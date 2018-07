Kesän uusi villitys: suomalaiset maalavat laiturit ja terassit räsymatoiksi

Kuopiolainen Leena Karhunen pesi viime kesänä räsymattoja kesämökkinsä laiturilla ja mietti, miten ihania matot ovat varsinkin saippuaisina ja märkinä.

– Mietin, voisiko mattoja liimata tai naulata kiinni laituriin. Sitten ajattelin, että samat sävyt voisi maalata laituriin, Karhunen keksi.

Karhunen on innokas sisustaja ja puuhastelija, joten maalipurkkien pohjalta löytyi vielä käytettävää. Pian laituri oli kolmivärinen.

Tänä kesänä televisiosta tuli mökkeilyohjelma, jossa sisustajat maalasivat laiturin räsymatoksi. Moni sai ohjelmasta inspiraation ja nyt kirjavat värit somistavat useita laitureita ja mökkiterasseja.

Laitureiden lautoihin on maalattu monivärisiä raitoja ja raitarivistön jälkeen "maton" päihin monet ovat vielä tehneet matonhapsut.

Räsymattoilu jatkoa mummoilulle

Vaikka mummoilu ja räsymatot ovat nyt kovassa huudossa, monet modernisoivat mökkejään aivan uuteen uskoon. Esimerkiksi Kerttu Pylvänäisen blogista Modernisti kodikas (siirryt toiseen palveluun) voi seurata kesämökin saunarakennuksen nykyaikaista sisustamista.

Olen ehdottomasti emalikippo- ja räsymattoihminen. Leena Karhunen

Kuopiolaisen sisustussuunnittelija Emilia Åmanin mukaan tyypillinen tapaus on, että isovanhemmilta on peritty kesämökki, joka halutaan uudistaa. Osa on valmis tekemään isoja uudistuksia isolla rahalla. Osa puolestaan tekee omassa tahdissa ja ihan itse.

Leena Karhunen kuuluu siihen ryhmään, joka puuhastelee mökillä jatkuvasti. Sisustaminen on kuopiolaiselle enemmänkin elämäntapa ja hän myös jakaa ideoitaan ja sisustuskuviaan netissä (siirryt toiseen palveluun). Hän kertoo olevansa mummoilija.

– Olen ehdottomasti emalikippo- ja räsymattoihminen. Kukkaverhot ovat ihania ja itsevirkatut pitsit, hymyilee Karhunen.