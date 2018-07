Lentoliikenne sujuu normaalisti Trumpin ja Putinin huippukokouksen aikana – Helsinki-Vantaalla valmistellaan kulissien takana: "Punainen matto on pesty ja valmis käyttöön"

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaaminen ei Finavian mukaan vaikuta lentomatkustajiin tulevina päivinä. Donald Trump ja Vladimir Putin kulkevat lentoaseman kautta, mutta Helsinki-Vantaalla matkustajaliikenne jatkuu normaalisti.

– Valmisteluja tehdään kovaa vauhtia, mutta ne tapahtuvat ikään kuin kulissien takana. Uskallan väittää, että matkustajille ne eivät näy millään tavalla, sanoo Helsinki-Vantaan lentoaseman apulaisjohtaja Heini Noronen-Juhola Finaviasta.

Siitä, mitä kulissien takana tapahtuu, Noronen-Juhola ei voi kertoa lisää.

– Kaiken suunnittelun pohjana on ollut se, että matkustajaliikenne pääsisi kulkemaan mahdollisimman normaalisti.

Noronen-Juholan mukaan matkustajaliikenteen sujuvuus on turvattu hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä. Hänen mukaansa on myös tärkeää, että kaikki osapuolet kunnioittavat sitä, että lentoasema on tavallinen matkustajalentoasema.

Helsinki-Vantaan lentoaseman apulaisjohtajan Heidi Norosen mukaan lentoasemalle ei ole palkattu lisää työntekijöitä huippukokousta varten. Ronnie Holmberg / Yle

Jännitystä on Noronen-Juholan mukaan havaittavissa lentoaseman työntekijöiden keskuudessa.

– Totta kai tämä on jännittävä tilanne ja luo varmasti jännitystä. Kireyttä en ole huomannut, enemmänkin odottavaa jännitystä. Lähdemme siitä, että kaikki hoidetaan kunnolla ja laadukkaasti ja tyylikkäästi. Punainen matto on pesty ja valmis käyttöön.

Trump ja Putin tapaavat Helsingissä maanantaina 16. heinäkuuta.

Sisärajatarkastuksista päätetään huomenna

Sisäministeriö esitti aiemmin tällä viikolla valtioneuvostolle, että Suomi palauttaisi sisärajatarkastukset Schengen-alueelle Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin Suomen-vierailun vuoksi. Sisärajatarkastukset alkaisivat perjantaina kello 12 ja jatkuisivat ensi viikon tiistaihin kello 12:een saakka.

– Tällä hetkellä odotamme sitä tietoa , että aloitetaanko tämä toiminta vai ei. Jos se aloitetaan, niin Rajavartiolaitoksen kanssa yhteistyössä katsotaan, miten se toteutetaan käytännössä. Yritämme saada siitä mahdollisimman vähän matkustajia haittaavaa.

Valtioneuvosto päättää kokouksessaan huomenna perjantaina aamupäivällä, otetaanko tarkastukset käyttöön.

Onko matkustajien syytä varata tavallista enemmän aikaa turvatarkastusta varten?

– Tällä hetkellä on kesälomakausi ja paljon lomamatkailijoita liikkeellä. Jotkut prosessit saattavat kestää ehkä hieman kauemmin kuin normaalisti. Matkustajia on paljon ja sen takia kannattaa tulla hyvissä ajoin, Noronen-Juhola sanoo.

Lue myös:

Kaivonkannet hitsataan kiinni, Putinin ja Trumpin jättikoneet rullaavat kiitotielle, mustien autojen letkat pysäyttävät liikenteen... Huippukokous sekoittaa helsinkiläisten arjen

Trumpin ja Putinin huipputapaaminen uhkaa myllätä Helsingin seudun liikenteen läpikotaisin – HSL varautuu suljettuihin teihin, järjestämään lisäkuljetuksia sekä siirtämään bussimatkustajia junaan kesken matkan

Edes mahtimiesten koneet eivät pysäytä reittilentoliikennettä – Dronet pidettävä maassa Trumpin ja Putinin tullessa kylään

Sisäministeriö esittää sisärajatarkastusten palauttamista Trumpin ja Putinin vierailun takia – alkaisivat perjantaina kello 12