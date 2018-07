Pandat tulivat pelastamaan Ähtärin nuupahtaneen matkailubisneksen – nyt suomalaiset jonottavat pandataloon, mutta ulkomaalaisia ei ainakaan vielä kiinnosta

Ähtärin pandatalo on ohittanut 100 000 kävijän rajapyykin. Jos sama tahti jatkuu, eläinpuiston talous on suurista investoinneista ja kuluista huolimatta mahdollista saada plussan puolelle.

Grilliyrittäjä Ari Viitanen on myynyt hampurilaisia Ähtärin keskustassa 15 vuoden ajan. Täksi kesäksi valmistui grillin laajennus. Helteisenä heinäkuun päivänä lounasaikaan Viitanen on yhtä hymyä.

Ähtärin pääkadulla liikkuu mukavasti väkeä.

– Turisteja on liikkeellä, pandoja on tultu katsomaan, toteaa Viitanen ja jatkaa, että hampurilaisia menee nyt mukavasti.

– Mutta onhan tätä odotettukin.

Ari Viitanen kertoo, että lisääntynyt pandaturismi alkaa jo näkyä ravintola-alalla työvoimapulana.

– Ensi keväänä pitäisi saada pohjoiseen viestiä, että kun siellä sesonki loppuu, täällä on työtä tarjolla.

Grilliyrittäjä Ari Viitanen työllistää kesäisin 10 ihmistä. Elina Kaakinen / Yle

Työtä ja toimeentuloa

Jättiläispandat Pyry ja Lumi tulivat Suomeen päivälleen puoli vuotta sitten suurten odotusten saattelemana.

Pandojen toivotaan nostavan jaloilleen Ähtärin nuupahtaneen matkailubisneksen. Niiden toivotaan tuovan elinvoimaa ja iloista ilmettä koko paikkakunnalle ja lähiseudullekin.

– Kyllä kaivattua säpinää on saatu. Pandat ovat ihmisten puheissa ja ajatuksissa, toteaa Ähtärin S-marketin marketpäällikkö Mari Humppi.

Myös S-marketin kassaan on kilahtanut pandalisää.

– Ulkomaalaisia - ruotsalaisia ja saksalaisia - turisteja on ollut jonkin verran enemmän kuin ennen ja myös kotimaan matkailijoita.

– Kun tulin tähän paikalle, ajattelin että nyt on niin suuri parkkipaikka että niinköhän koskaan saadaan se täyteen. No, nyt on sekin nähty, naurahtaa Humppi.

Humpin mukaan entistä vilkkaampaan matkailukesään on myös varauduttu. Työvoimaa on palkattu lisää ja työntekijöiden kielitaitoon on kiinnitetty huomiota.

Tavoite toteutumassa

Ähtärin eläinpuiston tavoite ensimmäiselle pandavuodelle on 100 000 lisäkävijää edellisvuosiin verrattuna eli liki 300 000 kävijää. Jos tavoite toteutuu, eläinpuisto tekee positiivisen tuloksen ja Ähtärin kaupungin omistaman yhtiön talous saadaan tappioiden jälkeen nousu-uralle.

Eläinpuiston toimitusjohtajan Jonna Pietilän mukaan kevään ja alkukesän aikana kävijöitä eläinpuistossa on ollut koko ajan kaksinkertainen määrä verrattuna viime vuoteen. Sen perusteella Pietilä uskaltaa ennustaa, että odotukset täyttyvät.

– Nyt näyttää siltä, että 100 000 lisäkävijän tavoite saavutetaan.

300 000 olisi jo kova kävijämäärä: Korkeasaaren eläintarhassa kävi viime vuonna vajaat 450 000 ihmistä. Ranualla puolestaan jääkarhunpentu Sisu siivitti viime vuoden kävijäennätykseen ja kävijöitä oli 157 000.

Viime viikkoina on vierailijoita pandatalossa riittänyt jonoiksi asti. Jatkossa pandaturismia ei kuitenkaan ole tarkoitus rakentaa vain kesäsesongin varaan, sillä kesällä kasvun rajat tulevat vastaan. Jo nyt majoitustilat myydään seudulla loppuun heinäkuussa.

Heinäkuussa pandataloon on jonotettu. Elina Kaakinen / Yle

Jatkossa kasvua tavoitellaankin pidentämällä matkailukautta ja tähyämällä ulkomaille.

Tilasto kertoo, että toukokuussa ulkomaisten yöpyjien määrä lisääntyi Etelä-Pohjanmaalla selvästi. Matkailun ammattilaiset arvelevat, että pandojen vaikutus voi jo näkyä yöpymistilastossa. Varmuutta siitä ei kuitenkaan ole.

Toistaiseksi ulkomaalaisten osuus pandamatkailjoista on joka tapauksessa pieni.

– Olemme vasta nyt aloittelemassa kansainvälistymistyötä ja se on pitkä ja kova tie. Kansainvälisten asiakkaiden haaliminen tänne on raakaa jalkatyötä ja myyntityötä ja siltä osin suuremmat odotukset ovat tuleville vuosille, toteaa Jonna Pietilä.

Pandat eivät nuku talviunta

Varsinkin alueen majoitusyrityksissä on tähän saakka kannattavuutta nakertanut se, että keväisin ja syksyisin tyhjiä huoneita on ollut aivan liikaa.

Valkeisen Loman yrittäjä Altti Syrjänen luottaa siihen, että pandat voivat muuttaa tilanteen.

– Pandat eivät nuku talviunta!

Syrjänen sanoo, että jo nyt on nähtävissä merkkejä matkailukauden pitenemisestä.

– Tänä vuonna helmikuu, huhtikuu ja toukokuu olivat ennätyksellisiä meidän mittapuun mukaan. Keväällä huomasi, että porukkaa tuli tänne pandoja katsomaan.

Syrjänen toivoo, että tilanne jatkuu samanlaisena myös syksyllä. Syrjäsen pariskunta laajensi täksi kesäksi yritystään. Majoitustilaa on rakennettu lisää kymmenen huoneen verran.

Valkeisen Lomakin aikoo tulevaisuudessa suunnata markkinointia ulkomaille. Uudet tilat on myös suunniteltu sopiviksi leirikouluja varten.

– Kyllä tieto pandojen tulosta oli viimeinen niitti sille, että uskallettiin tähän investointiin ryhtyä.

Pandakokemus on kokemus, joka halutaan jakaa. Anna Wikman / Yle

Perheuutisia

Pyryn ja Lumin elämä Ähtärin pandatalossa sujuu hyvin. Helteisinä päivinä ne ovat viihtyneet tavanomaista enemmän viilennetyissä sisätiloissa, mutta ovat silti jaksaneet myös viihdyttää yleisöä.

– Kaikki on mennyt odotusten mukaisesti. Bambua ne ovat syöneet jonkin verran budjetoitua enemmän, mutta sellaisista määristä ei ole kysymys, että se horjuttaisi eläinpuiston taloutta, hymyilee toimitusjohtaja Pietilä.

Pietilän mukaan Ähtärin eläinpuiston tulevaisuutta ei rakenneta pelkästään pandojen varaan, vaikka ne yrityksen kärkituote ja markkinoinnin ykköstykki ovatkin. Matkailukautta pyritään pidentämään myös koko eläintarhakierrosta kehittämällä.

Uusiakin eläinlajeja Ähtäriin on etsinnässä, mutta silti suurin odotus taitaa liittyä Pyryyn ja Lumiin ja siihen, että Lumi varttuu sukukypsäksi.

– Lumi on vielä aika nuori, ei vielä neljää vuotta täyttänyt, mutta ilman muuta iloiset perheuutiset ovat odotuksissa.