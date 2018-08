Kun sukupuoli tuntuu väärältä – 16-vuotias genderfluid-nuori löysi itsensä vertaistuen avulla

Vieressäni rantasaunan terassilla istuu 16-vuotias Lehto. Auringonsäteet kimaltelevat järven pinnasta.

Lehto luo katseen järvelle. Lehto ei ole tyttö tai poika. Hän syntyi vuonna 2002 tytöksi, mutta nyt hän on genderfluid.

Hän käyttää itsestään myös tytön tai pojan etunimiä, mutta hänelle oma neutraali nimi on Lehto.

Emme käytä jutussa Lehdon koko nimeä emmekä paljasta hänen äitinsä henkilöllisyyttä asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Kolme jännityksen ja itsensä etsimisen vuotta on takana. Tänään on rauhallista ja hyvä olla. Lämmin kesätuuli puhaltaa.

Lehto aloitti yläkoulutaipaleensa uudessa tilanteessa. Koulu ja opettajat tuntuivat tutulta. Kaverit olivat tuttuja. Seitsemännelle luokalle mennessä Lehdon sisällä tuntui kuitenkin oudolta.

– Mietin silloin, että minä tykkään myös tytöistä, enkä pelkästään pojista, muistelee Lehto.

Lehto tunnusteli tunteitaan hitaasti ja läheisiltään salassa. Lehto ei hiiskunut ajatuksistaan kotona eikä juuri kavereillekaan.

Koulukavereiden keskuudessa seurustelu ei ollut merkittävässä roolissa. Eikä Lehdollekaan seurustelusuhteiden etsiminen ollut tärkeää.

– Se että tykkäsin pojista ja tytöistä seiskaluokalla, ei tuntunut erityisesti miltään. Parille kaverille taisin sanoa, että älä välitä jos ihastun sinuun tai sanon joskus, että tykkään sinusta, muistelee Lehto.

Vähitellen kahdeksannella luokalla sosiaalinen media toi helpotusta Lehdon pohdintoihin. Omia tunteita pystyi peilaamaan Internet-sivustojen kautta.

– Silloin mietin omaa elämääni. Kuka minä olen? Mistä minä olen tulossa? Vähitellen uusi identiteettini muovautui. Sateenkaari-ihmiset ymmärsivät ja tukivat.

Setan (siirryt toiseen palveluun) ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorten sivut (siirryt toiseen palveluun) avasivat ajatuksia. Oman huoneen rauhassa pystyi jakamaan mieltä askarruttavia asioita ihmisten kanssa, jotka ymmärsivät tilanteen Lehdon kannalta.

– Kahdeksannella luokalla tunsin vähitellen, että olisin myös poika, paljastaa Lehto.

Lehto piti tuntemuksensa edelleen omana tietonaan. Hän ei tiennyt varmasti mitä tapahtuu.

Kaikille tuntemuksille ei löytynyt nimeä ja Lehto vetäytyi kotona ollessaan tietokoneensa ääreen ja vietti paljon aikaansa omassa huoneessaan ovi kiinni. Äidin silmissä Lehto oli yhä enemmän omissa oloissaan.

– Kyllä silloin nousi huoli, että missä meidän Lehto tietokoneella liikkuu. Kysyin kuitenkin, että mitä teet tietokoneella. Ei kai hän silloin vielä uskaltanut kaikkea kertoa, Lehdon äiti pohtii.

Kotona perheen kasvatusperiaatteisiin kuului keskustelun avoimuus. Mutta Lehto oli salannut tuntemuksensa lähipiiriltään, koska jännitti vanhempiensa suhtautumista.

– Kun huomasin, että en olekaan kokonaan tyttö, tein lähinnä enemmän poikamaisia juttuja. Viime talven aikana tunsin olevani enimmäkseen poika. Joskus olin siltä väliltä. En kyllä kokenut oloani enää juurikaan naiseksi, Lehto muistelee.

Avoin keskustelu sukupuoli-identiteetistä oli vielä peruskoulun aikaan mahdottomuus.

– Vasta ysiluokan loppupuolella löysin itseäni kuvaavia termejä ja sitten pystyin päättelemään loput.

Lehdon hiljainen olemus kotona herätti pohdintaa ja huolta äidissä. Lehto oli keräämässä ajatuksiaan entistä selvemmiksi lähinnä nettikeskustelujen kautta ja vetäytyminen omaan huoneeseen oli helpottava asia.

Peruskoulu on nyt sitten virallisesti ohi. Tämä meinaa uutta alkua ja vanhan taakse jättämistä. Ja minä aloitan itseni kanssa uudelleen. Mitä tarkoitan tällä? Kesäkuu on pridekuu, ja päätin nyt sitten tänä vuonna tulla itse ulos kaapista, ja oikein ryminällä. Vaikeaahan tämä on, mutta tämä on tehtävä. En osaa ilmaista itseäni kenellekään kasvokkain, saatika puhumalla, joten teen tämän nyt täällä, yhdellä kertaa.

Lehdon FB-postaus.