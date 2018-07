Ranualla ostetaan jo hillaa – "Tämän vuosituhannen huonoin hillavuosi"

RanuaHillan osto alkoi Ranualla torstaina. Hillanostaja Reijo Sääskilahti maksaa poimijalle aluksi 12 euroa kilosta. Hillaa myydään myös ulos, hinta on 22 euroa kilolta. Sääskilahden mukaan marjan laatu on oikein hyvä.

– Nyt on laatu erittäin hyvä, mutta määrät pieniä. Tämän vuosituhannen huonoin hillavuosi on nyt ainakin täällä Etelä-Lapissa. Suurin osa on vielä raakaa, että ensi viikko on se paras viikko näillä korkeuksilla, mutta tosi vähän on hillaa nyt.

Hillaa on tuotu myyntiin Ranuan pohjoisilta ja itäisiltä soilta. Ihan kaikkialle ei kannata Sääskilahden mukaan mennä sitä keräämään, sillä kuivuus ja aikainen kesä on verottanut satoa rajusti.

– Avosoille ei oikeastaan kannata edes mennä, että vesistöjen lähellä ja suonreunoilta kannattaa kerätä. Kukinnan aikaanhan oli kuusi viikkoa niin kuivaa, että hilla kärsii kuivuudesta, että avosoille ei tule. Muutenkin pölyttäjiä oli niin vähän, kun hilla alkoi kukkimaan toukokuun 20. päivä. Se on ehkä suurin syy, että hillaa ei tule oikein mihinkään.