian alaisuudesta presidentin kanslialle. Kanslia myöntää muun muassa luvat Turkissa toimiville toimittajille.

Turkin toimittajien ammattijärjestö on arvostellut käytäntöä, jossa toimittajien pitää ylipäätään hakea viranomaisilta lupa työskentelyyn.

Turkin armeijan sotilaita paraatissa Istanbulissa elokuussa 2014. Sedat Suna / EPA

Uusi perustuslaki keskittää valtaa presidentille

Erdoğan valittiin uudelle kaudelle presidentiksi juhannuksena järjestetyissä vaaleissa. Turkissa on nyt astunut voimaan perustuslain muutos, joka antaa presidentille huomattavasti aiempaa laajemmat valtaoikeudet.

Lain myötä presidentti on Turkin tärkein vallankäyttäjä – pääministerin virka on lakkautettu kokonaan. Presidentillä on valta muun muassa nimittää ja erottaa ministereitä sekä hajottaa parlamentti.

Perustuslain muutos on lisännyt entisestään huolta Turkin kulkemisesta yhä itsevaltaisempaan suuntaan. Vuonna 2016 tapahtuneen epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen kymmeniätuhansia ihmisiä on pidätetty tai erotettu työtehtävistään Turkissa. Myös lehdistön ja kansalaisjärjestöjen liikkumatila on hyvin ahdas.

Erdoğan puolusteli vävynsä nimittämistä talousministeriksi

Presidentti Erdoğan puolusti Nato-kokoukseen lähtiessään myös valintaansa talousministeriksi. Hän nimitti tehtävään vävynsä Berat Albayrakin.

Tehtävä on hyvin keskeinen tällä hetkellä, sillä Turkin talouden epävarmuus on kasvanut huomattavasti. Turkin valuutan liiran arvo on heikentynyt tänä vuonna huomattavasti. Arvo sukelsi entisestään (siirryt toiseen palveluun), kun Erdoğan ilmoitti Albayrakin nimityksestä.

Markkinoita ovat huolettaneet myös Erdoğanin aikeet rajoittaa Turkin keskuspankin (siirryt toiseen palveluun) itsenäisyyttä ja ottaa maan talous voimakkaammin omaan ohjaukseensa.

Erdoğanin mukaan nimitys tehtiin Albayrakin "käytännön ja teoreettisen osaamisen" vuoksi, kertoi uutissivusto Hürriyet Daily News (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: Reuters, Yle