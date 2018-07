Pätkiikö tv-lähetys tai katoavatko kanavat kokonaan? – Ilmoita ongelmasta ja tee edes nämä

Tästä on kyse Ihmiset ottavat yhteyttä Digitaan runsaat 400 kertaa kuukaudessa liittyen tv-lähetysten vastaanottoon

Suomessa on 1,2 miljoonaa antennissa olevaa kotitaloutta

Pitkään jatkuneisiin televisiolähetysten häiriöihin kyllästyneet ihmiset ovat yhdistämässä voimansa Kemin seudulla

Kun televisio pätkii ja urheilusuoritus tai lempisarja jää näkemättä, se nostattaa tunteet pintaan. Pitkään jatkuneisiin televisiolähetysten häiriöihin kyllästyneet ihmiset ovat yhdistämässä voimansa Kemin seudulla. Viestejä kootaan yhteen ja ne aiotaan viedä eteenpäin.

Suomessa antennitelevisioyhteydet koko maahan turvaa Digita. Yhtiö hallinnoi valtakunnallista radio- ja tv-verkkoa asemineen ja mastoineen sekä tarjoaa Data Center- ja IoT-palveluja asiakkailleen. Aikaisemmin kansallisen jakeluverkoston omisti Yle, mutta omistajuus on vaihtunut jo vuosia sitten. Yhä edelleen moni antaa palautetta Ylelle huonosta televisionäkyvyydestä, vaikka Yle on vain yksi Digitan asiakkaista.

Digitan omistajuus on sittemmin vaihtunut useasti ja omistajuus vaihtui jälleen keväällä.

Syitä tv:n pätkimiseen on monia ja yksi hankalimmista antenniverkon televisiolähetyksiin häiriötä aiheuttavista tekijöistä on radiokeli. Antenniverkon televisiolähetyksiä vaivaavista radiokeliongelmista voitaisiin päästä eroon, mutta se vaatisi koko maassa valtavat investoinnit.

Somen voimalla huonoja tv-yhteyksiä vastaan

Turhautuminen televisiolähetysten häiriöihin sai kemiläisen yrittäjän Sakari Laukkasen perustamaan Facebook-ryhmän (Kemiin saatava kunnon tv-signaali) kuukausi sitten. Ryhmässä kerätään tietoja kotitalouksista, joissa on ongelmia television näkyvyyden kanssa.

Facebook-ryhmään tulleesta palautteesta päätellen Laukkasella riittää kohtalontovereita laajemminkin kuin vain Kemissä, sillä sivustolle tulee ilmoituksia koko Lounais-Lapin alueelta.

– Yhteydenottoja tulee päivittäin ja ryhmässä on jo reilut 300 jäsentä. Esimerkiksi Kemin Syväkankaan kaupunginosasta ryhmässä on 70 asunnon kerrostalo, johon on vaihdettu antennit ja asennettu suodattimet, mutta siitä huolimatta häiriötöntä kuvaa ei ole saatu, sanoo Sakari Laukkanen.

Laukkanen aikoo toimittaa keräämänsä tiedot radio- ja tv-lähetysten jakelusta vastaavalle Digitalle, mutta myös Viestintävirastolle, joka valvoo Digitan toimintaa.

Viestintävirasto ja Digita: Ongelmallisimmat tapaukset hoidetaan yhdessä

Television näkyvyyteen liittyvät ongelmat eivät ole mitenkään uusi juttu Kemin seudulla, vaan niiden kanssa on painittu vuosia.

Tilastoista selviää kuitenkin, että vain harva kotitalous on lopulta vaivautunut ilmoittamaan häiriöistä Viestintävirastoon asti. Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että valittaja on tyytynyt Digitasta saamaansa vastaukseen.

Meillä lähetykset pätkivät joka päivä. Sakari Laukkanen

Viestintävirastoon on oltu viimeisimmän vuoden aikana Lapista yhteydessä 21 kertaa, joista kuusi yhteydenottoa on ollut Kemistä. Koko maasta yhteydenottoja on ollut 182 kappaletta.

– Pelkästään puhelimella tulleita yhteydenottoja ei luokitella yhtä tarkasti, mutta vähintään sama määrä tulee myös sitä kautta. Suurin osa ongelmista hoituu neuvonnalla, sanoo Viestintäviraston taajuushallinnon apulaisjohtaja Kati Heikkinen.

Tilastoinnista ei käy kuitenkaan ilmi, onko mukana sellaisia, joiden asia on selvitetty mutta ongelma on jäänyt olemaan siitä syystä, ettei asiakas ole halukas korjaamaan antenniaan omalla kustannuksellaan.

Kotitaloudet vastaavat antennijärjestelmästä itse

Kotitalouksien antennijärjestelmien hankintaan saa apua esimerkiksi Digitasta tai paikallisilta antennihuoltoalan yrittäjiltä. Tietyissä tapauksissa antennijärjestelmän yhteyteen saa ilmaiseksi lisälaitteen Taajuustalkoiden kautta.

Ihmiset ottavat yhteyttä Digitaan runsaat 400 kertaa kuukaudessa liittyen tv-lähetysten vastaanottoon. Se tarkoittaa vuositasolla noin 5000 kontaktia, joka on vajaat puoli prosenttia kaikista 1,2 miljoonasta antennissa olevasta kotitaloudesta.

– Valtaosa vastaanotto-ongelmista ratkeaa antennijärjestelmän kunnostuksella tai esimerkiksi kanavien uudelleen haulla, sanoo Digitan viestintäjohtaja Minna Flink.

Lisäksi muutaman kerran kuukaudessa tulee esille ongelmia, jotka eivät ratkea antennijärjestelmien kunnostuksella.

– Viestintävirasto ryhtyy hoitamaan asiaa, jos asiakkaat kokevat ettei asia tullut kuntoon Digitan toimesta, sanoo Viestintäviraston taajuushallinnon apulaisjohtaja Kati Heikkinen.

"Tässä on pitänyt siirtyä katsomaan tabletilta monta formulakisaa"

Radio- ja televisiolähetysten jakelusta vastaavassa Digitassa Kemin seudulla olevat tämän hetkiset ongelmat laitetaan säätilan piikkiin. Normaalitilanteessa Tervolassa oleva lähetin riittää Digitan mukaan kattamaan mainiosti Kemin alueen, mutta tietynlainen säätila sekoittaa pakan.

Kemin alue kuuluu Tervolan lähettimen peittoalueeseen. Monet kääntävät kuitenkin antennin Oulun lähettimen suuntaan runsaamman kanavatarjonnan vuoksi, jolloin vastaanotto on epävarmempaa, sillä Oulun lähettimen peittoalue ei ulotu Kemin alueelle.

– Korkeapaineen ja matalapaineen rintamassa radiosignaalit eivät etene normaalisti ja häiriöitä tulee muilta asemilta. Tämä koskee erityisesti meren läheisyydessä olevia paikkoja. Esimerkiksi Kemin alueetta häiritsevät sekä Oulusta että Ruotsin puolelta Kalixista tulevat signaalit, sanoo johtaja Pekka Mattila Digitasta.

Mattilan mukaan ilma kerrostuu tietyillä keleillä siten, että televisiosignaali pääsee kulkemaan tietynlaista heijastumakäytävää pitkin ja etenee jopa satoja kilometrejä liian pitkälle ja aiheuttaa ongelmia tv-lähetyksiin.

Kemiläinen, Facebook-ryhmän perustanut Sakari Laukkanen on joka tapauksessa turhautunut, sillä liian moni suosikkiohjelma on jäänyt kesken huonon tv-signaalin vuoksi.

– Meillä lähetykset pätkivät joka päivä. Tässä on pitänyt siirtyä katsomaan tabletilta monta formulakisaa, jääkiekko-ottelua ja nyt viimeisimpänä jalkapallon MM-kisat, sanoo Laukkanen.

– Keskustelin naapurini kanssa ja hänen antenninsa on suunnattu Tervolaan vanhaan tyyliin, vaimo telkkarin ääressä ja mies katolla. Meidän antennin on noin seitsemän metriä korkeammalla ja 30 metriä kauempana Tervolan lähettimestä, mutta siihen ei saada kunnon signaalia. Äärimmäisen outoa, Laukkanen sanoo.

Digitan ohje sysäsi some-ryhmän alkuun

Kemiläisellä Sakari Laukkasella on talo aivan meren rannassa ja pari vuosi sitten talon ja saunarakennuksen televisiot laitettiin uusiksi ja niiden signaalia vahvistettiin Digitan ohjeiden mukaan antennivahvistimella. Sekään ei ole auttanut.

– Odotan nyt Viestintävirastolta toimia taajuuksien jakamisen suhteen. Digitasta on todettu minulle, että jostakin kaukaa tulee taajuuksia, jotka sekoittuvat Kemin alueen taajuuksien kanssa ja aiheuttavat häiriöitä eivätkä televisioiden virittimet pysty poimimaan oikeita taajuuksia, sanoo Laukkanen.

Sysäyksen Facebook-ryhmän perustamiselle antoi Laukkasen Digitasta saama ohje, jonka mukaan hänen pitäisi hankkia kodin jokaisen tv-vastaanottimen yhteyteen oma lautasantenni ja maksaa itse tästä aiheutuvat kustannukset.

Digitan mukaan Laukkasen asuinpaikka on ääritapaus eikä radiokelien vaikutukseen voida puuttua antennijärjestelmää parantamalla ja radiokelien vaikutukset ovat erittäin voimakkaat. Tällöin satelliittivastaanotto on yksi vaihtoehtoinen tapa toteuttaa tv-vastaanotto muuta kautta.

Täytelähetintä pohditaan tapauskohtaisesti

Digitan johtajan Pekka Mattilan mukaan paras tapa saada televisiokuva näkyväksi on huolehtia, että antennijärjestelmä ja siihen liittyvä antennivahvistin ovat kunnossa.

– Niiden pitää olla riittävän laadukkaita, jotta ne pystyvät suodattamaan signaalit oikein. Näin on mahdollista saada parempi signaali, mutta sääolosuhteille emme voi mitään, sanoo Mattila.

Ainakaan toistaiseksi Digitassa ei ole nähty tarpeellisena laittaa Kemin seudulle lisä- tai täytelähetintä. Viestintävirastosta ohjeistetaan, että mikäli asiakkailta alkaa tulla tietoja ongelmista, pohditaan myös lisälähettimen asentamista alueelle.

– Tähän riittää esimerkiksi se, että televisiolähetykset jäävät näkemättä jossakin tietyssä kaupunginosassa 50 kotitaloudessa, opastaa Viestintäviraston taajuushallinnon apulaisjohtaja Kati Heikkinen.

Digitan mukaan täytelähetin ei ole kuitenkaan ratkaisu radiokelien poistamiseen, vaan se saattaisi sekoittaa tilannetta ennestään.

Kun televisio pätkii, tee nämä toimenpiteet:

1. Ilmoita television näkyvyysongelmista ensisijaisesti Digitaan, mutta voit olla yhteydessä myös Viestintävirastoon. Digita ja Viestintävirasto vaihtavat tietoja näkyvyysongelmista säännöllisesti. Jätä viestiin yhteystietosi.

2. Tarkista antennijärjestelmän kunto, jotta siinä ei ole esimerkiksi ulkoisia vaurioita. Antennijärjestelmästä huolehtiminen on kotitalouden vastuulla.

3. Suuntaa antenni oikein ja poista katolta muut antennit, jotka saattavat häiritä tv-signaalin vastaanottoa.

4. Ota yhteyttä oman alueen antenniurakoitsijaan, jos antennijärjestelmä on esimerkiksi vanhentunut. Antennin yhteyteen voi hankkia häiriöitä poistavan suodattimen tai se järjestyy ilmaiseksi Taajuustalkoiden (siirryt toiseen palveluun) kautta.

5. Jos antennijärjestelmä on kunnossa, tee ilmoitus näkyvyysongelmasta Digitaan tai Viestintävirastoon.

6. Häiriötä voivat aiheuttaa myös lähellä sijaitsevat 4G-verkon tukiasemien signaalit. Näitä ongelmia operaattorit ratkovat Taajuustalkoiden neuvontapalvelussa, jonka löydät täältä. (siirryt toiseen palveluun) Suodatin ei varsinaisesti auta antennin vastaanottokykyyn vaan poistaa mahdollisen 4G-tukiaseman aiheuttaman häiriösignaalin. Antenniasennusliikkeet voivat todeta mittauksilla onko kysymys 4G-tukiaseman aiheuttamasta häiriöstä, jolloin asennuskäynti maksetaan asennusliikkeelle Taajuustalkoot-palvelun kautta.

7. Televisio- ja radiolähetykset voivat pätkiä myös sääilmiöiden takia. Tätä niin sanottua radiokelistä johtuvaa häiriötä ei voi korjata lähetysteknisesti vaan ne häviävät sään muututtua. Ilmiötä havaitaan esimerkiksi korkeapaineen aikaan.

8. Jos nämä konstit eivät riitä, Digitasta käy tarvittaessa asiantuntija paikan päällä selvittämässä tv:n näkyvyysongelmaa. Digitan mukaan tämä koskee yleensä tilanteita, joissa useissa alueen kiinteistöissä on antenni-tv-vastaanotossa ongelmia, joita antenniasennusliikkeen asentamista, määräysten mukaisista antennijärjestelmistä huolimatta ei saada ratkaistua.

9. Viestintävirasto voi tarvittaessa velvoittaa Digitan asentamaan täytelähettimen, jolla paikataan tv:n näkyvyyttä katvepaikoissa.