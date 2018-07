Toimeentulotukihakemusten ruuhka helpottui – hakemukset saadaan taas käsiteltyä lain sallimissa rajoissa

Hakemusruuhkaa on hillitty esimerkiksi kesätyöntekijöiden avulla ja jakamalla töitä.

Toimeentulotukihakemukset saadaan taas käsiteltyä koko maassa lain määräämän seitsemän arkipäivän aikana. Kela on saanut tänä kesänä ennätysmäärän toimeentulotukihakemuksia ja sen vuoksi hakemusten käsittely viivästyi. Nyt tilanne on rauhoittunut ja hakemukset käsitellään noin 5–6 arkipäivässä.

– Myös Eteläiseen vakuutuspiiriin on tullut viime ja tällä viikolla alkukesää vähemmän hakemuksia ja pystymme ratkaisemaan hakemukset alle seitsemässä arkipäivässä, kertoo Kelan Eteläisen vakuutuspiirin johtaja Antti Jussila.

Kelan Itäisen vakuutuspiirin alueella on tehty kesäkuussa lähes 24 000 toimeentulotukea koskevaa ratkaisua, kun viime vuonna vastaavaan aikaan luku oli hieman alle 23 000. Itäisen vakuutuspiirin alueeseen kuuluvat Pohjois- ja Etelä-Savo, Pohjois-Karjala sekä Keski-Suomi.

Tiina Ahponen Kelan Itäisestä vakuutuspiiristä kertoo, että kesän hakemusruuhkaa voidaan hillitä esimerkiksi jakamalla töitä eri piirien kesken. Tilannetta auttaa sekin, että osa Kelan työntekijöistä osaa käsitellä useampia etuuksia koskevia hakemuksia.

Ilman kesätyöntekijöitä olisi tullut vielä enemmän ruuhkia. Tiina Ahponen

– Pystymme valtakunnallisesti tasaamaan töitä, koska meillä on sähköiset työjonot. Siten me täällä Itäisessä vakuutuspiirissä pystymme auttamaan jotain toista vakuutuspiiriä ja päinvastoin. Näin saamme läpi Suomen pidettyä tilanteen mahdollisimman hyvänä ja asiakkaat ympäri Suomen mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa.

Toimeentulotukiasiat siirtyivät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Ahposen mukaan Kelassa otettiin oppia viime kesän kokemuksista ja palkattiin enemmän kesätyöntekijöitä tälle kesälle.

– Ilman kesätyöntekijöitä olisi tullut vielä enemmän ruuhkia. Toinen asia, mihin on kiinnitetty huomiota on se, että teemme toimeentulotukipäätökset yli kesän ajaksi aina kun se suinkin on mahdollista.