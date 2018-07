Arvostettu brittilehti nosti esiin Suomen mokat keskustojen kehittämisessä – näin Kouvola ja Tampere vastaavat

The Guardianin mukaan Suomessa olisi pitänyt ottaa opiksi maailmalla pieleen menneistä hankkeista.

Brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun) pohtii, miksi kaupungit toistavat jatkuvasti samoja virheitä pyrkiessään lisäämään elinvoimaansa. Lehti on listannut artikkelissaan kolme surkeinta ideaa, joilla kaupungit pyrkivät vuodesta toiseen houkuttelemaan sekä turisteja että uusia asukkaita.

Ensimmäinen niistä on lehden mukaan ison ostoskeskuksen rakentaminen. The Guardianin juttu kertoo, kuinka Suomen Kouvola ei ottanut opikseen esimerkiksi Saksassa sijaitsevan Oberhausenin huonoista kokemuksista vaan rakensi kaupungin laitamille ison ostoskeskuksen, Veturin. Artikkelin mukaan Kouvola on tunnettu kauppakeskuksen avaamisen jälkeen lähinnä kuolevasta keskustastaan ja epätoivoisista yrityksistään elvyttää sitä.

Myös Yle Uutiset on kertonut, että Kouvolan keskustassa on ollut Veturin avautumisen jälkeen runsaasti liiketiloja tyhjillään, kun liikkeet ja palvelut ovat valuneet asiakkaiden perässä keskustan ulkopuolelle. Kaupunki on järjestänyt myös ideakilpailun keskustansa elvyttämiseksi.

Boston vs. Tampere

The Guardian nostaa esiin myös Seinäjoella pitkään vireillä olleen kauppakeskushankkeen, jonka tavoitteena oli houkutella väkeä erityisesti maakunnan ulkopuolelta ja samaan aikaan vahvistaa keskustan vetovoimaa. Seinäjoen Jouppiin suunnitellun jättimäisen kauppakeskuksen, Lakeuden Ankkurin, piti valmistua vuoden 2016 joulumyynnin kynnyksellä. Viime kesänä YIT ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta.

Nyt samalle paikalle rakennetaan uutta Ideaparkia. Tavoitteena on, että kauppakeskus avautuisi ennen joulua 2019. The Guardian epäilee, etteivät sille asetetut tavoitteet täyty.

Jutussa kummastellaan myös sitä, miksi jotkut kaupungit haluavat kätkeä autot ja muun liikenteen maan alle. Se nostaa esimerkiksi Tampereen maantietunnelin, jonka tavoitteena on ollut poistaa muun muassa keskustan läpikulkuliikenteestä aiheutuvia haittoja. Yle Uutiset on kertonut myös kaupungin suunnitelmista rakentaa junaradan päälle kansi, johon tulee muun muassa monitoimiareena, hotelli ja asuntoja.

The Guardianin artikkelin mukaan Tampereen olisi pitänyt ottaa oppia Bostonista, jonka samantyyppiset aikeet menivät pieleen jo 1990-luvulla. Sekin halusi lievittää ruuhkia ja lisätä kävelykatuja. The Guardianin mukaan lopputulos oli, että hanke valmistui pahasti myöhässä ja kaupungin asukkaat viettävät nyt aikaa liikenteessä enemmän kuin koskaan.

The Guardianin jutun on kirjoittanut suomalainen freelance-toimittaja.

Kauppakeskus on vain yksi uhka Kouvolan keskustalle

Kauppakeskus Veturista on Kouvolan keskustaan noin kolme kilometriä. Veturin rakentaminen maksoi sata miljoonaa euroa, ja se oli yksi Keskon kaikkien aikojen suurimmista vähittäiskaupan investoinneista.

Kauppakeskus avattiin vuonna 2012, mutta sen suunnittelun aloitti Kuusankosken kaupunki jo vuosia ennen avajaisia ja ennen kuin Kouvolan seudun kunnat yhdistyivät. Kuusankoski halusi, että kauppakeskus rakennetaan lähelle silloisen Kuusankosken ja Kouvolan rajaa.

Kouvolan keskustan elävöittämisestä vastaava asiantuntija huokaa, kun häneltä kysyy, oliko Veturin rakentaminen virhe.

– Ajattelen mieluummin niin, että nyt pitää tehdä hyviä ratkaisuja eteenpäin, sanoo Reijo Saksa. Kouvolan kehitysyhtiö on palkannut hänet kehittämään Kouvolan keskustaa.

Saksan mielestä iso kauppakeskus on vain yksi Kouvolan keskustan monista kilpailijoista.

– Samaan aikaan kun Veturi tuli lisäämään tarjontaa, ihmisten kulutus laski ja venäläisten ostosmatkailu väheni. Myös verkkokauppa on muuttanut ihmisten ostoskäyttäytymistä.

Saksa muistuttaa, että nykyisen Kouvolan alueella on kuntaliitoksen jäljiltä useita pieniä keskustoja, joissa ihmiset ovat tottuneet asioimaan. Kaikki eivät siis suinkaan lähde ostoksille Kouvolan ydinkeskustaan.

– Ja jos ajatellaan koko Kouvolaa, niin Veturi on tuonut lisää kävijöitä kaupunkiin. Esimerkiksi Saimaalle mökkeilemään ajavat ihmiset pysähtyvät usein Veturissa.

Saksan mukaan Kouvolan keskusta on viime aikoina alkanut osoittaa viriämisen merkkejä. Siitä on kiittäminen ainakin kävelykadun remonttia, joka valmistui viime keväänä. Lähes kaksi vuotta kestäneissä uudistustöissä Kouvolan kaupunki vaihdatti valtaosan kadun kivistä ja uudisti muun muassa suihkulähteitä.

Kävelykatu Manskin ihmismääriä mittaavat jalankulkulaskurit, jotka tunnistavat liikkeen ja muuttavat sen dataksi. Laskurit laskevat jokaisen käynnin kävelykadulla.

– Kulkijoita on ollut nyt lähes 500 000 kesäkuukausittain, sanoo Reijo Saksa.

Tampere on listannut maantietunnelin onnistumiset

Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan Mikko Nurmisen mielestä The Guardianin jutussa Tampereen vertaaminen Bostoniin ontuu.

– Siinä rinnastetaan Bostonin hankkeen aikataulu- ja kustannusongelmat Tampereen tunneliin. Meillähän näitä ongelmia ei ole ollut.

Rantaväylän tunnelia rakennettiin Tampereella vuosina 2014-2016. Antti Eintola / Yle

Tampereen Rantaväylän tunneli otettiin käyttöön marraskuussa 2016, puoli vuotta rakentamisaikataulua edellä. Lisäksi Tampereen kaupunginhallituksen toukokuussa käsittelemän loppuyhteenvedon mukaan (siirryt toiseen palveluun) tunnelin rakentamisen kokonaiskustannukset, noin 198 miljoonaa euroa, näyttävät pysyvän kurissa.

– Rantaväylän tunnelin rakentaminen on toteuttanut valtaosin sille asetetut tavoitteet. Kaikkia vaikutuksia ei vielä tiedetä, mutta sen perusteella, mitä tiedetään, voi näin sanoa, Mikko Nurminen sanoo.

Loppuyhteenveto listaa maantietunnelin ansioksi esimerkiksi sen, että liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet Rantaväylällä selvästi. Lisäksi ilmanlaatu on parantunut, maantien melu vähentynyt ja raitiotien rakentaminen Tampereelle on voinut alkaa.

– Lisäksi ennen liikenteen käytössä olleet rannat voidaan ottaa ihmisten käyttöön, Mikko Nurminen luettelee.

Esimerkiksi Ranta-Tampellan alueelle on suunniteltu asuntoja.

Täydellinen Rantaväylän tunneli ei kuitenkaan ole. Vaitinaron liittymä esimerkiksi joudutaan ajoittain sulkemaan, koska sen kapasiteetti voi ylittyä ruuhka-aikaan. Lisäksi keskustan ruuhkien vähenemisestä on vaikea sanoa mitään varmaa, koska tällä hetkellä Tampereen keskustaa ruuhkauttaa raitiotietyömaa.