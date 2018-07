Jaakko Rantanen, 25, eli unelmaansa ammattijalkapalloilijana, kunnes yhtenä päivänä lääkärin ilmoitus muutti kaiken

Jokainen kosketus palloon on vienyt minua lähemmäs tavoitteitani ja tuntuu karulta, että terveyteni vuoksi en niitä tavoitteita voi enää jahdata, Jaakko Rantanen sanoo.

Jokainen kosketus palloon on vienyt minua lähemmäs tavoitteitani ja tuntuu karulta, että terveyteni vuoksi en niitä tavoitteita voi enää jahdata, Jaakko Rantanen sanoo. Jani Aarnio / Yle

Kaksi päivää Valkeakosken FC Hakan jalkapallojoukkueen kapteeni Jaakko Rantanen vain istuu ja makaa kotona.

Sitten hän päättää, että hän haluaa kertoa uutisen itse joukkueelle.

Koppiin laskeutuu täydellinen hiljaisuus.

25-vuotias Jaakko Rantanen on pelannut jalkapalloa niin kauan kuin muistaa ja oikeastaan vielä kauemmin. Parivuotiaasta pallon kanssa liikkunut Rantanen havahtui teini-iässä siihen, että jalkapallosta voi saada ammatin.

– Murrosiässä tajusin, että pärjään oikeasti hyvin ja urheilusta voi tulla ammatti. Silloin päätin, että haluan panostaa ja laittaa kaikki voimat jalkapalloon, Rantanen sanoo.

Hänen isänsä oli pelannut juniorien maajoukkueessa. Esimerkkinä toimi myös isoveli Kaarlo Rantanen, joka on pelannut ammattilaisena Suomen lisäksi Slovakiassa ja Virossa.

Jaakko Rantanen palloili kaiken aikaa: peleissä, treeneissä tai kotipihalla Orimattilassa.

– Aina kun oli mahdollisuus, laitettiin naapuruston lasten kanssa pelit pystyyn. Pelasimme joko katusählyä tai jalkapalloa. Ainakin muutamat kukkaruukut ovat saaneet osumaa. Yhden mehukannuun kohdistuneen laukauksen kaikki muistavat varmaan vieläkin.

Lapsuuden seura Orimattilan Pedot vaihtui nuorena isompaan. Peleistä tuli yhä haastavampia ensin FC Reippaassa ja Sitten FC Lahdessa. Jani Aarnio / Yle

Yhtenä talvena Rantanen harjoitteli pallon pomputtelua jaloilla myöhään ulkona. Kun hän tuli vihdoin sisään, isä ihmetteli, kuka oli jaksanut hakata mattoja talvella tähän aikaan vai ampuiko joku aseella.

– Pallo oli jäinen ja jokaisesta pompautuksesta kuului pamaus. Sillon taisin pomputella ennätykseni 2 000 kertaa.

Pelit kovenivat

17-vuotiaana Rantanen pääsi miesten joukkueeseen. Puolustavana keskikenttäpelaajana pelaava Rantanen teki maalin ja oli nostamassa Lahtea takaisin pääsarjaan. Fanit ryntäsivät kentälle ja Rantanen oli onnensa kukkuloilla.

– Oli todellinen voittajafiilis.

Jaakko Rantanen kävi urheilulukion, mutta päätti jättää opiskelun siihen ja antaa kaikkensa jalkapallolle. Rantanen pääsi pelaamaan alle 19-vuotiaiden maajoukkueeseen ja Tampereen Ilvekseen.

Ilveksestä hän siirtyi Valkeakoskelle FC Hakaan ja nousi siellä kapteeniksi. Tavoite oli kirkas.

– Halusin johdattaa tämän joukkueen takaisin Veikkausliigaan. Valkeakoskella on hieno stadion ja hyviä pelaajia. FC Haka on ehdottomasti joukkue, joka ansaitsee päästä Veikkausliigaan takaisin.

Kaikki näytti hyvältä. Aina tähän kesään saakka.

Kaudet 2012–2014 Jaakko Rantanen pelasi ykkös-ja kakkosdivarissa. Palkka ei aina riittänyt, joten Rantanen paiski välillä töitä myös Suomen Vesitekniikka Oy:ssä myyjänä. Jani Aarnio / Yle

Lääkärintarkastuksessa ilmeni huolia

Sopimukseen FC Hakassa kuului lääkärin vuositarkastus ennen kauden alkua. Lääkäri huolestui Rantasen sydämen EKG:stä ja lähetti jatkotutkimuksiin.

Rantanen tajusi, että kyseessä voi olla jotain vakavaa. Hänellä ei ole koskaan ollut rytmihäiriöitä tai sydänvaivaa, joten hän uskoi asian ratkeavan parhain päin.

Jaakko Rantanen käveli kesäkuun lopussa Tampereen yliopistosairaalaan ja toivoi saavansa lisäselkoa tilanteeseen.

Elämä muuttui hetkessä. Rantaselta löytyi geenivirhe.

– Lääkäri ilmoitti, että kilpaurheilu on minulta kokonaan tästä lähtien kielletty.

Aikaa lääkärin ilmoituksesta on vasta hädin tuskin kuukausi.

Joka sadannella suomalaisella

25-vuotias Jaakko Rantanen on urheillut koko elämänsä ja elänyt terveellisesti. Tuntui oudolta kuulla, että hänellä on niin sanottu pitkä QT -oireyhtymä.

Pitkä QT -oireyhtymä (siirryt toiseen palveluun) on perinnöllinen sairaus, joka altistaa potilaan vakaville rytmihäiriöille. Oireyhtymä johtuu geenivirheen aiheuttamasta ionikanavan rakennepoikkeavuudesta sydämessä. Sydämen sähköinen toiminta poikkeaa normaalista. Tämä voi johtaa rytmihäiriöihin ja hengenvaaralliseen kammiovärinään.

– Sain kuulla, että sairaudessa on sydänkohtaus- ja rytmihäiriöriski. Se voi tulla yhtäkkiä kilpailutilanteessa, kun sykkeet ovat korkeat ja käy muutenkin kierroksilla. Se on sydämelle vaarallisinta, Jaakko Rantanen kertoo.

Geenivirhettä kantaa Suomen Sydänliiton (siirryt toiseen palveluun) mukaan lähes joka sadas suomalainen. Suurin osa geenivirheen kantajista on liiton mukaan oireettomia läpi elämänsä.

Jani Aarnio / Yle

Tieto sairaudesta muutti elämän. Kilpaurheilun lopettamisen lisäksi Rantanen ei saa enää lähteä esimerkiksi uimaan yksin.

"Olin todella rikki"

Jaakko Rantaselle uutinen oli valtava shokki.

– Purskahdin kyyneliin aika lailla saman tien. Olin todella rikki siinä vaiheessa. Pari päivää meni kyyneleet silmissä. Asia tuli koko ajan mieleen, koska jalkapallo on niin keskeinen osa elämääni.

Rantanen on panostanut lajiin valtavan määrän ajallisesti, taloudellisesti ja henkisesti. Työ vei kohti unelmaa ja yhdellä ilmoituksella se oli ohi.

Kaksi päivää Rantanen vain istui ja makasi kotona Tampereella. Onneksi televisiosta tuli jalkapallon MM-kisat ja alkusarjassa kolmekin peliä päivässä, mikä turrutti mieltä.

Sitten kapteeni päätti kertoa joukkueelle uutisensa.

Koppiin laskeutui hiljaisuus

FC Hakan pelaaja Antto Hilska oli Rantasen kanssa keväällä lounaalla, kun lääkäri soitti sydämen jatkotutkimuksesta. Hänkään ei osannut odottaa, mitä kapteenilla oli kerrottavaa.

Jani Aarnio / Yle

Jaakko "Jaska" Rantasesta oli tullut kauden aikana tärkeä pelaaja ja tuki joukkueelle.

– Jaska on hyvä tyyppi ja mahtava esimerkki myös kentän ulkopuolella. Hän ei ole kovaäänisin, mutta hän johtaa esimerkillä, Hilska kuvaa FC Hakan kapteenia.

Juhannuksen jälkeen Jaakko Rantanen asteli pukuhuoneeseen.

Koppiin tuli täysin hiljaista.

– Tieto oli iso shokki. Ei näin isoa juttua voi käsitellä. Olimme todella hiljaista poikaa, Hilska kertoo.

Jaakko Rantanen kertoo, kuinka jätkät tulivat halaamaan ja toivottivat tsemppiä. Se oli tärkeää. Samoin kuin se, kun kannattajat seuraavassa pelissä olivat maalanneet isoon lakanaan Rantasen kuvan ja tekstin: Kiitos Jaska!

– Arvostan tosi paljon upeaa elettä. Olen saanut tosi paljon tukea kaikilta. Haluan kiittää perhettä, läheisiä ja muita kovasti tuesta. En voisi enempää pyytää.

Kiitollinen, ei katkera

Jaakko Rantanen seuraa heinäkuussa FC Hakan harjoituksia legendaarisella Tehtaan kentällä kentän laidalla. Herja lentää pelaajille, mutta kurkussa tuntuu pala.

– Tuntuu aika vaikealta katsoa. Haluaisin hypätä mukaan harjoituksiin. Tilanne on nyt tämä, Rantanen myöntää ja katsoo maahan.

Jalkapallo on ollut enemmän kuin ammatti: se on tarjonnut isoja tunteita ja joukkueen, johon kiinnittyä. On outoa olla ilman rankan treenin tuomaa endorfiinia eli mielihyvää tuottavaa hormonia.

Tekonurmi kimaltaa auringossa houkuttelevasti. Rantasella on farkkusortsit jalassa, koska hän seuraa treenejä.

Hän vaihtaa peliasun päälle kuvausta varten ja pompottelee palloa. Nappulakengät olisivat valmiina jaloissa iskeytymään nurmeen, mutta spurttiin ei voi nyt lähteä.

Tällaiseen ei voi valmentautua etukäteen. Pitää vain purra hammasta.

Joukkueelle entinen kapteeni toivoo kaikkea hyvää. Hän aikoo seurata pelejä katsomosta.

– Toivottavasti täältä noustaan vielä Veikkausliigaan.

Jaakko Rantasta haastatellaan, kun joukkuekaverit harjoittelevat. Mieli palaisi mukaan treeneihin. Jani Aarnio / Yle

Jaakko Rantanen on aina tiennyt, ettei ammattijalkapalloilijan ura ole helppo. Hänen isänsä loukkaantui nuorena, myös veljellä on ollut loukkaantumisia.

Täyskielto kilpaurheilulle vaatii kuitenkin sulattelua. Lääkärin uutisesta on vasta kuukausi aikaa. Toipuminen on kesken.

Kurkussa oleva pala ei katoa hetkessä.

Rantanen ei aio katkeroitua. Hän on kiitollinen kaikesta, mitä jalkapallo on tuonut.

– Vaikka ura loppui tällä tavalla, en voi sanoa mitään hävinneeni. Olen panostanut paljon mutta myös saanut futikselta todella paljon.

Rantanen on tyytyväinen, että satsasi paljon urheiluun.

– Olen tyytyväinen, etten itse tehnyt sitä virhettä, että olisin joutunut kiikkustuolissa jossittelemaan. Tavoitelkaa unelmaa täydellä sydämellä, koska yhtäkkiä mahdollisuus voi olla poissa. Jos on kipinää ja uskoa, antaa mennä! hän kannustaa.

Uusi alku syksyllä

Nuorukainen odottaa lopullista diagnoosia, joka tarkentaa, millaista kuntoilua hän saa harrastaa. Toistaiseksi hän on lähinnä pyöräillyt.

– En aio lopettaa urheilua, haluan tehdä niin paljon kuin pystyn. Niin tärkeää se on ollut elämässäni. Varmasti jollakin tapaa futis on elämässäni jatkossa. Onhan se maailman hienoin peli.

Sairastuminen pakottaa hakemaan uutta uraa ja elantoa. Vielä ei ole selvillä, mitä vakuutus korvaa.

Syksy tuo uutta. Jani Aarnio / Yle

Syksyllä Jaakko Rantasen elämään tulee uusi juttu opiskelusta. Hän ehti hakea parin vuoden ajan Tampereen ammattikorkeakouluun opiskelemaan röntgenhoitajaksi, ja tänä keväänä tärppäsi. Hakan pelien lisäksi se täyttää syksyllä elämää.

– Ehkä se oli kohtalo, että pääsin nyt opiskelemaan. Pitää vähän asennoitua elämään uusiksi. Aika tuo varmasti uudet tavoitteet ja unelmat, mitä lähden jahtaamaan seuraavaksi.