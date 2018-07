Ebolan sairastaneilla vaikeita henkisiä ja neurologisia ongelmia

Ebolaviruksesta selvinneet ihmiset saattavat kärsiä jopa niin vakavista terveysongelmista, että heillä on ongelmia huolehtia itsestään.

Tämä käy ilmi Liverpoolin yliopistossa keskiviikkona julkaistusta tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan ebolan sairastaneilla on havaittu vakavia henkisiä tai neurologisia ongelmia. Heillä on havaittu oireita aivohalvauksista, hermostollisesta kivusta, masennuksesta sekä migreenistä.

Tutkijat ovat havainnoineet potilaita, joilla on todettu virus vuosina 2014–2016. Osalla eloonjääneistä on niin vakavia terveysongelmia, että he eivät ole voineet enää huolehtia itsestään. Osalla on ongelmia kehonhallinnassa ja he eivät esimerkiksi kykene huolehtimaan lapsistaan, tutkija Janet Scott Liverpoolin yliopistosta kertoo.

– Tiesimme, kuinka vakava tauti ebola on, mutta emme tienneet, kuinka suuria ongelmia se aiheuttaa taudin sairastaneille ihmisille, Scott sanoo.

Tutkijan mielestä löydökset osoittavat sen, että yksityiskohtaisemmalle tutkimukselle on suuri tarve. Hänen mukaan seurantatutkimuksessa tulisi selvittää ebolaviruksen sairastaneiden ja sairastamattomien ihmisten väliset erot.

Tutkimustulokset osoittavat, että on nopeasti koulutettava uusia lääketieteen ammattilaisia, joilla on mahdollisuus auttaa ihmisiä selviytymään postebola-oireyhtymästä.

Yli 30 potilasta tutkittiin

Tutkimukseen osallistui 34 ebolaan sairastunutta ihmistä ja heille tehtiin neurologinen tutkimus ja psykiatrinen seulonta ja heidän aivonsa kuvattiin. Sen lisäksi yli 300 ihmisen potilastietoja tarkasteltiin tutkimusta varten.

– Tutkimus osoittaa, että ebolasta selvinneet ihmiset kärsivät postebola oireyhtymästä. Ihmisten oireet voivat olla näissä tapauksissa vähäisiä tai äärimmäisen haastavia, tutkija Patrick Howlett Lontoon King`s Collegesta kertoo.

Vuosina 2014–16 Ebolaan kuoli Länsi-Afrikassa 11 300 ihmistä ja 28 000 ihmistä sai virustartunnan. Eniten ebolatartuntoja todettiin Guineassa, Liberiassa ja Sierra Leonessa. Maailman terveysjärjestö (WHO) arvioi, että yli 10 000 ihmistä selviytyi taudista.

Lähteet: Reuters