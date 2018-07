Neljälle telakalle tarjouspyyntö Merenkurkun uudesta laivasta

Suunnitelmat uuden laivan saamiseksi Merenkurkkuun etenevät. Kvarken Link Ab on kutsunut neljä telakkaa jättämään sitovat tarjoukset uuden laivan rakentamisesta. Telakoista kolme on eurooppalaisia ja yksi aasialainen.

Telakoiden on määrä jättää tarjouksensa jo elokuun loppuun mennessä. Tavoitteena on, että sopimus voidaan allekirjoittaa ennen vuodenvaihdetta. Merenkurkun uuden laivan toimitusajaksi on määritelty huhtikuu 2021.

Merenkurkussa liikennöivän varustamo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg uskoo, että tarjous saadaan kaikilta telakoilta.

– Olen tavannut kaikkien neljän telakan edustajat, ja he ovat hyvin kiinnostuneita.

Energiaratkaisut tärkeitä

Ståhlbergin mukaan varustamossa ollaan erittäin tyytyväisiä, että suunnitelmat etenevät. Nykyisellä laivalla pärjätään vuoteen 2021 saakka, mutta nopeampi ja energiataloudellisempi uusi alus merkitsee paljon Merenkurkun liikenteelle.

– Rahtimäärät kasvavat luonnollisesti, kun kapasiteettia tulee lisää. Myös matkustajamääriä on mahdollista kasvattaa nykyisestä 200 tuhannesta, toteaa Ståhlberg.

Kvarken Linkin hallituksen puheenjohtajan, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyryn mukaan tarjouksia pyydettäessä ja niitä arvioitaessa on uuden laivan energiaratkaisuilla suuri rooli.

– Meillä on peruskonsepti laivalle jo olemassa ja olemme itse vieneet jo teknistä suunnittelua pitkälle. Erilaisille energiaratkaisuille pyydetään nyt hintaa telakoilta, toteaa Häyry.

Häyryn mukaan nyt pyydetyt tarjoukset ovat alustavia tarjouksia, jotka eivät edellytä telakoilta lopullista suunnittelua vaan niillä rajataan joukkoa vielä neljää telakkaa pienemmäksi.

Rahoitus riittää

Laivan kokonaishinnaksi on arvioitu 115 miljoonaa euroa. Vaasan kaupunki aikoo osallistua laivan ja uuden perustettavan yhtiön rahoitukseen 25 miljoonalla. Myös Uumajan kaupunki on tehnyt kesäkuussa päätöksen laivan rahoittamisesta 25 miljoonalla.

Suomen hallitus on luvannut laivahankkeelle 25 miljoonan euron tuen, ja myös Euroopan investointipankki suhtautuu myönteisesti lainanantoon.

Ruotsin nykyinen hallitus ei sen sijaan ole Kvarken Linkin lähettämän tiedotteen mukaan myöntänyt tukea Merenkurkun laivahankkeelle.

Tomas Häyryn mukaan jo tähän mennessä tehdyt rahoituspäätökset takaavat sen, että laivan tilaus voidaan tehdä.

– Tietysti neuvottelut rahoituksesta jatkuvat, ja vastuuta pyritään jakamaan vielä laajemmalle, sanoo Häyry.

Peter Ståhlbergin ja Tomas Häyryn kommentit lisätty 12.7. klo 14:10. ja 14:45.