Analyysi: Trump ei tuhonnutkaan Natoa – mutta hänen kaikki juttunsa otettiin todesta varmuuden vuoksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on poistunut Nato-kokouksesta vasta kokouksen päätyttyä eikä ole vielä irtisanoutunut eilen tehdyistä yhteisistä päätöksistä, toisin kuin Kanadan G7-kokouksessa. Kokousta voi siis toistaiseksi pitää tässä mielessä onnistuneena.

Trump ei myöskään vetänyt Yhdysvaltain joukkoja Saksasta, vaikka tällaisiakin kaavailuja yhdysvaltalaismedian mukaan oli ollut.

Kokouksen jälkeen Yhdysvallat on myös yhä Naton jäsen, vaikka suurimman jäsenen lähtemistä liitosta on sitäkin spekuloitu.

Sotilasliiton kokous oli siis menestys. Liitto ei hajonnut, Yhdysvallat on yhä jäsen. Katastrofia ei tullutkaan.

Trump kaataa jatkuvasti itse lisää vettä huhumyllyihin. Esimerkiksiksi Natosta irrottautumisesta hän totesi toimivaltansa riittävän siihen.

– Luultavasti voisin niin tehdä, mutta se ei ole tarpeen.

Juuri tällaisilla tulkinnanvaraisilla puheilla Trump onnistui hermostuttamaan muut jäsenet ja aikaansaamaan ylimääräisen hätäkokouksen kesken Nato-tapaamisen.

Virallisen selityksen mukaan maat kokivat tarpeelliseksi keskustella lisää kustannustenjaosta. Mutta kokouslähteiden mukaan hätätila syntyi, kun Yhdysvaltain presidentti antoi ymmärtää, että on lähdössä – joko Natosta tai sen päämajasta.

Lopputulos oli, että kokouksen päättyessä Trump julisti saaneensa Nato-maat maksamaan sotilasliiton kassaan nykyistä enemmän. Trumpin mielestä Nato vahvistui, mikä on hänen ansiotaan.

Christian Bruna / EPA

Oikeasti – kuten Naton pääsihteeri Stoltenberg selvensi medialle – mitään uusia päätöksiä Trumpin takia pystyyn polkaistussa hätätapaamisessa tehty. Aiemmat päätökset ovat voimassa sellaisinaan. Jäsenmaiden puolustusbudjettien kasvattamisesta on sovittu alustavasti jo vuonna 2014, ja se vahvistettiin jälleen Brysselissä.

Kuitenkin Trump sai liittolaiset ottamaan sitoumuksensa vakavasti, Stoltenberg sanoi.

Trumpin puhetapa on maalaileva, huikenteleva, yksinkertaistava mutta taitava. Trumpin kaikki jutut eivät ole tarkoitettu tosiksi. On kuitenkin mahdotonta sanoa, mikä osa puheesta on vakavasti otettavaa, mikä vain juttua. Siksi jutut kuitenkin otetaan varmuuden vuoksi todesta. Näin tekevät jopa Nato-valtioiden johtajat.

Kukaan tuskin voi arvioida, mitä olisi tapahtunut, jos Trump ei olisi saanut poistua kokouksesta voittajana. Hän ehkä sai muiden maiden presidentit tuntemaan, että on syytä panna enemmän rahaa Naton kassaan kuin tähän asti. Mahdotonta sitäkään on kuitenkaan tietää.

Nato lähti Trumpin mielestä Brysselistä kotiin vahvistuneena hänen ansiostaan. Myös Ranskan presidentin mukaan Nato vahvistui kahdessa päivässä, mutta eri syystä: koska epäilyistä huolimatta Trump vaikutti olevan edelleen sitoutunut siihen.

Yhdysvaltain nykyinen johto on vain yksi keskipakoisvoimista, jotka tekevät sotilasliiton päätöksenteosta vaikeampaa. Välimeren rantavaltiot ovat huolissaan Pohjois-Afrikasta ja terrorismista, Länsi-Eurooppa Atlantista, Baltia Venäjästä – ja Yhdysvallat rahoistaan. Nämä kaikki voimat yrittävät vetää Natoa tahoilleen, ja siksi päätöstenteko on aiempaa tahmeampaa.

Maat kuitenkin saivat aikaan päätöksiä. Yksi tärkeimmistä liittyy Naton pelotteen vahvistamiseen; Baltian maiden suojelemiseksi valmiutta parannetaan idässä merkittävästi. 29 maan liitto ei juuttunut paikalleen vaan junnaa eteenpäin.

Entä pysyykö Yhdysvallat näissä päätöksissä? Vai twiittaako Trump vetäytyvänsä julkilausumasta? Sellaista ei Trumpin mukaan ole odotettavissa.

– Muut sellaista tekevät. Minä olen hyvin johdonmukainen ihminen. Olen vakaa nero, Trump lausui medialle.

