Helsinkiläisnuori skeittaa Lapin helteissä kohti Jäämerta – 1000 kilometrin rajapyykki rikki

SODANKYLÄ Matka Helsingistä Jäämerelle – suorinta tietä autolla matkan pituudeksi tulee heittämällä yli tuhat kilometriä. Pelkästään ajatuksena matkan pituus hengästyttää. Autolla ajaessa matka taittuisi päivässä.

Helsinkiläinen 27–vuotias Xavier Hildén taittaa tämän matkan skeittilaudalla. Moni voi tunnistaa Hildénin hänen viime kesäisestä matkastaan. Hän pyöräili Alepa-fillarilla Helsingistä Nuorgamiin.

Tänä kesänä Hildén on lähtenyt matkalle pohjoiseen jo yli kuukausi sitten, kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Puolimatkan rajapyykki on jo takana päin ja tänään torstaina Hildén taittaa skeittilaudalla 53 kilometrin matkan, Sodankylästä Peurasuvannolle.

Miten skeittilauta valikoitui kulkupeliksi?

– Skeittaaminen on minulle rakas harrastus ja mietin jo viime vuonna, että lähtisin skedellä, mutta sitten pidin sitä vähän hulluna ajatuksena, Hildén kertoo.

Torstaina Sodankylästä matka jatkui pohjoiseen. Inger-Elle Suoninen / Yle

Talven mietittyään Hildén päätti ottaa skeittilaudan ja lähteä kotoaan Helsingistä kohti pohjoista ja Jäämerta.

– Hyvinhän sillä on päässyt. Ollaanhan täällä Sodankylässä jo, naurahtaa Hildén.

Tuhat kilometriä täyttyi torstaina

Hildén kertoo skeittaavansa vähintään 40 kilometriä kerrallaan, pisimpinä päivinä hän saattaa rullailla jopa 70 kilometriä.

– Se ei enää ole ehkä niin kivaa, tuumaa Hildén yli 70 kilometrin matkoista.

Hildén ei ole varma kertyvien kilometrien määrästä, mutta arvioisi matkaa kertyvän vajaa kaksi tuhatta kilometriä. Nyt tiedossa on kuitenkin merkkietappi kun on potkuteltu tuhat kilometriä.

– Se on aika cool, aion varmana jotenkin juhlia sitä!

Matka jatkuu hellevaroituksista huolimatta

Lapissa lämpömittarit näyttävät korkeimpia lukemia vuosikausiin. Keskiviikkona Sodankylässä rikottiin 30 asteen raja ja Lappiin annettiin hellevaroitus. Viimeksi tällaisia hellelukemia Suomessa on ollut vuonna 2015.

Helteestä piittaamatta Hildén jatkaa matkaansa urheasti kohti pohjoista.

– Tottakai helle vaikuttaa paljonkin. Pitää juoda paljon vettä, mutta minä nautin siitä, että on lämmin.

Matkansa aikana Hildén on kastunut vain pari kertaa. Lapin helteet tulivat yllätyksenä.

– Kun mietin talvella tätä reissua, niin ei olisi tullut mieleenkään, että Suomessa on kunnon kesä. Tämä on ihan hauskaa. Ja varsinkin, että nyt just sattu tänne pohjoiseen vielä tälle loppupätkälle tämmöinen helle.

Hildén lähtee jatkamaan matkaansa ennen keskipäivää, koska tien päällä menee usein koko päivä. Jos lähtöä siirtää myöhemmäksi, niin unet voivat jäädä vajaaksi eikä yöpaikkaa saata olla tarjolla.

– Onhan tämä nyt vähän hölmöä lähteä keskipäivällä liikenteeseen. Minulla matkanteko riippuu ihan asfaltin kunnosta ja jos se on huono, niin joudun kävelemään, muutenkin kävelen ylämäet.

Xavier Hildén napapiirillä Xavier Hildén

Hildénille parasta matkassa on luonto ja tietysti ihmiset. Hildén kertoo yllättyneensä ihmisten positiivisuudesta ja ihanuudesta.

– Kun ajatellaan, että suomalaiset ovat jotenkin juroa tai epäsosiaalista kansaa, niin ei kyllä todellakaan ole. Varsinkaan täällä pohjoisessa.

Saavuttuaan määränpäähänsä Jäämerelle, Hildén aikoo uida ja jäädä hetkeksi nauttimaan pohjoisesta luonnosta.

Uudet seikkailut jo mielessä

Hildén kertoo haluavansa viettää pysähdyspaikoissa useamman päivän. Sitten kun päättää taas lähteä, matka taittuu jouten.

Viime kesänä Hildénin pyöräillessä Helsingistä Nuorgamiin, matka ei ollut fyysisesti samanlainen. Tämä matka on ollut hauskempi, kertoo Hildén.

– Ehkä kuitenkin tuo skede on minulle paljon tutumpi. Ja olihan se pyörä vähän hankala, koska se on niin iso ja painava. Skeitin voi heittää vaikka tuohon rinkan sivuun, jos siltä tuntuu. Ei ole ikävä sitä pyörää, naurahtaa Hildén.

Viime kesänä Hildén polki Alepa-fillarilla Helsingistä Nuorgamiin. Pyörämatkan tarkoituksena oli kiinnittää huomiota roskaamiseen. Arto Veräjänkorva / Yle

Vaikka matka on vielä kesken, on Hildén ehtinyt miettiä uusiakin seikkailuja.

– Onhan minulla paljon ideoita, kyllä minä haluan jotain tehdä. Nautin sellaisesta itsensä ylittämisestä ja nimenomaan tuolla luonnossa olemisesta. Kyllä se johonkin sellaiseen tulee liittymään, mutta ei enää Helsinki-Norja -väliä. Kyllä se on nähty sitten jo.