Vuokralaisia sitoutetaan maksamaan varausmaksu asuntonäytöissä – Aluehallintovirasto: toiminta on laitonta

TurkuVuokra-asuntoja haetaan parhaillaan kiihkeästi. Asuntonäytöissä voi olla tungosta, ja monet hakijat punnitsevat päätöstään usean asunnon välillä. Ylen saamien tietojen mukaan jotkut vuokranvälitysfirmat yrittävät sitouttaa vuokralaisen varmasti ottamaan asunnon toimisto- tai varausmaksun avulla.

Yle Turun käsiinsä saamassa vuokrahakemuksessa kysytään aluksi hakijan tietoja. Paperin alalaidassa on maininta: mikäli minut valitaan vuokralaiseksi enkä tulekaan tekemään vuokrasopimusta, sitoudun maksamaan 200 euroa toimistokuluja. Hakemus on sitova.

Näytimme hakemusta Lounais-Suomen aluehallintoviraston lakimiehelle Heikki Tarvoselle. Hän kertoo, että vastaavia tapauksia tulee viranomaisen tietoon tasaisin väliajoin.

– Näissä tapauksissa yritetään maksattaa maksuja jollakin muulla kuin toimeksiantajalla. Jos maksun maksaa joku muu kuin toimeksiantaja, maksun kerääminen on laitonta. Toimeksiantaja on yleensä vuokranantaja tapauksissa, joissa esimerkiksi vuokravälitysfirma pitää näyttöä, jossa on paljon hakijoita läsnä samanaikaisesti.

Vuokrahakemukseen jätetään vain yhteystiedot. Siinä ei sitouduta vielä mihinkään. Heikki Tarvonen

Välitysfirma voi saada maksun perimisestä varoituksen tai määräaikaisen toimintakiellon aluehallintovirastolta.

– Tietoomme tulee yksittäisiä tapauksia. Kun asia on ollut esillä julkisuudessa, välitysliikkeet eivät ole jatkaneet toimintaa. Jonkin ajan päästä joku firma alkaa taas periä näitä laittomia maksuja, kertoo Tarvonen.

Toimisto- tai esittelymaksu on eri asia kuin sopimussakko

Lakimies Heikki Tarvonen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta pohtii, että kokematon vuokralainen voi sekoittaa vuokraamiseen liittyvät termit. Laittomalla toimistomaksulla voi olla monta nimeä. Sitä voidaan kutsua myös varausmaksuksi tai esittelymaksuksi. Vuokralaisen pitää olla tarkkana, mihin sitoutuu allekirjoittaessaan papereita.

– Vuokrahakemukseen jätetään muun muassa yhteystiedot, mutta siinä ei sitouduta vielä mihinkään. Jos on kyse tarjouksesta, vuokralainen tarjoutuu vuokraamaan asunnon. Silloin tulisi ymmärtää, että se yleensä on sitova ja siihen yleensä myös liittyy joku sopimussakko, kertoo Tarvonen.

Kun kaikkia pakkositoutetaan maksulla, siinä ei ole reilun pelin henkeä. Anne Viita

Sopimussakkoa joutuu maksamaan, jos kieltäytyy kuitenkin vuokraamasta asuntoa, vaikka on tehnyt tarjouksen vuokraamisesta. Sopimussakko on lakimies Tarvosen mukaan yleensä yhden kuukauden vuokraa vastaava summa.

– On ymmärrettävää, että vuokranantajilla on tarve saada sitoumus vuokraamisesta. He joutuvat jopa järjestämään uuden näytön, jos vuokralainen jättää vuokraamatta asunnon. Vuokranantaja voi ottaa monelta yhteystiedot tai pyytää yhdeltä hakijalta vuokratarjouksen.

Lakimies Heikki Tarvoselle vuokra-asunnonhakuun liittyvät toimistomaksut ovat tuttuja. Minna Rosvall / Yle

Vuokralaisten yhdistyksessä toimistomaksua pidetään ikävänä lieveilmiönä

Vuokralaiset ry:n (siirryt toiseen palveluun) toiminnanjohtaja Anne Viita pitää käytäntöä ikävänä lieveilmiönä, josta tulee kysymyksiä yhdistykselle silloin tällöin. Hän yllättyy Yle Turun tietoon tulleen summan suuruudesta.

– Yleensä toimisto- tai esittelymaksussa on ollut kyse kympeistä, mutta 200 euroa vaikuttaa suurelta summalta. Katsoin Turun yksiöiden vuokratasoa. Jos vuokra on 500 euroa vuokra, tämä 200 euron toimistomaksu on lähes puolet vuokrasta. Kun kaikkia pakkositoutetaan maksulla, siinä ei ole reilun pelin henkeä, pohtii Viita.

Yhdistyksestä neuvotaan vuokralaisia käymään asunnoissa, joissa vuokranantaja itse esittelee asuntoa ja on samalla tavattavissa. Tarjous pitää lukea tarkasti läpi ennen allekirjoitusta, jotta tietää, mihin on sitoutumassa.

– Jos vuokra on liian edullinen, remontti voi olla tulossa tai joku asia on pielessä. Yleensä liian hyvät tarjoukset ovat osoittautuneet vähän huijauksenmakuisiksi, kertoo Viita.

Aluehallintovirastosta muistutetaan, että välittäjän velvollisuus on selittää vuokralaiselle tarkkaan kaikki tarjouksiin ja sopimuksiin liittyvät asiat.

– Välittäjän pitää kiinnittää huomiota siihen, että vuokralainen varmasti ymmärtää, että hän sitoutuu vuokraamaan. Se ei riitä, että asiat lukevat papereissa. Välittäjän täytyy selittää hakijalle kaikki olennaiset asiat vuokra-asunnon hakijan kannalta, muistuttaa lakimies Heikki Tarvonen.