Seuraa näitä viittä asiaa Trumpin ja Putinin huippukokouksessa – Syntyykö yllätysdiili, ja mitkä aiheet ovat tabuja?

Kokosimme keskeisimmät asiakysymykset, joita kannattaa seurata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huippukokouksessa.

1. Mistä asioista presidenttien on helppo keskustella?

Yhdysvallat ja Venäjä ovat yhtä mieltä Korean niemimaan ydinaseriisunnan tärkeydestä.

Pohjois-Korean tulevaisuuden voi siis olettaa olevan mieluisa puheenaihe sekä Trumpille että Putinille.

Myös kielteiset asiat voivat yhdistää. Torstaina Brysselissä Trump ripitti osaa puolustusliitto Natoon kuuluvista EU-maista siitä, että niiden pitäisi kasvattaa puolustusmenojaan paljon nopeammin.

– Molemmilla on EU:hun ja Natoon liittyviä antipatioita, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak toteaa Ylelle.

2. Mitkä asiat ovat vaikeita puheenaiheita?

Trump aikoo puhua kokouksessa Putinin kanssa Syyriasta ja Ukrainasta. Helppoja puheenaiheita ne eivät ole, koska ainakin viralliset amerikkalais- ja venäläisnäkemykset kriiseihin ovat erilaiset.

Venäjä on ilmoittanut olevansa halukas keskustelemaan Helsingissä Ukrainan kriisistä. Myös Syyrian sodasta keskusteleminen lienee Putinin intresseissä, koska Venäjä ja sen tukema Bashar al-Assadin hallinto ovat niskan päällä kahdeksatta vuotta jatkuvassa Syyrian sodassa.

Syyrian sota on kiristänyt suurvaltojen välejä vuosien ajan, koska Yhdysvallat on tukenut sodassa kapinallisia, jotka taistelevat Syyrian hallintoa ja Venäjää vastaan. Venäläis- ja amerikkalaissotilaiden yhteenottoakin on pelätty.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak. Retu Liikanen / Yle

Liian suuria odotuksia tätä huippukokousta kohtaan ei kannata Syyrian suhteen asettaa.

– He voivat keskustella mutta eivät voi tulla yhteisymmärrykseen tai sopimukseen, joka ratkaisisi Syyrian sodan tai muita Lähi-idän ongelmia, Salonius-Pasternak toteaa.

3. Mistä ei puhuta todennäköisesti lainkaan?

Venäjä ei halua, että Krimin niemimaan miehitystä otetaan esiin presidenttien keskusteluissa.

Presidentti Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi heinäkuun alussa, että Krimin asema ei ole keskusteltavissa, koska niemimaa on erottamaton osa Venäjää.

– Varmasti hyvin mieluusti presidentti Putin puhuisi Krimistä niin, että presidentti Trump näkisi Krimin luonnollisena osana Venäjää, millä olisi negatiivisia vaikutuksia Ukrainaan ja myös Eurooppaan, Ulkopoliittisen instituutin Salonius-Pasternak huomauttaa.

Trumpin Krim-kanta on ollut epäselvä, ja välillä hän on väläytellyt jopa Krimin tunnustamista (siirryt toiseen palveluun). Viime torstaina hän taas sanoi Brysselissä, ettei olisi antanut Krimin liittämisen Venäjään tapahtua, jos olisi ollut vuonna 2014 presidenttinä Barack Obaman sijaan.

4. Nouseeko Venäjän vaalivaikuttaminen esiin?

Presidentti Donald Trump ilmoitti torstaina Nato-kokouksen yhteydessä, että hän aikoo puhua Putinille Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelut arvioivat tammikuussa 2017, että Venäjän valtionjohto ja Vladimir Putin vaikuttivat Yhdysvaltain presidentinvaaleihin Trumpin valinnan hyväksi.

Todennäköistä on, että Trump saa Putinilta tutun kieltävän vastauksen – ja Trump totesi torstaina, ettei voi sellaiselle vastaukselle mitään.

5. Tekevätkö Trump ja Putin jonkin "diilin", joka tulisi kaikille yllätyksenä?

Trump on tunnettu halustaan tehdä diilejä, itselleen edullisia sopimuksia. Presidenttien keskusteluista saatetaan kuulla yllättäviäkin uutisia.

Tavattuaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin Trump kertoi luvanneensa, että Yhdysvallat lopettaa sotaharjoitukset Etelä-Koreassa.

Jos Trump antaa Putinille jonkin samansuuntaisen suuren lupauksen, tapaamista valmistelleet venäläisvirkamiehet voivat onnitella itseään.

