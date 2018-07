Maailman parhaat skeittaajat saapuvat grindaamaan Kampin kauppakeskukseen, Salmisaareen ja Suvilahteen

Kampin kauppakeskuksessa, Salmisaaren rannassa sekä Suvilahden skeittiparkissa nähdään seuraavien kolmen päivän aikana Suomen suurin skeittitapahtuma. Nyt neljättä kertaa nykymuodossaan järjestettävä Helride tuo Helsinkiin noin 30 ulkomaista huippuskeittaajaa sekä koko joukon kotimaisia tähtiä.

Tapahtuman tuottajan Anssi Paukkusen mukaan jokainen tapahtumapäivä on erilainen, ja myös erilaiset tapahtumapaikat tuovat toivottua vaihtelua.

Palkintoja ei jaeta Helride 2018 -tapahtuma järjestetään 12.–14.7. Salmisaaren rannassa, Kauppakeskus Kampissa ja sen lähiympäristössä sekä Suvilahden skeittiparkissa. Helride koostuu useista pienistä tapahtumista, mutta kyseessä ei ole kilpailu, eli palkintoja ei jaeta. Tuottaja Anssi Paukkusen mukaan ammattilaiset saapuvat paikalle näkyvyyden, videoiden ja valokuvien sekä hyvän meiningin vuoksi. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Tarkemmat tiedot osoitteessa helride.fi (siirryt toiseen palveluun).

– Kaikki alkoi siitä, että me tehtiin Helsingin jäähallissa isoa skeittitapahtumaa nimeltä Helsinki Hookup, ja siinä sivussa alettiin järjestää erilaisia side eventtejä, eli oheistapahtumia jäähallin ulkopuolella. Jossain vaiheessa tajuttiin, että nämä ovat niitä parhaimpia tapahtumia koko viikonlopun aikana.

Näin oheistapahtumat nostettiin pääosaan, ja kokonaisuus päätettiin hajottaa eri puolille kaupunkia pienten tapahtumien sarjaksi. Helrideksi nimetyn uuden kokonaisuuden tapahtumapaikat vaihtelevat joka vuosi. Aiempina vuosina on skeitattu muun muassa Taivallahden koululla, Vallilan sillan skeittipuistossa, Tennispalatsin aukiolla, Baanalla sekä Kiasman minirampilla.

30 huippunimeä maailmalta

Helriden yhteydessä Helsinkiin saapuu noin 30 ulkomaista skeittaajaa, joiden joukossa on useita huippunimiä. Kalifornialainen Wes Kremer on arvostetun Trasher Magazinen (siirryt toiseen palveluun) valitsema vuoden skeittaaja vuosimallia 2014. Hänen ystävänsä Marius Syvänen (siirryt toiseen palveluun) on pikkupoikana isän työn perässä Suomesta San Diegoon muuttanut ammattiskeittaaja, joka on osallistunut tähän mennessä jokaiseen Helrideen.

Eurooppalaisista huippunimistä mukana on muun muassa englantilainen X-Games-voittaja Sam Beckett sekä tanskalainen verttiskeittauksen veteraani, 43-vuotias Rune Glifberg. Suomalaisista huippunimistä mukana ovat muun muassa Eniz Fazliov (siirryt toiseen palveluun) sekä Jonne Nordlund. Kotimainen skeittilehti Hangup on listannut (siirryt toiseen palveluun) muita tapahtumaan osallistuvia maailmantähtiä.

Viikonlopun vauhdikkaimpia hetkiä tulevat Paukkusen arvion mukaan olemaan perjantain sessiot Kampin kauppakeskuksessa ja sen ympäristössä.

– On elämys itsessään, että osan aikaa skeitataan kauppakeskuksen sisällä. Lisäksi Narinkkatorille on tuotu skeitattava auto, johon on hitsattu kaikennäköisiä lisälaitteita, jotta sitä voi skeitata mahdollisimman monipuolisesti. Päivän kruunaa vielä Tennispalatsin aukion masiivinen reili, eli kaide, jossa on lähemmäs 20 porrasta, Paukkunen kertoo.

Jo Helriden aiemmat vuodet ovat osoittaneet, että Kampin ympäristö tarjoaa mainiot puitteet grindeille, slideille ja flipeille. Tunnelmia viime vuoden Helridesta voi katsella vaikkapa täältä (siirryt toiseen palveluun)ja täältä (siirryt toiseen palveluun).

Betoniset skeittiparkit madaltavat kynnystä aloittamiseen

Anssi Paukkunen toimii myös Suomen Rullalautaliiton toiminnanjohtajana. Hän pitää lajin suosiota tällä hetkellä kohtalaisen hyvänä.

Helsingin Eläintarhan Micropolis oli kaupungin ensimmäinen betonirakenteinen skeittiparkki. Yle

– Erityisesti betoniparkkien määrä on viime vuosien aikana lisääntynyt eri puolilla Suomea, ja tämä on madaltanut kynnystä lajin aloittamiseen. Useilla paikkakunnilla on myös aloitettu skeittauksen opetusta, mikä on hieno asia.

Pelkästään Helsingissä on vuonna 2015 tehdyn selvityksen (siirryt toiseen palveluun)mukaan yli 20 skeittipaikkaa, joista kuusi oli kokonaan ja kuusi osittain betonirakenteisia.